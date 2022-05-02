«Были вроде мужики, но не сплотились». Главный тренер «Автомобилиста» — о провале сезона

Николай Заварухин рассказывает, что не получилось у него и Билла Питерса в прошлом году и какой он хочет видеть команду в новом сезоне.

Главное разочарование неоконченной регулярки КХЛ — конечно же, «Автомобилист». Клуб из Екатеринбурга несколько лет тратит деньги и проводит трансферы на уровне топ-клубов КХЛ, но за время патронажа компанией УГМК выиграл лишь одну серию плей-офф. Результаты «Авто» после исторической регулярки-2018/2019 постепенно падали, и в прошлом сезоне клуб сенсационно пролетел мимо плей-офф.

Произошло это уже не при критикуемом Билле Питерсе. Несмотря на слухи о приходе в Екатеринбург Дмитрия Квартальнова, свой пост сохранил Николай Заварухин. В прошлом году босс «Сибири» немало удивил многих, когда с поста главного тренера ушёл в помощники — но шанс снова вернуть себе старое положение предоставился ему быстро. Теперь Заварухин и его команда должны наконец реализовать давние амбиции.

В интервью «Чемпионату» главный тренер «Автомобилиста»:

поделился своей версией неудачи команды во второй части сезона;

рассказал о том, какой хоккей хотел бы поставить;

прокомментировал игру лидеров команды и то, чем сейчас занимается Павел Дацюк.

«У Питерса было очень много видео»

— После сезона ходили слухи о новом тренере в «Автомобилисте». Было ли у вас чёткое понимание, что именно вы остаётесь рулить?

— Было много разговоров, старался не читать прессу. С руководителями разговаривали после сезона — было понимание, что я останусь работать на следующий год в этой же должности. Не было каких-то разногласий, спасибо им, что доверились мне.

— Уже прошли новости о ваших новых помощниках — Владимире Воробьёве и Олеге Ореховском. Можете прокомментировать их выбор?

— Есть варианты, что эти ребята пополнят тренерский штаб. С Ореховским я работал, нашу систему игры строили. Воробьёв — кандидат для тренера по нападающим и большинству, у которого есть опыт работы и в «Динамо», и в «Амуре». Я с ним играл сам в хоккей, знаю этого человека. Это профессионал и хороший тренер.

— Возвращаясь к началу сезона — всё-таки что именно не получилось у Билла Питерса?

— Не хочу обсуждать работу тренера, вместе с которым я трудился. Я взял многое от него, очень много работал с видео, разбирал много микромоментов. Наверное, менталитет хоккеистов в России просто другой, где-то этого коллектива не хватило — вот результат.

— Что вы у него переняли?

— Очень много нюансов — много работали на вбрасываниях, очень много разного видео — и обучающего, и видеоразборов команд. У человека был опыт работы и в клубах, и в сборных — для себя что-то помечаешь, берёшь от него самое лучшее, а то, что не нравится, не берёшь.

Герман Титов, Билл Питерс и Николай Заварухин. Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

— Чего не хватило Питерсу при работе с русскими игроками? Говорят, что он жёстко выделял любимчиков.

— Немножко было по линии «иностранцы-русские», вот это бросилось в глаза.

«В прошлом сезоне не получилось сплотить коллектив»

— Первые матчи с вами в руководстве команда провела очень уверенно в обороне. Почему провал произошёл так быстро?

— Немножко время пошло на перестроение игры и команды. Где-то больше акцент на оборону, где ты тратишь больше сил, не было хоккея с шашками наголо, хотели сыграть более дисциплинированно. Одна из главных причин — коллектив. Хоккей — мужская игра, где выигрывает команда, где больше мужиков. Объединение этих мужиков — главное, мне кажется, этого не хватило.

— Не показалось ли, что в раздевалке клуба давно не хватает вожака?

— Не получилось это сделать. Были вроде мужики, но по какой-то причине не получилось сплотить коллектив, разбирались с этим. Плюс у нас были хорошие бэкапы — что Галкин, что Шикин, я считаю, что главная проблема у нас была — первый номер, который вытаскивает команду, заряжает её как аккумулятор. Считаю, его не хватило, а так парни — хорошие вторые номера, не хватило им на первого.

Стефан Да Коста и Сергей Шумаков Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

— С чем связана серия в декабре, когда после неудачных стартов матчей команда полностью разваливалась?

