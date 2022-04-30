Открытие рынка свободных агентов в КХЛ! Всё о главных сделках. LIVE

Вообще же 1 мая на хоккейном рынке традиционно весело и событийно. Надеемся, что и на этот раз скучать не придётся. Мы, в свою очередь, постараемся максимально оперативно и подробно сообщать вам обо всех трансферных новостях и инсайдах. Помимо всего прочего, расскажем о завершивших карьеру хоккеистах, без этого тоже вряд ли обойдётся.