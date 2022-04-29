«У меня ни денег, ни паспорта — всё в Мариуполе». Как русским хоккеистам живётся в Европе

В этом сезоне более 40 русских хоккеистов сыграли в чемпионате Польши — страна, которая не воспринималась у нас хоккейной, стала новым желанным местом для наших игроков. Туда едут не только безвестные парни из низших лиг, но и многие бывшие игроки КХЛ.

Одним из них стал бывший форвард «Витязя» и «Спартака» Александр Васильев, который стал восьмым бомбардиром лиги, выступая за сравнительно скромный «Заглембе» из Сосновца. Васильев, набравший 44 очка, поделил первое место во внутренней пульке русских в Польше — те же 44 очка набрал его партнёр по клубу Евгений Никифоров, в России поигравший за «Ижсталь» и спартаковскую молодёжку.

В беседе с «Чемпионатом» Васильев рассказал:

в чём особенности игры в польской лиге:

каково было играть вместе с легендарными тафгаями старого «Витязя»;

что поражает при игре в Китае;

как русские игроки эвакуировались из зоны военных действий на Украине.

Александр Васильев родился 16 мая 1989 года в Электростали. Позиция — нападающий.

В КХЛ играл за «Витязь» (2008-2010, 2013/2014), «Атлант» (2010), «Металлург» Нк (2010-2011), «Донбасс» (2013), «Спартак» (2015-2017), «Торпедо» (2017). В данный момент — форвард «Заглембе» из города Сосновец (Польша).

Лучший бомбардир Мемориала Глинки (2006), обладатель Континентального кубка ИИХФ (2013).

«Поляки в шутку называли нас кацапами»

— Почему всё больше российских игроков выбирали Польшу, а не другую евролигу в последнее время?

— Живёшь в Европе, прекрасно играешь в хоккей. Не такие большие расстояния, как в Высшей лиге. Тут комфортно, всё для жизни есть. Наверное, у всех разные условия, но мне в этом плане повезло — нам и квартиру дают, и машину, кормят тоже. Никаких забот и хлопот практически нет. В Польше устраивает всё, нравится тут жить.

— С чем можно сравнить уровень польской лиги — с ВХЛ, ВХЛ-Б или белорусским чемпионатом?

— Я приехал в прошлом году — уровень был пониже. В этом году приехали хорошие легионеры — Жека Бодров, Артём Ворошило, уровень поднялся. Даже не знаю, насколько корректно сравнивать. В УХЛ сильными были пара команд, а в остальное время против детей играли. Наверное, где-то с серединой высшей лиги можно сравнить. Но вот тот же «Катовице», который идёт на первом месте, возможно, был бы в лидерах ВХЛ.

— Вы — восьмой бомбардир чемпионата. Могли ли забраться повыше?

— Мог. Немножечко в середине сезона был плохой отрезок — болел, был небольшой спад формы, и травмы тоже. А так мы с Женей Никифоровым [в связке] шли хорошо — на самом верху

Александр Васильев и Евгений Никифоров (справа) Фото: polskihokej.eu

— Константин Волков из финской лиги рассказывал о шутках финнов про «Спутник». Как выглядят стереотипные шутки поляков про Россию?

— Конечно, было про водку, но они и сами любят выпить. Мы с финнами совсем разные, а поляки… Разве что в шутку «кацапами» нас называли, а кроме этого стереотипных шуток не вспомню.

— А если бы вам предложили польское гражданство, то приняли бы возможность играть за местную сборную?

— Было бы интересно рассмотреть, да. Предлагают на будущий год клубы сделать польское гражданство, если возникнут какие-то проблемы с российскими игроками на следующий сезон.

— Ваше главное удивление от польского чемпионата? Самый странный момент за время игры там?

— После КХЛ по организации было тяжело, элементарные несостыковки в организации — например, ездим на матчи в день игры: утром выехал, вечером уже матч. Но здесь, впрочем, всё близко, поэтому не было проблем. Есть пара команд, типа «Санока», до которых надо ехать семь часов. Но в целом здесь чувствуешь себя комфортно. Они не так помешаны на результате — у нас с детства «победа или смерть», здесь проще ко всему относятся.

«Отношение к нам не изменилось — здесь все адекватные»

— Какое место в Польше занимает хоккей? Был ли он популярен именно в вашем городе?

— Нет, здесь хоккей не очень развит. Но болеют они хорошо — когда мы начинали выигрывать, когда у нас были хорошие отрезки, и на плей-офф был полный дворец. И они не как в театре сидят, они болеют, как в Европе умеют — гонят команду вперёд, даже если нет сил. И бабушки, и дедушки, и дети — кричат все, кто приходит, хорошая атмосфера на матчах. А в целом хоккей, конечно, далеко не на первых ролях.

— Что за город Сосновец, в котором вы играете?

