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Четвертьфиналы ЮЧМ-2022 по хоккею, результаты матчей, турнирная таблица, расклад, кто с кем сыграет в полуфинале

Провал Канады и издевательство над Латвией. Итоги четвертьфиналов ЮЧМ-2022 по хоккею
Денис Лутченко
Итоги четвертьфиналов ЮЧМ-2022 по хоккею
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Финляндия, Швеция и США не заметили своих первых соперников по плей-офф.

28 апреля на ЮЧМ-2022 по хоккею прошли четвертьфинальные матчи. Кратко подводим их итоги.

U18 ЧМ-2022. 1/4 финала
28 апреля 2022, четверг. 15:30 МСК
Финляндия U18
Окончен
6 : 5
ОТ
Канада U18
0:1 Делиц (Уорд, Фантилли) – 03:51 (5x5)   1:1 Кемелль (Каскимяки) – 09:06 (5x4)   1:2 Хвидстон (Сова, Драгичевич) – 13:34 (5x5)   2:2 Кемелль (Лассила, Кулонумми) – 17:43 (5x4)   2:3 Шуурман (Мольденхауэр, Лоренз) – 25:24 (5x4)   2:4 Бедард (Фантилли) – 25:52 (5x5)   3:4 Мяннистё (Кивихарью) – 32:28 (5x5)   3:5 Бедард – 50:21 (4x5)   4:5 Каскимяки (Лассила, Кулонумми) – 55:43 (5x4)   5:5 Халттунен (Уронен) – 58:17 (6x5)   6:5 Кемелль – 60:28 (3x3)

Программа матчей на вылет открылась игрой с супервывеской — Финляндия против Канады. Уже в первом периоде команды по два раза обменялись заброшенными шайбами: на голы Делица и Хвидстона дважды ответил главный финский талант Кемелль.

Во втором периоде канадцы отличились дважды в течение минуты, финны ответили только одним голом Мяннистё, но за 10 минут до финальной сирены Коннор Бедард оформил дубль в меньшинстве. Всё, Канада в полуфинале? Как бы не так!

Финны сподобились на крутой камбэк, увели матч в овертайм, где хет-трик Кеммеля подвёл черту под бесславным выступлением «кленовых» на этом ЮЧМ.

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U18 ЧМ-2022. 1/4 финала
28 апреля 2022, четверг. 16:30 МСК
Чехия U18
Окончен
8 : 0
Швейцария U18
1:0 Соукуп (Плос, Полак) – 02:00 (5x5)   2:0 Шаповалив (Гамара, Кулих) – 08:18 (5x4)   3:0 Бехер (Бареш, Гамара) – 10:20 (5x5)   4:0 Славичек – 15:11 (5x5)   5:0 Славичек (Меловски, Прчик) – 21:32 (5x4)   6:0 Кулих (Тума, Чех) – 24:53 (5x5)   7:0 Соукуп (Полак) – 34:39 (5x5)   8:0 Кулих (Бареш, Шаповалив) – 45:41 (5x4)

В следующем четвертьфинале борьбы не получилось. Чехи, окрылённые победой над Канадой в последнем матче группового этапа, разгромили Швейцарию. Уже к началу второго периода счёт был 5:0 в пользу «народны тим», а в результате чехи отправили в ворота соперников восемь шайб, а Михаэль Шнаттингер оформил сухой матч.

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U18 ЧМ-2022. 1/4 финала
28 апреля 2022, четверг. 19:30 МСК
Швеция U18
Окончен
7 : 1
Германия U18
1:0 Хевелид (Леккеримяки, Бюстедт) – 02:23 (5x3)   2:0 Борн (Оделиус) – 07:29 (5x5)   3:0 Альмгрен (Эгрен, Леккеримяки) – 19:31 (5x4)   4:0 Эгрен (Леккеримяки, Эстлунд) – 33:58 (5x4)   4:1 Хауф (Кренинг) – 35:58 (5x5)   5:1 Хевелид (Леккеримяки, Эстлунд) – 55:12 (5x4)   6:1 Стенберг (Год Бог, Хевелид) – 55:54 (5x5)   7:1 Леккеримяки (Эстлунд, Хевелид) – 57:28 (5x4)

Вслед за Швейцарией горечь разгрома смогли прочувствовать и хозяева турнира немцы. Шведы, которые стремительно разгоняются по ходу чемпионата, решили многие вопросы уже в первом периоде, когда забили три безответные шайбы. Во втором отрезке соперники обменялись голами, но заключительную двадцатиминутку «тре крунур» снова выиграли 3:0.

Как итог — 7:1 в пользу Швеции. Ну а Германия стала единственной командой на домашнем ЮЧМ, которая не одержала на турнире ни одной победы.

U18 ЧМ-2022. 1/4 финала
28 апреля 2022, четверг. 20:30 МСК
США U18
Окончен
13 : 3
Латвия U18
1:0 Макгроарти (Хатсон, Ледди) – 04:05 (5x5)   2:0 Кейси (Бриндли, Назар) – 05:29 (5x5)   3:0 Макгроарти (Хатсон) – 07:40 (5x5)   4:0 Страмел (Луциус, Макгроарти) – 12:24 (5x5)   5:0 Кули (Готье, Снаггеруд) – 12:52 (5x5)   5:1 Вилманис – 13:32 (5x5)   6:1 Леонард – 15:33 (5x5)   7:1 Готье (Снаггеруд, Ледди) – 24:40 (5x5)   8:1 Леонард (Каплан) – 34:44 (5x5)   9:1 Назар (Дюк, Кейси) – 39:36 (5x5)   10:1 Бриндли (Ховард, Назар) – 47:14 (5x5)   11:1 Леонард (Смит) – 47:38 (5x5)   11:2 Вецкактиньш (Лочмелис, Вилманис) – 52:31 (5x5)   12:2 Кейси (Смит, Спайсер) – 55:36 (5x5)   13:2 Чесли (Кули, Готье) – 57:32 (5x5)   13:3 Круклитис (Лочмелис, Вилманис) – 59:45 (5x5)

Больше всего в этот день досталось сборной Латвии. Команды, начавшая турнир с сенсационной победы над Швецией, в четвертьфинале забила три гола американцам, но при этом в свои ворота пропустила аж 13 шайб.

Сборная США покуражилась уже в первом периоде, который выиграла 6:1, а затем не сбросила обороты и продолжила издевательство над прибалтийской командой. Главным героем матча у «звёздно-полосатых» стал форвард Райан Леонард, оформивший хет-трик.

Кто с кем сыграет в полуфинале ЮЧМ

Полуфиналы ЮЧМ состоятся в субботу, 30 апреля. Вот какие пары образовались после четвертьфиналов.

США — Финляндия

Швеция — Чехия

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Теги Хоккей ЮЧМ по хоккею 2022 ЮЧМ-2022 •••

Заглавное фото: iihf.com

Источник: «Чемпионат»

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