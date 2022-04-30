«Металлург» или ЦСКА — кто заберёт Кубок Гагарина? LIVE главной игры сезона КХЛ

30 апреля 2022 года. Менее чем через сутки в КХЛ откроется трансферное окно и официально начнётся межсезонье, а мы до сих пор не знаем обладателя Кубка Гагарина! «Магнитка» и ЦСКА растянули удовольствие от финала до решающей седьмой игры, которая сегодня стартует на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске в 15:00 мск.



Напомним, серия началась с гостевой победы ЦСКА — армейцы достаточно уверенно забрали первый матч 3:1 за счёт своего системного, плотного хоккея. А потом включился «Металлург», да как включился! Уральцы выиграли дома 6:4, а на выезде 4:0, убедив почти всех, что атакующий и эмоциональный хоккей в исполнении классных мастеров — это убойная сила, с которой невозможно бороться. А затем «Магнитка» показала ещё и мастер-класс по терпению, выиграв четвёртый матч серии со счётом 1:0.

«Металлург» ехал домой на пятую игру, чтобы стать чемпионом перед своими болельщиками, но что-то пошло не так. Уральцы, казалось бы, добили ЦСКА в начале третьего периода, когда перевернули ход игры, но в итоге не дотерпели 6 минут — Соркин сравнял счёт. А потом Дальбек принёс ЦСКА победу в овертайме. А потом был шестой матч, где «Магнитка» проспала концовку и уже не сумела исправиться. И вот уже 3-3 в серии. А мы в Магнитогорске, где к седьмым матчам серий давным-давно привыкли (в том числе и в финалах), но напряжение от этого меньше не становится.

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