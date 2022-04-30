«Проехался вокруг всего света!» Фантастическая передача Капризова восхитила Америку

Кирилл сделал несколько кругов по зоне «Колорадо», а затем выдал пас-конфетку на Джоста.

Помните, как в начале сезона в Америке ворчали, что Кирилл Капризов переживает спад и ему, возможно, всё-таки переплатили? Было такое, а он всего-то не забивал в восьми матчах подряд, при этом всё равно стабильно набирая очки за передачи. А мы тогда предупреждали, что ещё не вечер, и россиянин ещё разыграется.

Прошло полгода, регулярный чемпионат НХЛ закончен (остался только один, уже ничего не значащий матч «Сиэтла» и «Виннипега»), и можно подводить итоги. Кирилл Капризов – однозначно звезда и лучшее, что случалось с «Миннесотой». Он разыгрался настолько, что побил все основные сезонные рекорды клуба – по очкам, голам и передачам, стал первым игроком в истории команды, перевалившим за 100 результативных баллов. Поучаствовал более чем в трети голов «дикарей» и помог команде выдать лучший сезон в истории с 53 победами.

Сегодня в матче с «Колорадо» он снова был изумительно хорош. «Миннесота» сразу взяла быка за рога и забила победителю Западной конференции на первой же минуте – отличился Джордан Гринвей. Через три с половиной минуты Кирилл Капризов в своём фирменном стиле нарезал несколько кругов по зоне соперника и выдал идеальную передачу на Тайсона Джоста на пятачок – 2:0. Капризов продлил результативную серию до семи матчей – в итоге на этом отрезке у него четыре гола и 11 передач.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Действия Капризова вызвали восхищение в Северной Америке:

«Капризов сделал 15360 кругов по всей зоне и отдал эффектную передачу», — написал обозреватель The Athletic Майкл Руссо.

«Джосту теперь надо купить Капризову новую машину или ещё что-то», — восхитился автор сайта Pioneer Press Дэйн Мизутани.

«Мастер-класс по катанию от Капризова. Это было поистине прекрасно», — отметила автор официального сайта НХЛ Джесси Пирс.

«Капризов проехался вокруг всего света!» — отреагировали в соцсетях НХЛ.

На этом с голами в первом периоде было покончено, но была и другая часть программы. «Колорадо» вывел из строя Маркуса Фолиньо – Кёртис Макдермид попал ему в колено, за что был удалён до конца, а Дмитрию Куликову прилетело в спину у борта от Логана О’Коннора – российский защитник смог продолжить матч, а Брэндон Дюхайм отомстил за него в драке.

ВИДЕО.



«Какой ужасный хит [на Фолиньо]. Просто ужасный, это даже не хит. Завтра Маркуса обследуют – он один из самых выносливых ребят, и не смог продолжить игру, поэтому понятно, что повреждение достаточно серьёзное. Это ужасно, особенно в это время года. Да забудьте даже о времени года, в чём был смысл?



А в чём смысл этого толчка в спину? Никакого смысла толкать человека в полутора метрах от борта. Да какая бы ни была ситуация, в последней игре сезона такое гадство не делают», — кипел после игры главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

Второй период начался с гола Капризова – Павел Францоуз с трудом справился с броском Спёрджена, но упал на лёд, а Хартман с Капризовым копали на пятачке. Хартман добивал первым, но шайба остановилась в сантиметре от линии ворот, и дальше уже россиянин каким-то непостижимым образом в окружении нескольких соперников протолкнул её в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол позволил Капризову повторить клубный рекорд по голам в равных составах за сезон, который ранее установил как раз Хартман (33). Кроме того, он в 45-й раз в карьере набрал не менее двух очков за матч. Среди действующих игроков в первые два сезона в НХЛ больше было только у Евгения Малкина (52), Александра Овечкина (58) и Сидни Кросби (67). Неплохая компания!

Регулярку нападающий закончил пятым бомбардиром НХЛ со 108 (47+61) очками. За историю лиги это 10-й результат среди россиян, Капризов обошёл Павла Буре (107, 1993/1994), Сергея Фёдорова (107, 1995/1996) и Александра Могильного (107, 1995/1996).

«Долларовый» Кирилл был признан первой звездой встречи, а «Миннесота» добилась победы со счётом 4:1 и завоевала преимущество домашнего льда в первом раунде против «Сент-Луиса».