— Опять же, дело в психологии. Команда выходит настроенной, пропускаем ненужный гол — начинаешь открываться, пытаешься исправить ситуацию и получаешь контратаки. Что касается той игры с «Динамо» — знали, что очень неудачно сыграли в прошлом году против них (в сезоне-2020/2021 «Автомобилист» проиграл «Динамо» 2:7 дома и 0:6 на выезде. — Прим. «Чемпионата»). Какой-то злой рок, наверное, в этом же году то же самое случилось. Бывают такие моменты, от них никто не застрахован.

— Были ли уверены ли вы в том, что команда вышла бы в плей-офф в случае продолжения сезона? Календарь там был сложный.

— Я ребятам говорил, когда эта чехарда началась: мы с тренерским штабом верим в вас, я верю в вас, что мы можем попасть в плей-офф и выиграть оставшиеся игры. Не хватило очков и победы в Астане, когда там была очень хорошая игра («Автомобилист» уступил «Барысу» 2:3 по буллитам. — Прим. «Чемпионата»). В это время и началось это заболевание бессимптомного «омикрона», это тоже подкосило немножко команду. Не так просто это было. И в целом по календарю — у «Автомобилиста» было больше всего игр с топ-клубами.

— Если бы решили проводить матчи в олимпийскую паузу, вы готовы были бы играть ребятами из фарма?

— Конечно. Мы были готовы, тренировались, готовы были играть и в олимпийскую паузу, и против «Авангарда», когда прилетели в Балашиху с командой из высшей лиги. Тесты там были отрицательные, мы готовы были и в Ригу лететь, но так обстоятельства сложились.

«Будем искать голодных и злых игроков»

— Давно считается, что проблема «Автомобилиста» — перекос в сторону атаки и недостаток таскателей рояля. Будет ли решаться эта проблема?

— Планируем, что на следующий сезон будут игроки, которые смогут таскать рояль, которые будут голодными, злыми до побед. Кто-то должен играть, а кто-то должен таскать, каждый должен заниматься своим делом.

Джесси Блэкер Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

— Болельщики говорят, что игроки, переходящие в клуб с рынка, не развиваются. А есть ли обратные примеры, кого вы похвалите за прогресс в этом сезоне?

— Мы много обсуждали эту тему, что лидеры других команд здесь не показывают той игры, что раньше. А так — если брать иностранцев, то здесь лучший, пожалуй, Блэкер — свой лучший сезон провёл, надёжный защитник, и в большинстве играл неплохо.

В целом многие игроки не сыграли на 100%, они могут намного лучше, есть потенциал. Ну и ещё раз повторюсь: Шикин и Галкин — хорошие бэкапы, Галкин может вырасти в отличного вратаря, Шикин может отдельные игры вытаскивать, но не хватило полноценного первого номера.

— Но всё-таки вам не кажется, что оборона слишком часто позволяла беспрепятственно бросать по Галкину и Шикину?

— Конечно, мы не валим всё на вратарей. За ними никого нет, только ворота, если они ошибаются. Была и вина защитников, разбираем эти голы — кто должен был помочь вратарю, кто должен был помочь защитнику, что должен был делать защитник. Гол пропускает вся команда, а не только вратарь. Но нужен первый номер, который выручит — и потом команда в ответ забьёт, а не то, что наши голкиперы как-то виноваты. До этого был вратарь, когда здоровый был, он именно это и делал.

— Ваших предшественников всегда критиковали за то, что они дают мало времени молодёжи. Планируете ли вы больше доверять юниорам и игрокам из «Горняка»?

— Я планирую. Хочу и молодёжи давать время, я люблю с молодёжью работать. Есть ребята неплохие и в молодёжной команде, и в ВХЛ, которым дадим шанс. Есть неплохой мальчишка Неучев — от него многое будет зависеть, я с ним разговаривал, чтобы немножко он поменялся в голове, в ментальности, потому что он из молодёжного хоккея переходит во взрослый.

В последнее время много смотрел «Горняк». Понравился защитник Валитов 2000 года рождения. Думаю, Жукенов, Баранов, Кизимов, Кузнецов — это ребята, которые могут попасть в состав, всё будет зависеть от них. Дадим шанс им, надо дать понять, что парни нам нужны не только в ВХЛ. В прошлом году тот же Кузнецов против «Йокерита» провёл неплохие игры, но игра пока его зависит от эмоций. Тот же Кизимов понравился на сборах — мы сейчас их проводили для парней из системы клуба, смотрели, чтобы они поняли, что от них требуется. Никого не забываем, смотрим, каждого взяли на сборы.

