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«Питтсбург» обыграл «Коламбус», Малкин забил гол и стал соавтором уникального рекорда НХЛ, видео

«Не расходный материал». Малкин забил дерзкий гол, став соавтором уникального рекорда НХЛ
Егор Бульчук
Малкин стал соавтором уникального рекорда НХЛ
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Россиянин помог лиге обновить достижение 42-летней давности.

Завершившийся регулярный чемпионат НХЛ превратился для Евгения Малкина в настоящее испытание. В июне российский ветеран «Питтсбурга» перенёс операцию на колене, после которой восстанавливался в течение семи месяцев.

«Я хочу играть, возможно, еще 3-4 года, и я не хочу каждую игру беспокоиться о своем колене… Теперь оно стало на 200% сильнее», – над этими словами, сказанными 35-летним Малкиным в декабре, многие лишь посмеялись. Однако довольно быстро Евгению удалось убедить общественность в серьёзности своих намерений.

12 января, в первой же игре после возвращения на лёд, Малкин оформил дубль и ассист – тогда под горячую руку россиянину попался «Анахайм». До конца регулярки уроженец Магнитогорска успел провести ещё 40 матчей. В общей сложности на его счету 42 (20+22) очка.

20-ю шайбу Евгений забросил сегодня – не повезло «Коламбусу». На четвёртой минуте первого периода Малкин дерзко влетел на пятачок соперника и одним касанием поразил ворота Жана-Франсуа Берюбе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот гол позволил Малкину войти в сонм великих современников. Отметку в 20+ заброшенных шайб за сезон он покорил в 13-й раз за карьеру. Среди игроков НХЛ это четвёртый показатель. Чаще двадцатку выбивали только одноклубник Малкина – Сидни Кросби (14 сезонов), Патрик Кейн из «Чикаго» (14) и Александр Овечкин из «Вашингтона» (17).

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Кроме того, Евгений стал 136-м хоккеистом в текущем сезоне НХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 20 заброшенных шайб. Прежний рекорд по этому показателю держался с сезона-1980/81, когда как минимум 20 голов забили 135 хоккеистов.

В матче с «Коламбусом» Малкин попал в протокол ещё и в качестве ассистента. На седьмой минуте он помог отличиться Маркусу Петтерссону и тем самым отправил на скамью запасных голкипера «Блю Джекетс» Берюбе.
Замена вратаря спасла «Коламбус» от сокрушительного поражения. Вышедший Элвис Мерзликин сделал 40 сейвов, но всё-таки пропустил две шайбы. В итоге «Питтсбург» одержал уверенную победу со счётом 5:3 и с хорошим настроением входит в плей-офф. В первом раунде «Пингвинов» ждёт «Нью-Йорк Рейнджерс» во главе с Артемием Панариным и Игорем Шестёркиным.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Малкин (Хайнен, Петтерссон) – 03:51 (5x4)   2:0 Родригес (Гюнцель, Блюгерс) – 05:31 (5x5)   3:0 Петтерссон (Малкин, Бойл) – 06:26 (5x5)   3:1 Дэнфорт (Карлссон) – 30:24 (5x5)   4:1 Летанг (Макгинн, Картер) – 36:30 (5x5)   5:1 Бойл (Петтерссон, Блюгерс) – 38:54 (5x5)   5:2 Бьёркстранд (Нюквист, Ворачек) – 46:58 (5x4)   5:3 Нюквист (Ворачек, Бин) – 52:06 (5x4)

В Нью-Йорке, кажется, таким соперником не очень довольны. «Надеялся, что мы не будем играть в плей-офф против Кросби и Малкина», – написал в соцсетях Энди, один из болельщиков «Рейнджерс».

А вот фанаты «Пингвинов» своих лидеров разделяют. «Все эти разговоры о том, что Сид и Летанг проводят выдающиеся сезоны, ни о чём. Тут Малкин забил 20 голов в 40 играх после операции на колене!» – написал BadOpinionHaver.

«Этим голом 71-й отправляет сообщение, что он не расходный материал, каким казался этим летом», – констатирует пользователь под ником Pens Report.

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