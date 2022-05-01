Капризов вылетит, Макдэвид затащит «Эдмонтон»? Чего ждать от старта плей-офф НХЛ на Западе

Самый результативный регулярный чемпионат НХЛ за последние годы завершился. Ясность по большинству командных позиций в регулярке наступила давно: на Востоке ещё в январе, на Западе — чуть позже. Хотя большинство пар плей-офф окончательно определилось только в последние дни, они были более-менее понятны уже давно.

Сегодня поговорим о Западе, который в этом году явно уступает Востоку. Для наших болельщиков он уступает из-за традиционно малого количества русских звёзд, а для всех зрителей из-за того, что здесь, в отличие от Востока, силы команд в восьмёрке различаются слишком явно. Мясорубка, которая ожидается в другой конференции, здесь пока видится лишь в одной серии.

«Колорадо» — «Нэшвилл»

Четыре года назад «Нэшвилл», казавшийся почти идеальной командой без слабых мест, встречался в первом раунде с молодым «Колорадо», который только-только очухивался после нескольких лет провалов, но бой фаворитам дал. Сейчас роли поменялись — это уже «лавины» стали доминаторами и прокачали свою атакующую мощь на невиданные мощности.

Удивительно, что никто из лидеров команды не смог провести полный сезон, тройка Ландеског — Маккиннон — Рантанен на троих пропустила 57 игр, а шведский капитан «лавин» опять не поможет своей команде в плей-офф и ляжет на операционный стол. Всё это в Денвере уже проходили и наверняка с дрожью вспоминают 2020-й, когда эпидемия травм не дала пройти «Даллас».

«Нэшвилл» прошёл в плей-офф несколько неожиданно — казалось, что после неиспользованных чемпионских возможностей команда тихо, но верно идёт ко дну таблицы и процессу мучительной перестройки. Однако команда из штата кантри попала в Кубок Стэнли за счёт пары отличных индивидуальных перформансов: Роман Йози стал лучшим бомбардиром команды, выбил 95 очков — вы ведь не забыли, что он защитник? Юусе Сарос достойно заменил завершившего карьеру Пекку Ринне и доказал, что даже маленькие вратари могут тащить в лиге, помешавшейся на высоких киперах.

Тренер Джон Хайнс смог оживить двух обладателей отвратительных контрактов, поставив их вместе — Мэтт Дюшейн внезапно для многих восстал из пепла и выдал лучший сезон в карьере, а Райан Джохансен набрал больше очков, чем за прошлые два сезона суммарно. Наконец помогла инъекция молодёжи и парней из фарма типа первораундника Томазино и очередного продукта местной фабрики защитников Каррье.

Роман Йоси и Валерий Ничушкин Фото: nhl.com

Икс-фактор: в последнее время мы много писали об успешных третьих звеньях, и в «Нэшвилле» такое тоже есть, причём в нём играет наш человек. Сочетание Якова Тренина, Таннера Жанно и Колтона Сиссонса — самое часто используемое у «Предаторз» в этом сезоне, которое перемалывает чужие сочетания за счёт прессинга, агрессивности и мастерства.



Русские в командах: Валерий Ничушкин — Яков Тренин.



Прогноз: есть ощущение, что у «Колорадо» снова начнутся проблемы в плотной игре с сильными командами, но в первом раунде будет рано. «Нэшвилл», впрочем, потреплет нервы, наверняка затянет пару игр в овертайм, но на дистанции силы неравны. 4-1, «Колорадо».

«Калгари» — «Даллас»

Почти 10 лет назад Дэррил Саттер пришёл в «Лос-Анджелес», чтобы сделать перспективного середняка чемпионом. Вспоминая день, когда его позвали в команду, он говорил, что «разгребал дерьмо» – грубо, но в «Калгари», который в последние годы был охвачен посредственностью и скандалами вокруг расистских высказываний, ему надо было делать примерно то же самое.

Почти все игроки «огоньков» выдали лучший сезон в карьере: Годро, который вроде бы не должен был вписаться в агрессивно-силовой стиль Саттера, провёл исторический сезон по игре в равных составах, Манджапане продолжил свой прогресс после рижского ЧМ, почти все защитники вышли на новый уровень. Саттер взял пару знакомых людей из «Лос-Анджелеса», почти все форварды этой команды умеют цепко обороняться — против этих «огоньков» будет очень сложно играть.

В «Далласе» же после сенсационного финала всё сравнительно уныло: молодые Робертсон и Хинц тащат команду, но в целом в защитной команде маловато ярких фигур. Сегин и Бенн, побитые травмами, окончательно превратились в памятники своим контрактам, даже в нынешней сверхатакующей регулярке не пробили 50 очков. Потух Радулов, которого уже на следующий сезон отправляют в КХЛ. «Даллас» вышел в плей-офф с отрицательной разницей шайб — очень редкое явление.

Микаэль Баклунд и Александр Радулов Фото: nhl.com

Три года назад «Калгари» после регулярочного успеха показательно отшлёпали в первом раунде — но та команда Билла Питерса была слишком бессистемной, в атаке много полагалась на индивидуальное мастерство. В плей-офф лидеров прикрыли, а того же Годро тупо начали бить. В этот раз такое не пройдёт: даже если лидеров закроют, цепные бультерьеры из боттом-6 завезут шайбу в ворота.

Икс-фактор: проснутся ли у «Далласа» герои плей-офф-2020? Павелски в 37 лет выдал лучший сезон в карьере, впервые перемахнув за 80 очков. Гурьянов, той осенью стрелявший шайбами, приостановился в прогрессе, а герой седьмой игры Кивиранта пополнил массу серых игроков из нижних звеньев.

