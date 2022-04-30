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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:45 Мск
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Трансляция седьмой игры финала КХЛ «Металлург» — ЦСКА 2022, обзор матча, видео, кто выиграет Кубок Гагарина

«Металлург» или ЦСКА — кто заберёт Кубок Гагарина? LIVE главной игры сезона КХЛ
Родион Власов Лев Лукин
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Кто заберёт Кубок Гагарина? LIVE
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Всё о седьмой встрече шикарной финальной серии.

30 апреля 2022 года. Менее чем через сутки в КХЛ откроется трансферное окно и официально начнётся межсезонье, а мы до сих пор не знаем обладателя Кубка Гагарина! «Магнитка» и ЦСКА растянули удовольствие от финала до решающей седьмой игры, которая сегодня стартует на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске в 15:00 мск.

Напомним, серия началась с гостевой победы ЦСКА — армейцы достаточно уверенно забрали первый матч 3:1 за счёт своего системного, плотного хоккея. А потом включился «Металлург», да как включился! Уральцы выиграли дома 6:4, а на выезде 4:0, убедив почти всех, что атакующий и эмоциональный хоккей в исполнении классных мастеров — это убойная сила, с которой невозможно бороться. А затем «Магнитка» показала ещё и мастер-класс по терпению, выиграв четвёртый матч серии со счётом 1:0.

ЦСКА побил технику «Металлурга» напором и агрессией. Нас ждёт великая седьмая игра ЦСКА побил технику «Металлурга» напором и агрессией. Нас ждёт великая седьмая игра

«Металлург» ехал домой на пятую игру, чтобы стать чемпионом перед своими болельщиками, но что-то пошло не так. Уральцы, казалось бы, добили ЦСКА в начале третьего периода, когда перевернули ход игры, но в итоге не дотерпели 6 минут — Соркин сравнял счёт. А потом Дальбек принёс ЦСКА победу в овертайме. А потом был шестой матч, где «Магнитка» проспала концовку и уже не сумела исправиться. И вот уже 3-3 в серии. А мы в Магнитогорске, где к седьмым матчам серий давным-давно привыкли (в том числе и в финалах), но напряжение от этого меньше не становится.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
30 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
ЦСКА
Москва

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Live Родион Власов

Шесть лет назад судьба Кубка Гагарина тоже решалась в седьмой встрече, правда, проходила она в Москве. Лидеры команд тоже были совсем другими: у «Металлурга» решала великолепная тройка Мозякин — Коварж — Зарипов, ЦСКА вёл за собой Александр Радулов, который через пару месяцев после финала уедет в НХЛ, а в воротах играл ещё совсем молодой Илья Сорокин.

В том матче ЦСКА довёл свой рельсовый стиль до совершенства, сделав 101 (!) бросок в сторону ворот, но до створа дошли лишь 37, ещё 35 приняли на себя игроки «Магнитки». Дубль в том матче сделал Евгений Тимкин, чемпионский гол сделал Крис Ли, а Василий Кошечкин сделал 36 сэйвов.

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