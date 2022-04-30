Открытие рынка свободных агентов в КХЛ! Всё о главных сделках. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию открытия рынка свободных агентов в КХЛ. Уже 30 апреля команды начали объявлять о подписании новых контрактов с некоторыми хоккеистами, а также делать квалификационные предложения и прощаться с теми игроками, которые решили сменить обстановку.
Уже известно, что «Авангард» покинул капитан Алексей Емелин, а также ещё несколько лидеров команды, включая Николая Прохоркина и Кирилла Семёнова. 1 мая омичи назовут имя нового главного тренера. Им станет Дмитрий Рябыкин, ранее работавший в штабе Боба Хартли.
Вообще же 1 мая на хоккейном рынке традиционно весело и событийно. Надеемся, что и на этот раз скучать не придётся. Мы, в свою очередь, постараемся максимально оперативно и подробно сообщать вам обо всех трансферных новостях и инсайдах. Помимо всего прочего, расскажем о завершивших карьеру хоккеистах, без этого тоже вряд ли обойдётся.
- 30 апреля 2022
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