Русские в серии: Никита Задоров — Денис Гурьянов, Владислав Наместников, Александр Радулов.

Прогноз: команда Саттера выглядит сделанной чисто под плей-офф. 4-0, «Калгари».

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Эти две команды не играли с другом в плей-офф 30 лет — как раз с тех времён, когда в ЭлЭй играл Уэйн Гретцки, а напряжение между двумя командами было повыше, чем сейчас. В 2022-м два клуба связывает только история — и возможность впервые за долгое время выйти во второй раунд.

Коннору Макдэвиду срочно надо поправлять реноме суперзвезды. Очковые рекорды последних лет были напрочь испорчены двумя сезонами без плей-офф, а потом ещё двумя позорно ранними вылетами от «Чикаго» и «Виннипега», которые считались явными андердогами. Фанаты «Ойлерз» давно поливают лигу за то, что судьи в плей-офф якобы прощают те нарушения на суперзвёздах, которые свистят в регулярке, благодаря чему против них можно играть безнаказанно.

Несмотря на все телодвижения нещадно критикуемого Кена Холланда, «Эдмонтон» так и остаётся дико зависимым от своих двух звёзд. Впрочем, после отставки Дэйва Типпетта с его мезозойским стилем игры команда выглядит посвежее и пободрее. Однако вратарская проблема так и не решена: фаны «Эдмонтона» постоянно издеваются над Микко Коскиненом, который часто пропускает нелепые шайбы и не выручает. Делать ставку на уже 40-летнего Майка Смита — тоже идея так себе.

Слева направо: Джонатан Куик, Олли Мяяття, Коннор Макдэвид Фото: nhl.com

Хотя «Лос-Анджелес» в межсезонье потратился на Данё, Арвидссона и Эдлера, молодую команду в плей-офф пока ещё не ждали. Однако прогресс высоко задрафтованных парней и отличная форма от героев чемпионских лет позволили несколько опередить планы. Анже Копитар снова стал лучшим бомбардиром команды, Джонатан Куик не вернулся на элитный уровень, но отыграл достойно.

Впрочем, «ЛАК» на плей-офф лишились Дрю Даути — человека, который в плей-офф мог бы играть по полчаса и закрывать лидеров соперника, даже Макдэвида. Без него молодая оборона клуба выглядит более уязвимой. Кроме этого, «короли» прошли в плей-офф за счёт стабильного набора очков против аутсайдеров — с командами из плей-офф у них в плане очков негусто.

Икс-фактор: Эвандер Кейн после всех своих скандалов и нежелания игроков «Сан-Хосе» играть с ним перешёл в «Эдмонтон» и заиграл так, как будто ничего и не происходило: 39 очков за 42 игры. Сможет ли один из главных анфан терриблей НХЛ наконец показать свой потенциал по максимуму?

Русские в серии: нет

Прогноз: у обеих команд куча проблем, которые равно балансируют друг друга. Однако поставим на то, что форма двух суперзвёзд поможет «Нефтяникам». 4-2, «Ойлерз».

«Миннесота» — «Сент-Луис»

Возможно, самая интересная серия первого раунда. Эти команды уже дважды за последние годы играли друг с другом — и забавно, что оба раза побеждали андердоги. В 2015-м «Блюз» Кена Хичкока выглядели более солидно, но проиграли довольно унылой «Миннесоте», которую в плей-офф вытащил Деван Дубник. Через два года «Миннесота» стала одной из самых атакующих команд сезона, но проиграла уже унылым «Блюз».

Роберт Томас и Кирилл Капризов (на заднем плане) Фото: nhl.com

В этот раз уныния не будет: обе команды входят в пятёрку самых результативных в НХЛ, причём их атака не зависит только от одного звена. У «Блюз» атака традиционно глубже, у «Миннесоты», даже с учётом суперзвёздной формы Капризова, есть отличное третье звено Гринвей — Эрикссон Эк — Фолиньо.

Вы могли не заметить, но Владимир Тарасенко стал лучшим бомбардиром «Сент-Луиса». Такого в его карьере не было давно — и это после многочисленных операций и опасений, что после них он уже не будет прежним или вообще закончит карьеру. Возможно, сыграл роль и холодок в отношениях с руководством клуба — форвард якобы до сих пор не отозвал свой запрос на обмен. Возможно, своей игрой он хочет дополнительно кое-что доказать менеджменту.

Ну а Капризов впервые в истории клуба набрал 100 очков, сорвал все восторги фанатов клуба — и это даже несмотря на то, что во время обсуждения нового контракта проходили намёки, что в Сент-Поле он задерживаться надолго не хочет. В прошлогоднем плей-офф Кирилл откровенно потерялся — сейчас время доказать свою суперзвёздность в главных играх сезона.

Но при этом, несмотря на более низкий посев, фаворитом выглядит «Сент-Луис». По сезону у них лучше оборона — как по статистике, так и по именам. У них лучше линейка центров, что обычно критически важно в плей-офф — у «Дикарей» нет парней уровня О'Райлли или Роберта Томаса. Наконец, это более структурная команда — а «Миннесота» всё-таки выглядит более регулярочной.

Икс-фактор: Марк-Андре Флёри. Человек с гигантским опытом в плей-офф пришёл исправлять вратарскую статистику «Миннесоты» — но, несмотря на 8 побед в 10 играх, он всё равно пропускает почти три шайбы за игру.

Русские в серии: Кирилл Капризов, Дмитрий Куликов — Иван Барбашёв, Павел Бучневич, Владимир Тарасенко, Алексей Торопченко.

Прогноз: за счёт лучшей обороны и опыта — 4-2, «Сент-Луис».