Да ладно! Вратарь сборной России забил гол и вошёл в историю нашего хоккея

На протяжении многих лет сразу после завершения сезона КХЛ внимание хоккейных болельщиков в России традиционно переключалось на чемпионат мира, в котором принимала участие наша национальная команда. Но в этом году привычный хоккейный миропорядок оказался нарушен. Международная федерация хоккея отстранила российскую команду от участия в мировом первенстве, поэтому турнир в Финляндии пройдёт без участия нашей сборной.

Чтобы сохранить институт развития молодых игроков через привлечение их в национальные сборные, Федерация хоккея России организовала ряд контрольных матчей, в которых будут задействованы игроки ближайшего и отдалённого резерва. В самом начале мая российская команда под руководством Сергея Зубова приехала в Тулу, чтобы провести спаренные встречи с ещё одной сборной, временно отстранённой от мировой хоккейной деятельности, – командой Беларуси.

За последние годы мы уже привыкли к тому, что сборная России преимущественным образом проводит матчи в Москве и практически не выезжает в регионы, если не брать участие олимпийской команды в летнем предсезонном турнире в Сочи. Но сейчас руководством ФХР было принято решение о проведении матчей в Туле на недавно введённой в эксплуатацию арене, где базируется и играет в МХЛ «Академия Михайлова».

Довольно сомнительно, что на майских праздниках в Москве на молодых российских игроках удалось бы собрать хоть какое-то подобие аншлага на столичных стадионах, если не сказать больше, а вот в неизбалованной на большие хоккейные события Туле удалось заполнить арену вместимостью 3300 человек практически под завязку. То же количество зрителей на московских аренах смотрелось бы совершенно иначе в силу вместимости стадионов.

«Почему выбрали Тулу для проведения матча сборной России? У нас сейчас такой план в ФХР, чтобы как можно больше показать сборную всем регионам России – это и Омск, и Новосибирск, и Казань. Во время брейков в сезоне мы постараемся, чтобы сборная играла против лучших команд.

Мы хотим, чтобы наши любители хоккея видели сборную не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах. Поэтому очень важно, что сегодня мы играем в Туле. Популяризация хоккея – это очень важно для нас. И в Туле всё организовано на высшем уровне», – прокомментировал принятое решение президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Капитаном российской команды стал 19-летний Марат Хуснутдинов, на прошлой неделе выигравший Кубок Харламова в составе «СКА-1946». Его ассистентами были выбраны сразу шесть хоккеистов, в число которых вошли нападающий «Трактора» Никита Тертышный, форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин, защитник «Локомотива» Даниил Мисюль, защитник «Трактора» Сергей Телегин, форвард «Ак Барса» Илья Сафонов и защитник «Спартака» Егор Савиков. Все они вошли в состав команды Зубова на первый матч в Туле, а место в воротах занял голкипер системы СКА Дмитрий Николаев. Роль запасного голкипера исполнил Максим Третьяк.

Пропустили стартовый матч импровизированной серии Россия – Беларусь защитник «Салавата» Шакир Мухамадуллин и 17-летний талант Матвей Мичков. Практически наверняка эти хоккеисты появятся на льду в повторной встрече, которая состоится в Туле 2 мая.

«Сегодняшняя команда – это команда будущего, это лучшие игроки в своём возрасте, которые очень высоко задрафтованы, тем не менее хотят играть и оставаться в России. И сейчас их очень важно проверить, посмотреть, как они сыграют на таком уровне. Не дав им такой возможности, мы бы никогда не узнали, как они будут выглядеть. А дальше будет пища для размышлений. У сборной России всегда только одна задача – побеждать. Мы идём вперёд, и наша задача — побеждать в каждой игре», – объяснил выбор состава первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Стоит заметить, что состав белорусской команды на эти матчи также носил крайне экспериментальный характер. В нём было представлено огромное количество молодых игроков, и особое внимание на себя обращали только фамилии 25-летнего нападающего «Северстали» Владислава Кодолы и голкипера московского «Динамо» Ивана Кульбакова. Для 25-летнего вратаря минувший клубный сезон сложился удивительным образом. Белорусский голкипер начинал его в статусе свободного агента, после чего подписал пробный контракт с «Витязем». Находясь на просмотровом соглашении, Кульбаков одержал две победы в трёх матчах, в том числе проведя отличную встречу с «Динамо».

Всего через несколько дней после разгромного поражения от «Витязя» бело-голубые переманили Кульбакова из подмосковного клуба, заключив с голкипером сразу полноценное соглашение на два года, но за последующее время до конца сезона в столичной команде Иван провёл на льду всего 44 минуты. Начиная с 31 октября 2021 года официальный игровой опыт вратаря ограничился только несколькими матчами в составе его национальной команды. И именно ему главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт доверил защищать ворота и в первом матче с российской молодёжью.

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Любопытно, что сегодняшний матч оказался юбилейным, 800-м в истории сборной России. И уже на шестой минуте первого периода Кульбакову пришлось вынимать шайбу из своих ворот. Красивую комбинацию расчертили игроки номинальной первой тройки сборной России в этом матче – Хайруллин выложил шайбу на Тертышного и форвард «Трактора» не промахнулся из убойной позиции. Броском в девятку Никита оформил первую заброшенную шайбу в матче.

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Примерно на том же месте второго периода отличились и белорусы. Подопечные Вудкрофта заработали большинство после удаления Максима Кирилейченко и реализовали лишнего – из левого круга вбрасывания цели достиг бросок Егора Чезганова. Однако очень быстро хозяева восстановили преимущество в счёте – и снова отличился представитель ведущей тройки. На этот раз Хайруллин уже взял игру на себя и не стал делиться шайбой с партнёром, а самостоятельно взял ответственность за бросок и прошил Кульбакова.

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На перерыв команды отправились уже при равном счёте – у белорусов прошла быстрая атака, в завершении которой преуспел Даниил Сотишвили. С первым добиванием игрока гостей Николаев справился, но выручить российскую сборную после повторного добивания Дмитрий уже был не в состоянии. Под занавес периода российская команда имела прекрасный шанс, чтобы снова выйти вперёд – Хуснутдинов с неудобной руки расстреливал абсолютно пустые ворота, но Кульбаков в последний момент совершил эффектный футбольный прыжок и забрал шайбу в ловушку, не позволив отличиться Марату.

В середине третьего периода белорусы провели серию атак, но в одной из них увлеклись и нарвались на резкую контратаку – россияне стремительно убежали два в одного, 19-летний Свечков ворвался в зону по левому флангу и броском верхом поразил ворота соперника.

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Третий раз кряду, хотя в помощь им было большинство, отыграться у белорусской команды уже не получилось. Более того, следом отличился голкипер сборной России! Да-да, в концовке белорусы заменили своего вратаря на шестого полевого игрока – и Николаев броском через всю площадку поразил пустые ворота! Таким образом, Дмитрий вошёл в историю нашего хоккея, став первым голкипером национальной сборной, который записал на свой счёт заброшенную шайбу. Да, мы помним про гол Худобина на ЮЧМ-2004, но за взрослую сборную ещё никогда не забивал вратарь.

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Окончательный счёт установил оформивший дубль Хайруллин, также поразивший пустые ворота. Юбилейный, 800-й матч в истории сборной России запомнился уникальным голом вратаря и победой, которая порадовала зрителей, собравшихся на трибунах «Ледового дворца» в Туле.