— Маленький провинциальный городок. Рядом с нами Катовице — он побольше, там и аэропорт есть, и небоскрёбы, и торговые центры. У нас скромненький город — один кинотеатр, немного ресторанов, но тихий и спокойный.

— Судя по увиденному вами, стоит ли ждать поляков в ближайшее время хотя бы в элитной группе ЧМ?

— Пока нет. Здесь очень мало детей пока ходит, им будет тяжело. Надо многое изменить, чтобы выйти в элитную группу. У них чемпионат мира в группе начался, но пока не следил за этим.

Тайм-аут «Заглембе» Фото: polskihokej.eu

— Изменилось ли отношение в команде после начала политических событий?

— Кстати, нет. Конечно, всё это обсуждается. Однако у меня город спокойный, в команде все понимают, что мы тут ни при чём. Со всеми в команде нормальные отношения, с руководством тоже. Ждём только решения лиги по нашим игрокам на следующий сезон. Все всё понимают — нам повезло, тут все адекватные.

— Вероятно ли, что в новом сезоне всех наших игроков в Польше забанят, как в Латвии?

— Хотелось бы, чтобы такого не было. Всем ребятам хотелось бы остаться, но мы сами ждём решения теперь.

«Однажды Саймон скатал все мои вещи в огромный шар»

— Вы родились в Электростали. Можете сказать, почему местный хоккей почти в коматозном состоянии?

— Это очень обидно. Много людей из Электростали и в Суперлиге поиграли, и в НХЛ, много именитых игроков вышло. Сейчас как будто никому не хочется этим заниматься — может, нет бюджета. При этом хоккей любят — там сейчас играют ребята-любители, и даже на них ходит по полстадиона. Город хоккейный, и команда ВХЛ в нашем городе спокойно могла быть. Но я даже не знаю, почему раз — и всё пропало.

— Карьеру в КХЛ вы начинали в Подольске. Какой матч в составе «Витязя» был самым эпичным?

— Это когда с Омском команда на команду подрались. А так было эпично, когда я только приехал в команду в 19 лет, увидел Саймона — он просто машина, у него кулак был, как моя голова. Так он ещё и в хоккей играл хорошо, для меня это было удивлением. Когда ему говорили драться, он просто людей уничтожал — мы с ребятами это обсуждали: «Ты видел? Ничего себе!»

— Пересекались с молодым Панариным? Каким он был в юности?

— Он был маленьким, щупленьким, техничным, когда мы только начинала заниматься. Не было той мощи, которая сейчас появилась. Но у него остались эти техника и скорость, он стал мощным и мобильным. Весёлым он был всегда, всегда любил пошутить.

— Самый безумный поступок от тафгаев «Витязя»?

— На льду с ними было приятно играть — они всегда за нас заступались. Я помню, когда мы играли со СКА, то я сыграл в тело против Сушинского. Он начал ехать и стал ругаться на меня «молодой, куда лезешь». А я играл в звене с Саймоном — он подъехал, рявкнул хорошо. Максим просто сменился и больше не ругался на меня.

Все тафгаи были дисциплинированные. Не было такого, что они приходили пьяными на игру. Они больше всех работали — правда, больше в зале с грушей. Меня восхищал Натан Перро — он вообще не был похож на хоккеиста, но мог с отжимания взять и встать вертикально. У них были свои задачи, мы нормально к этому относились, всё понимали.

Крис Саймон Фото: РИА Новости

— А молодых Саймон гонял?

— Помню, была игра в Тольятти — меня посадили, я расстроился и буркнул в сторону тренера. Он ко мне подошёл как старший товарищ и говорит: «Заткнись и слушай, что тренер говорит». Я понял сразу — с ним не спорили.

Саймон был смешной, мы хорошо дружили. Один раз я ему после сезона налил воды в клюшки, вынул пластмасску сверху. Он смеялся, а потом после тренировки взял и все вещи скатал в один огромный шар, замотав его скотчем. Я потом полчаса примерно его разматывал.

— Могла ли та команда добиться чего-то большего чисто в хоккейном плане?

— Там были молодые типа меня, Панарина, Белоусова — много было хороших молодых, и тафгаи, пару человек хорошо играли. Были интересные партнёры — например, играл с [первым номером драфта НХЛ] Брайаном Берардом, который с одним глазом видел поляну лучше, чем многие с двумя.

Было интересно поработать с Майком Крушельницки. Я в первый раз пересекался с иностранным тренером и отметил его подход. Меня вызвали на первую игру в КХЛ, он подходит и говорит: «Сань, спокойно, я знаю, что ты всё умеешь — можешь ошибаться, делай что хочешь, я тебе доверяю». У нас русские тренеры так не подойдут, наверное.

