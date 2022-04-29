Да начнётся зрелище! Все расклады одного дня НХЛ, где определится сразу 6 пар плей-офф

Регулярный чемпионат НХЛ официально завершится 1 мая ничего не решающим матчем между «Виннипегом» и «Сиэтлом», а всё самое интересное случится в ночь с 29 на 30 апреля по московскому времени. 15 игр примерно в одно время, и результат половины из них позволит определить сразу шесть пар первого раунда Кубка Стэнли. Да, интрига в этой регулярке НХЛ прожила до самого конца, и многое решится только в последний день. Удивительно и потрясающе!

Прямо сейчас наверняка известны только два противостояния первого раунда. «Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Миннесота» — с «Сент-Луисом». Но при этом неясно, «дикари» или «музыканты» получат преимущество домашней площадки — это тоже решится в последний день регулярки, который обещает получиться по-настоящему безумным.

Представляем все турнирные расклады на плей-офф НХЛ.

Восточная конференция

Кто сыграет с победителем регулярки «Флоридой», а кому в соперники достанется «Рейнджерс»?

«Флорида Пантерз» впервые в своей истории завоевала Президентский кубок и теперь ждёт своего соперника. Им станет вторая команда из зоны уайлд-кард на Востоке, и выбор здесь уже строго ограничен — «Вашингтон» или «Питтсбург». При равном количестве сыгранных матчей «пингвины» опережают «столичных» на одно очко плюс имеют преимущество перед клубом Овечкина по главным дополнительным показателям: победам в основное время и общему количеству побед в основное время и в овертайме.

Чтобы избежать на старте плей-офф встречи с лучшей командой сезона, «Вашингтону» в последнем туре нужно обыгрывать «Рейнджерс» в гостях и надеяться, что «Питтсбург» в параллельном матче дома в основное время уступит «Коламбусу». Прямо скажем, шансы на такую комбинацию невысоки, так что Овечкину и Ко уже нужно начинать думать, как бороться с самым побеждающим вратарём сезона Сергеем Бобровским и его одноклубниками. Ну а «Питтсбургу» Евгения Малкина — готовиться к встрече с бандой с Манхэтенна, ведомой блистательными Панариным и Шестёркиным.

Прогноз: «Флорида» — «Вашингтон», «Рейнджерс» — «Питтсбург»

Кому в плей-офф достанется «Торонто»?

В Атлантическом дивизионе «Торонто» давно забронировал за собой второе место, выводящее в первом раунде на команду с третьей позиции октета. Как раз за неё и ведут серьёзную заочную борьбу «Тампа» и «Бостон». Вчера «молнии» неожиданно уступили «Коламбусу» в основное время, пока «мишки» расправлялись с «Баффало», так что интрига здесь завертелась с новой силой.

Сейчас «Тампа» опережает «Бостон» на одно очко, однако «Брюинз» лучше чемпионов по дополнительным показателям, так что при равенстве баллов второе место дивизиона достанется именно «мишкам». В последнем туре «молнии» играют в Нью-Йорке с «Айлендерс», а «Бостон» также в гостях встречается с «Торонто». Любая победа «Тампы» на Лонг-Айленде закроет спор в пользу «молний», а вот в случае поражения и удачного для «Бостона» матча в Канаде возможен вариант, при котором «Брюинз» придётся задержаться в провинции Онтарио и на плей-офф.

Евгений Малкин Фото: Getty Images

Интересно, что ни у «Айлендерс», ни у «Торонто» уже нет никакой очевидной мотивации выкладываться на сто процентов в этих играх. Но это только на первый взгляд. В двух последних сезонах «молнии» прокладывали дорогу к Кубку Стэнли через голову «островитян» в полуфинальных сериях, так что сейчас даже победа в матче регулярки над «Тампой» для «Айлендерс» если не дело принципа, то просто очень желанная цель.

Что касается «Торонто», то вполне в интересах «листьев» обыграть «Бостон», чтобы избежать встречи с ним же в плей-офф: «мишки» давно стали настоящим кошмаром первого раунда для «Мэйпл Лифс». При этом понятно, что встреча с действующим чемпионом вряд ли намного лучше для «Торонто», но всё же в таком случае есть шанс избежать обострения психологических комплексов.

Прогноз: не берусь судить, как закончатся матчи в Нью-Йорке и Торонто, но думаю, что поменяться местами в таблице «Тампе» и «Бостону» не удастся. И в первом раунде Кубка Стэнли «молнии» сыграют с «листьями».

«Бостон» же на правах команды, занявшей первое место в зоне уайлд-кард, получит в соперники победителя Столичного дивизиона «Каролину».

Западная конференция

Кто начнёт серию дома — «Миннесота» или «Сент-Луис»?

«Дикари» и «музыканты» достаточно давно объединились в пару плей-офф, забронировав за собой второе и третье места в Центральном дивизионе, однако до сих пор не могут выяснить, в каком штате начнётся эта серия — в Миннесоте или в Миссури.

Наибольшие шансы стартовать на домашней площадке имеют «Уайлд». Перед последним туром они опережают «Блюз» на два очка, и, чтобы остаться на второй строчке дивизиона, им нужно хотя бы увести в овертайм домашнюю встречу с «Колорадо». Но если «лавины» — лучшая команда Центрального октета — одержат чистую победу, а «Сент-Луис» добудет два очка в домашней игре с потерявшим всякую турнирную мотивацию «Вегасом», то «Блюз» обойдут «дикарей» в таблице по дополнительному показателю — победам в основное время. И тогда уже серия начнётся в Сент-Луисе.

Прогноз: «Миннесота» не должна упустить своё. Как минимум очко в игре с «Колорадо» «лавины» заработают и останутся дома готовиться к старту плей-офф.

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

Кто убежит от встречи с лучшей командой Запада — «Нэшвилл» или «Даллас»?

«Колорадо» занял первое место в конференции, «Калгари» — второе: это уже аксиома. Соперниками «лавин» и «огоньков» станут клубы из зоны уайлд-кард «Нэшвилл» и «Даллас», и вот им ещё предстоит окончательно определить свои стартовые позиции в плей-офф.

Преимущество у «хищников». Они опережают «звёзд» на одно очко плюс намного лучше по победам в основное время. В заключительной игре регулярки «Нэшвиллу» играть с одним из главных аутсайдеров сезона «Аризоной» в гостях, и «Предаторз» нужно набрать лишь одно очко, чтобы остаться на седьмой строчке конференции и попасть в плей-офф на «Калгари». Ничего хорошего, конечно, но всё же получше, чем сразу выходить на «Колорадо», который играет мощно уже не первый год и давно облизывается на Кубок Стэнли.

«Далласу» закрывать регулярку домашней игрой с «Анахаймом». «Старз» должны побеждать, но и тогда избежать встречи с «Колорадо» им удастся только в том случае, если «Нэшвилл» останется совсем без очков в Глендейле.

Прогноз: чуда не случится. «Нэшвилл» займёт седьмую строчку и сыграет в плей-офф с «Калгари», а «Далласу» предстоит серьёзное испытание на прочность от «Колорадо».