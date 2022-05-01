Прохоркин — в СКА, Толчинский остался в «Авангарде». Главное о первом дне трансферов в КХЛ

1 мая в Континентальной лиге официально открылось трансферное окно. Подводим итоги первого дня переходов и рассказываем о главных сделках, объявленных клубами в воскресенье. Как с участием тренеров, так и с участием хоккеистов.

Тренерские назначения

Сегодня сразу несколько клубов КХЛ официально назвали имена своих новых главных тренеров. В принципе, это были секреты полишинеля, но теперь всё окончательно расставлено по своим местам.

Так, в «Авангарде» будет руководить командой легенда клуба Дмитрий Рябыкин, долгое время трудившийся в штабе Боба Хартли. Канадец уже поздравил своего бывшего помощника с назначением, а Рябыкину предстоит не ударить в грязь лицом после возвращения «ястребов» в Омск.

«Салават Юлаев», как и ожидалось, сделал выбор в пользу Виктора Козлова, который тоже был помощником. В «Салавате» Козлов помогал Томи Лямся, но, в отличие от Рябыкина, у Виктора уже есть опыт работы главным тренером, пускай и небольшой.

В «Торпедо» решили сотрудничать с Игорем Ларионовым, уже пробовавшим себя в роли главного тренера в российской молодёжке. Хочется, чтобы у Игоря Николаевича всё получилось в Нижнем Новгороде. Его авторитет в коллективе среди игроков и тренеров неоспорим, а перед глазами есть пример Сергея Фёдорова.

Виктор Козлов Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

Странные контракты в «Автомобилисте»

«Автомобилист» удивил подписанием четырёх легионеров – Метсолы, Аалтонена, Валка и Йокипакки. Кроме того, клуб переоформил контракт с Патрисом Кормье.

Интересная ситуация, если честно. В сообщении клуба формулировка «контракты зарегистрированы», а не «подписаны». Подписаны они были ещё давно, а сейчас прошли регистрацию в ЦИБе. Приедет ли в Екатеринбург вся эта россыпь легионеров – большой вопрос. Но новость, безусловно, громкая. Пройти мимо неё никак нельзя. Посмотрим, как будет дальше развиваться эта история.

Бочаров сменил «Динамо» на «Локомотив»

Новый этап в карьере наступает у вратаря Ивана Бочарова. Иван – ограниченно-свободный агент, но теперь в «Динамо» будут делать ставку на Илью Коновалова, права на которого перешли из «Локомотива» в столичный клуб. Бочаров же был обменян и воссоединился с хорошо себе знакомым тренером вратарей Рашитом Давыдовым в Ярославле.

Помимо всего прочего, «Динамо» пополнилось форвардом «Локомотива» Павлом Кудрявцевым, а в обратном направлении последовал защитник Андрей Сергеев. А вот Андрей Миронов останется в составе бело-голубых и подпишет с клубом двухлетнее соглашение, о котором в скором времени будет объявлено официально.

Иван Бочаров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Возвращение Рукавишникова и Прохоркина в СКА

Сегодня же было официально объявлено о возращении в армейский клуб защитника Романа Рукавишникова (из «Ак Барса») и нападающего Николая Прохоркина (из «Авангарда»). Рукавишникову дали контракт на четыре сезона, Прохоркину – на три. Солидно, согласитесь? Вообще же в СКА тенденция – большинство контрактов подписывается на длительный срок, не считая нового однолетнего соглашения с Евгением Кетовым, находящимся в солидном для профессионального спортсмена возрасте.

Новый контракт Толчинского

Форвард Сергей Толчинский, ставший MVP Кубка Гагарина в чемпионский сезон «Авангарда», продолжит выступать за «ястребов» ещё как минимум сезон. И это хорошая новость для обеих сторон. По ходу этого чемпионата Сергей попадал под открытую критику в прессе со стороны руководства, но, как видим, «Авангард» и нападающий всё же смогли договориться и ударить по рукам. Не удивимся, если после ухода Алексея Емелина у Сергея появится шанс стать капитаном омского клуба. Но для этого нужно проявлять свои лидерские качества на регулярной основе.