ЦСКА — чемпион! Совершили суперкамбэк в финале КХЛ и задушили «Магнитку» в решающем матче

Армейцы горели в серии 1-3, но восстали из пепла и после трёхлетнего перерыва вновь прикоснулись к Кубку Гагарина.

14-й сезон КХЛ завершился триумфом ЦСКА. Москвичи одержали победу в седьмой игре финальной серии с «Металлургом» и завоевали второй в клубной истории Кубок Гагарина. В седьмой игре армейцы сразу заявили о своём превосходстве и создали чемпионский задел в первые 10 минут. Хотя сама серия складывалась для команды Сергея Фёдорова непросто – пришлось отыгрываться с 1-3 по матчам.

«Металлург», уступив в шестой встрече, произвёл по сравнению с предыдущей игрой три замены в составе. Дисквалифицированный за удар в голову Джош Карри уступил свою позицию Архипу Неколенко. Кроме того, в запас отправились защитник Линус Хультстрём и нападающий Павел Акользин. Зато в заявку попали Ярослав Хабаров и Семён Кошелев.

ЦСКА ограничился одним изменением: место Семёна Панкратова занял Александр Попов. Таким образом, 41-летний форвард в 10-й раз принял участие в решающей игре серии плей-офф.

Армейцы не стали отступать от тактики, с помощью которой смогли одержать две победы в двух предыдущих матчах. Дебют седьмой встречи получился сдержанным, но после этого гости резко добавили в агрессии и скорости. Москвичи увеличили количество бросковых попыток, при этом всякий раз первыми добираясь до отскоков.

Энергия и настойчивость уже на девятой минуте принесли ЦСКА гол: на исходе продолжительной позиционной атаки шайба застряла на пятаке, откуда в ворота её переправил Павел Карнаухов.

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Вдохновлённые успехом армейцы только усилили давление и через 57 секунд после первого гола праздновали второй. Андрей Светлаков выдал блестящую передачу из угла в центр зоны на Попова, и заслуженный ветеран переиграл Василия Кошечкина в одно касание, не сближаясь.

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Илья Воробьёв сразу же взял тайм-аут, однако внести перелом в ход матча ему не удалось. ЦСКА даже не думал останавливаться, позабыв о любых оборонительных схемах. Столичная команда была чрезвычайно близка к тому, чтобы забросить ещё. Попов мог досрочно стать единоличным героем матча: выдержав гроссмейстерскую паузу, Александр вывел на убойную позицию Владислава Провольнева, но защитник оказался неточен.

Впрочем, и без третьей шайбы главные цифры первого периода выглядели для «Магнитки» неутешительно: 0:2 по голам, 5:14 по броскам.

Первым событием второго периода стал острейший контрвыпад ЦСКА: гости пошли в прессинг, Григоренко подхватил шайбу, но промахнулся по ней, угрожающе надвигаясь на Кошечкина. «Металлург» ответил молниеносно: Минулин добивал с острого угла – мимо. Затем уже Лайпсик прострелил от лицевой линии, в результате чего Майе бросал в упор – неточно.

Осознав решительный настрой противника, армейцы перестали пятиться к своей зоне. Тут же молодые нападающие ЦСКА организовали две стремительные атаки: Юртайкин, объехав ворота, попытался пропихнуть шайбу за спину Кошечкину. Вскоре Светлаков выстрелил в касание после передачи от Соркина.

На экваторе матча магнитогорцы получили возможность сыграть в большинстве. Николай Голдобин с удовольствием упал после контакта с Класом Дальбеком. Саркастически улыбаясь, швед отправился на скамейку штрафников. Правда, ничего экстраординарного за время его отсутствия на площадке не произошло: «Металлург» полагался исключительно на дальние броски – и эта ставка не сыграла.

Дальше москвичи сосредоточились на сохранении счёта. При этом подопечные Сергея Фёдорова сохранили прежний объём движения – только теперь использовали его, чтобы растащить атакующие силы магнитогорцев вдоль бортов. Москвичам удалось исполнить эту миссию, а попутно они решили и другую задачу. На 37-й минуте Григоренко выдал передачу на Окулова при выходе «2 в 1», и Константин не пощадил Кошечкина.

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В оставшееся до второго перерыва время ЦСКА схватил ещё два удаления. Первое уральцы не использовали, а второе реализовали в идеальном стиле. На «флажке» Майе выиграл вбрасывание у чужой синей линии, Чибисов получил шайбу, снова перевёл её на Майе, и восхитительным броском в дальний угол канадец сократил отставание от соперника – 1:3. До сирены в этот момент оставалось полторы секунды.

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В третьей 20-минутке ЦСКА отдал «сталеварам» шайбу и территорию. Такой подход вполне мог сыграть с москвичами злую шутку. Магнитогорцы с каждой следующей комбинацией подбирались к голу всё ближе. Чибисов, Дронов, Виделль – хозяева друг за другом проверяли на прочность Ивана Федотова. Хладнокровно справляясь с угрозами, столичный голкипер остудил пыл «Магнитки» и не оставил ей надежд.

Великолепно заключительный период провёл и Василий Кошечкин. Вратарь несколько раз выручал партнёров после коварных контратак соперника. Но в нападении столь же эффективного игрока у «Металлурга» не нашлось. Спастись магнитогорцам не удалось. Итог решающей встрече подвела шайба Владислава Каменева – 4:1 в пользу ЦСКА.

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Ведя 3-1 по матчам в серии, «Магнитка» проиграла кубок и подарила праздник хоккейной Москве.