«В Китае на улице голова может взорваться от сигналящих машин»

— В «Спартаке» после поражения от ЦСКА у вас была встреча с фанатами прямо в раздевалке. Что это вообще было?

— Неприятненько. Ты сидишь в раздевалке, заходят здоровые мужики — футбольные болельщики — и отчитывают тебя. Не очень приятно это было, такие вещи… Я так понял, это было с руководством согласовано — иначе они бы не попали туда. Но никто из хоккеистов тогда не вставал — мы послушали это всё и разошлись.

— Разговор запомнили тогда все, но это вообще помогло?

— Не особо. Мы вообще неплохо играли, но был такой отрезок с проигрышной серией. Та команда не была безнадёжной, немножечко нам не хватило.

Александр Васильев в составе «Спартака» Фото: РИА Новости

— Вы поиграли в китайской команде ВХЛ. Был ли у вас какой-то шок от местного хоккея и уровня организации?

— У нас была одна игра дома. Мы провели овертайм, назначили буллиты — а заливщик льда уехал. Он сказал: у меня работа до девяти, собрался домой и ушёл. Вообще, пожить в Китае было интересно — другая культура, другая еда. Но добирались мы очень тяжело, с двумя-тремя пересадками, чтобы доехать с выезда обратно. Нормально не спишь, постоянно спишь, сидя на борту.

Удивило, что некоторые китайцы не умеют читать. Например, садишься в такси, показываешь таксисту адрес, написанный на карточке, а он тебе — нет, я не понимаю. Свои же иероглифы не может прочитать!

Мы играли в Харбине — для Китая это не самый большой город, но даже там всё в небоскрёбах, очень много людей. Люди интересные — если просто разговариваешь, то они понимают английский, если что-то надо — сразу «no understand».

— Слышал, что в Китае дикое вождение. Это правда?

— Это правда. Вообще не знаю, как они садятся за руль. Они постоянно сигналят — если идёшь по улице, то голова может взорваться от сигналов. Они ездят абсолютно без правил — возможно, они есть, но нам вряд ли понятны, необыкновенные правила.

— Вы дружите с Семёном Варламовым. Можете сказать, за счёт чего он смог вернуть свой старый уровень в последнее время?

— Он всегда был работягой. В «Колорадо» он попал — первый год с Руа был хороший, а потом команда в обороне совсем не играла. Сейчас в «Айлендерс» Барри Тротц, очень сильный тренер, один из лучших в лиге. Когда команда много блокирует, помогает вратарю, они два года подряд играли в финале конференции. Кубки будут выигрывать те, кто играет в обороне — даже в прошлом году в седьмом матче с «Тампой» с такими исполнителями они играли до первой ошибки. Семён, в принципе, хороший вратарь, когда тебе и команда помогает, получается хорошо. Сейчас Сорокин приехал, тоже хорошо играет.

«Застрявшие на Украине игроки не выходили из дома»

— Вы уходили и возвращались в «Донбасс». Как изменилось отношение владельца клуба за это время?

— Когда мы играли в ВХЛ и КХЛ, у нас был дворец ещё советских времён, но переделанный. Потом они переехали в Дружковку, а там все дворцы без сидячих мест, на 100-200 мест. На «Донбасс» еще приходили, было много детей, школьников — а так в целом вид спорта не очень развит. Но по поводу формы там было всегда хорошо — коньки и клюшки по спецзаказу делали.

«Донбасс» — победитель Континентального кубка — 2013 Фото: hcdonbass.com

Колесников собирался строить супердворец, играть в КХЛ с лучшими. Понятно, что там была одна задача — каждый год побеждать в УХЛ. Ещё играли в Континентальном кубке — там как раз полякам проиграли в полуфинале по буллитам. Сейчас они в Лиге чемпионов, там на пять лет контракт, что ли.

— Застревал ли кто-то из ваших знакомых на Украине в эти месяцы?

— Разговаривал с Никитой Мелёхиным. Он говорит: «Сань, у меня ни денег, ни паспорта — всё осталось в Мариуполе». Они поехали на выездную игру, встали, и началось. Они всё же русские — не выходили из дома, хорошо, что таксисты подвозили поесть, попить, потому что непонятно, за кого бы их приняли, когда бы они на улицу выходили.

Он рассказывал, как они пробирались, как у них ломались автобусы, как останавливали на блокпостах. Это страшно, очень страшно. У Никиты только сумка с зубной щёткой и трусами — остальное осталось в квартире в Мариуполе.

— Сейчас в КХЛ планируют сократить лимит до трёх легионеров. Как к этому отнесетесь?

— Конечно, хотелось бы ещё поиграть в КХЛ, если бы была возможность. А иностранцы уже сами уезжают из лиги, не знаю, сколько надо делать — три или пять — если приедут. А для молодых русских пацанов, конечно, лучше будет, если будет больше мест.