Провал Канады и издевательство над Латвией. Итоги четвертьфиналов ЮЧМ-2022 по хоккею

28 апреля на ЮЧМ-2022 по хоккею прошли четвертьфинальные матчи. Кратко подводим их итоги.
Программа матчей на вылет открылась игрой с супервывеской — Финляндия против Канады. Уже в первом периоде команды по два раза обменялись заброшенными шайбами: на голы Делица и Хвидстона дважды ответил главный финский талант Кемелль.
Во втором периоде канадцы отличились дважды в течение минуты, финны ответили только одним голом Мяннистё, но за 10 минут до финальной сирены Коннор Бедард оформил дубль в меньшинстве. Всё, Канада в полуфинале? Как бы не так!
Финны сподобились на крутой камбэк, увели матч в овертайм, где хет-трик Кеммеля подвёл черту под бесславным выступлением «кленовых» на этом ЮЧМ.
В следующем четвертьфинале борьбы не получилось. Чехи, окрылённые победой над Канадой в последнем матче группового этапа, разгромили Швейцарию. Уже к началу второго периода счёт был 5:0 в пользу «народны тим», а в результате чехи отправили в ворота соперников восемь шайб, а Михаэль Шнаттингер оформил сухой матч.
Чехия получает шанс побороться за первые медали ЮЧМ за восемь лет.
Вслед за Швейцарией горечь разгрома смогли прочувствовать и хозяева турнира немцы. Шведы, которые стремительно разгоняются по ходу чемпионата, решили многие вопросы уже в первом периоде, когда забили три безответные шайбы. Во втором отрезке соперники обменялись голами, но заключительную двадцатиминутку «тре крунур» снова выиграли 3:0.
Как итог — 7:1 в пользу Швеции. Ну а Германия стала единственной командой на домашнем ЮЧМ, которая не одержала на турнире ни одной победы.
Больше всего в этот день досталось сборной Латвии. Команды, начавшая турнир с сенсационной победы над Швецией, в четвертьфинале забила три гола американцам, но при этом в свои ворота пропустила аж 13 шайб.
Сборная США покуражилась уже в первом периоде, который выиграла 6:1, а затем не сбросила обороты и продолжила издевательство над прибалтийской командой. Главным героем матча у «звёздно-полосатых» стал форвард Райан Леонард, оформивший хет-трик.
Кто с кем сыграет в полуфинале ЮЧМ
Полуфиналы ЮЧМ состоятся в субботу, 30 апреля. Вот какие пары образовались после четвертьфиналов.
США — Финляндия
Швеция — Чехия
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