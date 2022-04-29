Джошу Карри выписали серьёзную дисквалификацию, а Ивана Федотова за неприличные жесты даже не оштрафовали.

Канадец из «Металлурга» пропустит седьмой матч финала. Ему не простили удара в голову

Накануне ЦСКА со счётом 2:1 обыграл «Металлург» в шестом матче серии. Теперь команды перебираются в Магнитогорск, где и будет выявлен обладатель Кубка Гагарина образца сезона-2021/2022.

Вся серия получается интересной и напряжённой, как и положено в противостояниях подобного уровня. Без спорных моментов, разумеется, тоже не обходится. А как иначе?

Так, в шестой встрече за удар в голову Класа Дальбека «5+20» схлопотал ведущий центральный нападающий «Магнитки» канадец Джош Карри. Судьям пришлось смотреть повтор, после чего Карри, которого уже удаляли до конца матча в серии с «Авангардом», снова досрочно отправили в раздевалку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Не знаю, как себя чувствует Дальбек. Но если он сможет ходить, то сыграет», — заявил после матча главный тренер армейцев Сергей Фёдоров. Кстати, очень интересно, выйдет ли Дальбек завтра или нет. Отдельно проследим за этим.

Не остались в стороне и представители «Металлурга».

«Я подтолкнул Дальбека, и он попал под удар от Карри? Мне четыре матча подряд били в голову, и удалений не давали, тут дали. К судьям вопросы», — высказался форвард уральцев Андрей Чибисов.

Конечно, Карри стоило вести себя аккуратнее. Тем более он знал, что является «рецидивистом» и свои «5+20» в плей-офф уже получал. Но преднамеренной грубости мы не увидели.

И вот сегодня в СДК было вынесено решение.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча ЦСКА – «Металлург». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Джоша Карри по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Джошу Карри (в белом) выписали серьёзную дисквалификацию Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Это, конечно, серьёзный удар по Магнитогорску. В главном матче сезона коллектив Ильи Воробьёва лишился одного из своих ключевых игроков, хоть незаменимых хоккеистов, как говорят наши прославленные ветераны, и не бывает.

Интересно, что ранее занимательный эпизод произошёл с основным вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. После второго матча в Магнитогорске голкипер показал неприличный жест игрокам «Металлурга», что было отчётливо заметно на видео, появившемся после матча.

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Да, «Магнитка» ту встречу выиграла, но поступка никто не отменял. Однако на СДК Федотова даже не оштрафовали, не говоря уже о дисквалификации (по регламенту было положено наказание от одного до трёх матчей).

Вот как тогда всё это объяснил председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский, когда заслуженного мастера спросили, почему ранее за такие же вещи, к примеру, был наказан на тот момент ещё форвард «Локомотива» Николай Коваленко.

«Это два разных эпизода и два разных года совсем. Если мы будем со всеми сравнивать, то… Во-первых, это [эпизод с Коваленко] было во время игры, это [эпизод с Федотовым] после игры, поэтому это два разных эпизода, и здесь их нельзя сравнивать», — отметил Каменский.

Но всё-таки как-то всё это похоже на двойные стандарты. Получается, что Федотова простили и даже не пожурили, а Карри влепили по максимуму, сославшись на правила. Хотелось бы, чтобы никаких двойных стандартов в столь ответственных ситуациях не было. На кону сейчас слишком многое.