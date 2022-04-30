Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Открытие трансферного окна в КХЛ, главные переходы, обмены, новые контракты, 30 апреля 2022 года

Открытие рынка свободных агентов в КХЛ! Всё о главных сделках. LIVE
Елена Кузнецова Павел Панышев
,
Открытие трансферного окна в КХЛ
Комментарии
Следим за трансферными новостями, сообщаем о слухах, инсайдах и новых контрактах.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию открытия рынка свободных агентов в КХЛ. Уже 30 апреля команды начали объявлять о подписании новых контрактов с некоторыми хоккеистами, а также делать квалификационные предложения и прощаться с теми игроками, которые решили сменить обстановку.

Легенда КХЛ передумал завершать карьеру? Чего ждать от открытия трансферного окна Легенда КХЛ передумал завершать карьеру? Чего ждать от открытия трансферного окна
Live Павел Панышев

Уже известно, что «Авангард» покинул капитан Алексей Емелин, а также ещё несколько лидеров команды, включая Николая Прохоркина и Кирилла Семёнова. 1 мая омичи назовут имя нового главного тренера. Им станет Дмитрий Рябыкин, ранее работавший в штабе Боба Хартли.

Новость по теме
Прохоркин, Семёнов и ещё три хоккеиста покинули «Авангард»
22:09 Павел Панышев

Вообще же 1 мая на хоккейном рынке традиционно весело и событийно. Надеемся, что и на этот раз скучать не придётся. Мы, в свою очередь, постараемся максимально оперативно и подробно сообщать вам обо всех трансферных новостях и инсайдах. Помимо всего прочего, расскажем о завершивших карьеру хоккеистах, без этого тоже вряд ли обойдётся.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022