Финская драма и мощный вынос чехов. Итоги полуфиналов ЮЧМ-2022 по хоккею

Американский каток на турнире в Германии теперь могут остановить только шведы.

30 апреля на ЮЧМ-2022 по хоккею в Германии состоялись полуфинальные матчи. Напомним, чемпионы прошлого года канадцы вылетели в четвертьфинале, уступив в драматичной игре финнам, а право бороться за медали, помимо сборной Суоми, заработали американцы, чехи и шведы.

В первом полуфинале встретились сборные США и Чехии. Подопечные Якуба Петра в последней игре группового этапа расправились с Канадой, в 1/4 финала разнесли швейцарцев, а сегодня всерьёз заявили о своих претензиях на выход в финал — после первого периода чехи вели 1:0 благодаря голу Кулиха в двойном большинстве.

Но во втором отрезке американцы проснулись и от чешского задора не осталось и следа. Буквально за 15 минут звёздно-полосатые забросили 5 шайб в ворота Шнаттингера, сняв все вопросы о победителе матча. В заключительной двадцатиминутке Снаггеруд оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:1.



Сборная США продолжает катком идти по ЮЧМ-2022: подопечные Адама Найтингейла выиграли все 5 матчей на турнире с разницей не менее чем в 4 шайбы, забив в Германии уже 43 гола. Остановят ли шведы эту машину в решающей игре?

Скандинавский полуфинал получился намного менее результативным и гораздо более упорным. После безголевого первого периода шведы открыли счёт в начале второго отрезка, и эта шайба оставалась единственной в матче до 56-й минуты, когда финны сумели-таки пробить Хевелида.

Игра плавно катилась к овертайму, но удаление главной звезды финской сборной Кемелля на 59-й минуте оказалось для Суоми роковым. Шведы разыграли большинство, забив победный гол за 32 секунды до сирены! Автором шайбы, которая вывела «Тре Крунур» в финал, стал форвард с финской фамилией Леккеримяки.



Такая вот финская драма: Кемелль своим хет-триком сокрушил Канаду в четвертьфинале, а через день прибил соотечественников отсутствием дисциплины.

Расписание матчей на 1 мая

В первый майский день на ЮЧМ пройдут заключительные матчи, в которых определится тройка призёров турнира. Днём по московскому времени чехи оспорят бронзу с финнами. А вечером на «Фанатек-Арене» в Ландсхуте сборная США сыграет за золото со шведами. «Тре Крунур» в последний (и единственный) раз выигрывали ЮЧМ в 2019 году, американцы — в 2017-м.