Шведы сломали американский каток, а ведь начинали с позора! Итоги ЮЧМ-2022 по хоккею

Это всего лишь второе золото «Тре Крунур» в истории, а бронзу выиграли финны.

В Германии завершился юниорский чемпионат мира по хоккею – 2022. Напомним, по итогам полуфиналов за главный приз боролись сборные США и Швеции, а в матче за бронзу сыграли финны с чехами.

Первая медаль Финляндии на ЮЧМ с 2018 года

Сборная Суоми последний раз выигрывала медали ЮЧМ в 2018 году – тогда они взяли золото. Чехия же не поднималась на пьедестал с 2014 года, когда взяла серебро. Подопечные Якуба Петра смогли взять хороший старт и на шестой минуте провели атаку два в одного, которую блестящим броском в касание завершил Ондржей Бехер.

Но финны ответили практически сразу же – лучший бомбардир и снайпер команды Йоаким Кемелль подправил шайбу на пятачке после наброса Арона Кивихарью. После этого сборная Финляндии контролировала ход игры, хотя следующей заброшенной шайбы пришлось ждать довольно долго – до середины второго периода. И снова выстрелил Кемелль, оформив дубль! Суоми провели быструю атаку три в два – бросок капитана команды Ере Лассилы вратарь Михаэль Шнаттингер отбил, а дальше в его владениях началась куча-мала, в которой никто из чехов не заметил подкравшегося с дальней штанги Кемелля.

Чехи не смогли создать сопернику значительных трудностей, а в третьем периоде все вопросы снял Ере Лассила. Сначала он довёл счёт до 3:1, забив с передачи всё того же Кемелля, а затем поставил точку голом в пустые ворота.

Шведы остановили американский каток

В прошлом году прервалась фантастическая серия американцев – они 16 лет подряд становились призёрами ЮЧМ (девять золотых медалей, четыре серебряных и три бронзовых), а в этом году приехали на турнир главными фаворитами.

Американцы подошли к финалу с идеальным результатом – пять побед в пяти матчах с общим счётом 43:11! Шведы выступали поскромнее – на старте неожиданно проиграли Латвии, но затем выиграли четыре матча, включая полуфинал с принципиальным соперником – Финляндией.

Глядя на статистику бросков первого периода финала (12-3 в пользу США), можно было бы подумать, что грядёт очередной разгром американцами, но нет. Голов было много, а счёт – равный. Звёздно-полосатые быстро открыли счёт благодаря усилиям Райана Леонарда, но затем шведы ответили двумя шайбами за минуту. Особенно красивым получился гол Ноа Эстлунда, который перед воротами просочился сквозь двух защитников. Ещё через пару минут Фрэнк Назар восстановил паритет.

Во втором периоде американцы вновь контролировали шайбу, но затем поплатились за свою собственную неаккуратную игру, предоставив шведам шанс расчехлить один из их главных козырей — большинство. Две попытки во втором периоде – два гола, но на третьей уже шведы сфолили, и капитан США Рутгер Макгроарти в формате «четыре на четыре» вернул американцев в игру.

В третьем периоде команда Адама Найтингейла делала всё и даже больше, чтобы забить, но шведы каким-то чудом (в основном благодаря Хевелиду и немного – штангам) не гнулись, а затем Лиам Эгрен реализовал выход два в одного.

Американцы за три минуты до конца смогли отыграть одну шайбу, но пропустили в пустые ворота. 6:4 в пользу Швеции. Фантастика! Шведы начали турнир с позора, а закончили главными триумфаторами, остановив американский каток, и выиграли второе золото в своей истории. Хевелида признали лучшим вратарём ЮЧМ-2022.