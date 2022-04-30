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Полуфинальные матчи ЮЧМ-2022 по хоккею, обзор, кто вышел в финал ЮЧМ по хоккею, США, Чехия, Швеция, Финляндия

Финская драма и мощный вынос чехов. Итоги полуфиналов ЮЧМ-2022 по хоккею
Денис Лутченко
Полуфинальные матчи ЮЧМ-2022 по хоккею
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Американский каток на турнире в Германии теперь могут остановить только шведы.

30 апреля на ЮЧМ-2022 по хоккею в Германии состоялись полуфинальные матчи. Напомним, чемпионы прошлого года канадцы вылетели в четвертьфинале, уступив в драматичной игре финнам, а право бороться за медали, помимо сборной Суоми, заработали американцы, чехи и шведы.

Провал Канады и издевательство над Латвией. Итоги четвертьфиналов ЮЧМ-2022 по хоккею Провал Канады и издевательство над Латвией. Итоги четвертьфиналов ЮЧМ-2022 по хоккею
U18 ЧМ-2022. 1/2 финала
30 апреля 2022, суббота. 15:30 МСК
США U18
Окончен
6 : 1
Чехия U18
0:1 Кулих (Гамара, Шале) – 15:54 (5x3)   1:1 Луциус – 23:10 (5x5)   2:1 Готье (Кули) – 31:14 (5x5)   3:1 Назар (Бриндли, Ховард) – 33:17 (5x5)   4:1 Ховард (Спайсер, Хатсон) – 36:45 (5x5)   5:1 Снаггеруд (Кули, Бржустевич) – 38:17 (5x5)   6:1 Снаггеруд (Хатсон) – 48:01 (5x4)

В первом полуфинале встретились сборные США и Чехии. Подопечные Якуба Петра в последней игре группового этапа расправились с Канадой, в 1/4 финала разнесли швейцарцев, а сегодня всерьёз заявили о своих претензиях на выход в финал — после первого периода чехи вели 1:0 благодаря голу Кулиха в двойном большинстве.

Но во втором отрезке американцы проснулись и от чешского задора не осталось и следа. Буквально за 15 минут звёздно-полосатые забросили 5 шайб в ворота Шнаттингера, сняв все вопросы о победителе матча. В заключительной двадцатиминутке Снаггеруд оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:1.

Сборная США продолжает катком идти по ЮЧМ-2022: подопечные Адама Найтингейла выиграли все 5 матчей на турнире с разницей не менее чем в 4 шайбы, забив в Германии уже 43 гола. Остановят ли шведы эту машину в решающей игре?

U18 ЧМ-2022. 1/2 финала
30 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Швеция U18
Окончен
2 : 1
Финляндия U18
1:0 Стенберг (Петтерссон) – 23:18 (5x5)   1:1 Нюман (Лааксо, Кивихарью) – 55:34 (5x5)   2:1 Леккеримяки (Эстлунд, Эгрен) – 59:28 (5x4)

Скандинавский полуфинал получился намного менее результативным и гораздо более упорным. После безголевого первого периода шведы открыли счёт в начале второго отрезка, и эта шайба оставалась единственной в матче до 56-й минуты, когда финны сумели-таки пробить Хевелида.

Игра плавно катилась к овертайму, но удаление главной звезды финской сборной Кемелля на 59-й минуте оказалось для Суоми роковым. Шведы разыграли большинство, забив победный гол за 32 секунды до сирены! Автором шайбы, которая вывела «Тре Крунур» в финал, стал форвард с финской фамилией Леккеримяки.

Такая вот финская драма: Кемелль своим хет-триком сокрушил Канаду в четвертьфинале, а через день прибил соотечественников отсутствием дисциплины.

Расписание матчей на 1 мая

В первый майский день на ЮЧМ пройдут заключительные матчи, в которых определится тройка призёров турнира. Днём по московскому времени чехи оспорят бронзу с финнами. А вечером на «Фанатек-Арене» в Ландсхуте сборная США сыграет за золото со шведами. «Тре Крунур» в последний (и единственный) раз выигрывали ЮЧМ в 2019 году, американцы — в 2017-м.

U18 ЧМ-2022. За 3-е место
01 мая 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Финляндия U18
Не начался
Чехия U18
U18 ЧМ-2022. Финал
01 мая 2022, воскресенье. 19:30 МСК
США U18
Не начался
Швеция U18
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Теги Хоккей ЮЧМ по хоккею 2022 ЮЧМ-2022 •••

Заглавное фото: iihf.com

Источник: «Чемпионат»

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