— Ожидали ли от Голышева большего после возвращения из Америки? Что ему помешало — коронавирус или сложная адаптация?

— Совместно. Времени мало было, он там сыграл мало матчей, приехал не совсем готовым физически, потом заболел коронавирусом. Желание показать себя у него было, но я считаю, что у него огромный потенциал, который он раскроет в следующем сезоне. Надеюсь, он будет лидером команды.

Анатолий Голышев Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

— Есть ощущение, что Трямкин после олимпийского сезона-2017/2018 топчется на месте. Планируете ли перезагрузить карьеру?

— Никита здорово начал сезон, сентябрь-октябрь провёл хорошо. Он очень ответственный парень, на каждой тренировке работает на все 100%, не щадит себя что на льду, что в тренажёрном зале, лидер. Хочется, чтобы он рос и прогрессировал, я и тренерский штаб будем стараться, считаю, что у него есть большой потенциал.

— Какие новости по Павлу Дацюку? Есть слухи, что он уже работает в отделе развития клуба.

— Пока он не сказал, что заканчивает. Да, он помогал молодым ребятам по развитию и с нами участвовал в тренировочном процессе ещё при Билле Питерсе. Это больше вопрос к нему, чтобы он ответил на него.

— Со стороны вы можете оценить вероятность его возвращения в большой хоккей?

— Я предложу ему это, если он захочет. Если он захочет играть в хоккей, я буду рад видеть его в команде.

«Хочу убыстрить команду, видеть больше скоростных игроков»

— Будете ли вы участвовать в трансферной работе?

— Конечно. Она началась уже, обсуждаем каждого игрока, понимаем, что сейчас непонятно, что будет, сколько легионеров будет, будут ли они вообще. Русских игроков на рынке не так много, если получится кого-то взять — будет здорово, но рынок довольно скудный.

— Готов ли «Автомобилист» обходиться без легионеров?

— Они были на первых ролях, были исполнители высокого класса. Ведётся работа по поиску русских игроков, которые смогут взять лидерство в команде, поведут за собой. Есть и наши такие игроки, но их очень мало.

— А не планируете ли искать игроков в командах ВХЛ?

— Смотрим — понятно, что многие команды вышки под клубами КХЛ, оттуда практически невозможно забрать хорошего игрока. Он или пойдёт наверх, либо за него будут требовать бешеные деньги. Должна работать система, будем пробовать игроков из «Горняка», если будут игроки лучше, будем искать обмены. Не думаю, что много игроков из высшей лиги будут свободными.

— Каким вы видите тот стиль хоккея, в который должен играть клуб при вас?

— Прежде всего хочу убыстрить команду, чтобы она была мобильнее. Хочется видеть больше скоростных игроков, которые быстро катаются, быстро контролируют шайбу и раздают передачи, чего требует современный хоккей. Понятно, что не все могут это делать — кто-то должен и на паузе сыграть, и тонкую передачу какую-то отдать. Надо найти правильный баланс, как вы в начале говорили про таскателей рояля. Надеюсь, мне этого удастся и мы достигнем хорошего результата.

Николай Заварухин на тренерском мостике «Автомобилиста». Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

— Что вы в целом думаете о тактических трендах в современной КХЛ?

— Очень гибко играют — возможно, нам не хватало этой гибкости, где-то откатиться, сыграть более от обороны, не только бегать вперёд и прессинговать. Команда должна уметь перестроиться во время матча, для этого нужно время — летние сборы, тактическая подготовка, на льду и вне него — много занятий в видеозале, объяснять ребятам, показывать. Думаю, это нам поможет.

— «Автомобилист» давно позиционирует себя как топ клуб, бюджет соответствующий. Почему клуб никак не может получить этот статус уже по результатам?

— Надо глубоко разбираться, не так легко ответить на этот вопрос. Возможно, не хватало кубковых бойцов на плей-офф, это очень много значит — те, кто хорошо играют в матчах на вылет, нужны в команде. Это психология, это бесстрашие, это игра на команду.

— Какую задачу поставили вам на новый сезон?

— Наверное, перед сезоном будем общаться, но у «Автомобилиста» всегда высокие задачи. Надо понимать, какая команда будет с этой обстановкой в мире и стране, непонятно, что будет. В любое время всё может поменяться, от этого и станем отталкиваться, какие у нас будут исполнители. Мы будем стремиться выполнить поставленные задачи.