Сердце чемпиона. Титул ЦСКА и Сергея Фёдорова нельзя объяснить только тактикой

Июльское назначение Сергея Фёдорова в ЦСКА было увешано почти всеми красными флажками, которые можно было собрать. Нового главного тренера поставили за день до старта предсезонки, с составом, который был собран под Игоря Никитина, с нулём матчей хотя бы в качестве помощника в МХЛ и с довольно спорной карьерой генменеджера. Наконец главнейшим признаком потенциального грядущего провала были разговоры о «советском хоккее», в который надо будет играть ЦСКА.

Люди, которые были выведены из июльской хоккейной летаргии уведомлениями на телефонах «Фёдоров возглавил ЦСКА», ни за что не поверили бы в то, что всё это закончится чемпионским шампанским. Откройте комментарии тех дней — vox populi клянёт руководство клуба, обещает не ходить на игры ЦСКА и отправляет в адрес Игоря Есмантовича в основном непарламентские выражения.

За счёт чего это получилось? Начнём с тактики — мы уже писали примерно месяц назад об эволюции Фёдорова-тренера. ЦСКА первых месяцев чемпионата был ужасен — настолько ужасен, что их игры было реально тяжело смотреть, эта команда мучилась на льду и еле-еле создавала моменты. Возможно, это было связано как раз с желанием видеть тот самый «советский хоккей», который никто из тренеров не поставил бы за два месяца, тем более с игроками, которых подбирали под совершенно иной стиль игры.

В итоге ЦСКА вернулся к базовым настройкам — та команда, которую мы видели в шестом и седьмом матче, максимально приближена к лучшим образцам времён Игоря Никитина. В атаке она, когда надо, включала неостановимое давление, прессинг, провоцировала ошибки и пользовалась ими. В защите тоже могла сыграть агрессивно, но не стеснялась откатываться и играть на удержание, оставляя «Металлургу» стерильное владение.

«Фёдоров благодарил тренерский штаб, потому что он состоял из очень крутых помощников, которые не первый год работают в лиге», — говорит комментатор КХЛ-ТВ Кирилл Корнилов. И это действительно так: Евгений Корешков работает тренером 14 лет, возглавлял «Барыс», работал в российской молодёжке и сборной Казахстана. Равиль Якубов, которому в этом плей-офф разбило бровь шайбой, тоже тренирует полтора десятка лет. Поднявшийся из «Звезды» по ходу сезона Владимир Чебатуркин работает в системе ЦСКА с первого сезона Дмитрия Квартальнова.

Слева направо: Евгений Корешков, Сергей Фёдоров, Равиль Якубов, Владимир Чебатуркин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Важно, что все эти тренеры уже минимум несколько лет работают в ЦСКА, они, как и Фёдоров, знали ситуацию в команде, но с другого ракурса — не менеджерского. Мы не можем сказать, насколько велика роль помощников в тактических построениях — но, например, идея со снятием вратаря в овертайме точно привнесена Корешковым, который пробовал такое во время работы главным в «Барысе».

Написанное не означает, что всю работу за Фёдорова делали помощники. Это означает, что в игре с таким количеством мелких аспектов, как хоккей, крайне важна работа всего тренерского штаба. Даже сильного тренера могут потопить неподходящие или просто слабые ассистенты, которые заваливают свой участок работы. С Фёдоровым работали люди, которые этот ЦСКА прекрасно знали.

Ещё один аспект — ментальный. «К плей-офф он смог узнать своих игроков — когда ты работаешь тренером, то узнаёшь игроков несколько иначе, начинаешь помогать им в психологии. Опыт Фёдорова бесценен, и, если удастся достучаться до своих игроков — это большой плюс» — говорит Корнилов.

Сейчас, на фоне трёх побед ЦСКА подряд, пишут о том, что команда провела три отличных матча подряд — но это всё-таки не так. «Металлург» был лучше в пятом матче, был ближе к победе и даже в овертайме имел инициативу, но ЦСКА забил с первого или второго момента в ОТ. И что-то в команде Воробьёва надломилось именно между пятой и шестой игрой — пошли массовые перестановки в составе, на московский лёд вышла какая-то зашуганная команда, которая быстро сломалась под прессингом ЦСКА и даже не смогла сообразить финальный штурм. ЦСКА же, наоборот, летал и в седьмой игре после неудачных первых смен поднапрягся и смёл соперника за одну важнейшую минуту.

И здесь надо сказать — наверное, не всё измеряется тактикой. Некоторые спортивные журналисты, которые видят чёткие закономерности во всём, пытаются любой процесс свести к передвижению правильных фишек на планшетке. Но на каждого тактического гика Пепа Гвардиолу приходится один Карло Анчелотти, который вроде бы ничего не придумывает, просто даёт проявить себя лучшим игрокам — и безнадёжные 0:2 в полуфинале ЛЧ превращаются в рабочие 3:4 перед домашней ответкой.

Одна из самых известных историй про Сергея Фёдорова рассказана Александром Овечкиным в подкасте — при 2:4 в Квебеке управление игрой якобы у штаба Быкова и Захаркина принял на себя Фёдоров как самый опытный в той команде, и наступил перелом.

«Он играл под руководством величайшего Скотти Боумэна, может быть, они общаются до сих пор, может быть, он просто вспоминал наработки из той поры. Я не знаю, точно ли это, но было бы интересно узнать», — говорит Корнилов.

Сергей Фёдоров на ЧМ-2008 Фото: РИА Новости

Карьера Фёдорова в «Детройте» начиналась далеко не с одних рекордов. Долгое время «Детройт» после регулярочных успехов проваливался весной — и шишки летели в русских игроков. Например, ещё до «Русской пятёрки» Фёдоров выиграл «Харт» и «Селке» в 1994-м, но его команда позорно слетела бедному «Сан-Хосе» в первом раунде — одним из основных виновников этого назывался Фёдоров.

Великий баскетбольный тренер Руди Томьянович говорил: «Никогда не недооценивайте сердце чемпиона». Эту цитату можно применить не только к Фёдорову, но и к его составу — Илья Воробьёв правильно сказал, что парни там закалены и кубками, и сборной. Оказалось, что для кубка нужен был тренер, который сам был закалён этим на высочайшем уровне.

Жаль, что мы так и не узнаем в ближайшее время, что говорил Фёдоров или его помощники в те 48 часов между пятой и шестой игрой. Кажется, ключ титула — в этих словах.