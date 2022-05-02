Феномен Мичкова и хладнокровный снайпер из Омска. 10 главных талантов сезона МХЛ

Сезон-2021/2022 в Молодёжной хоккейной лиге поражает талантами. Игроки бьют рекорды, выходя на игры КХЛ в 16 и 17 лет. Они с лёгкостью выполняют лакросс-голы, им удаются хет-трики и покеры. Для многих из юных дарований следующий сезон станет драфтовым, а пока расскажем о 10 главных молодых звёздочках российского хоккея.

Матвей Мичков, 17 лет

Статистика: 72 игры, 92 (58+34) очка

Несмотря на юный возраст, Матвей Мичков уже побил несколько рекордов по возрасту и результативности. Так, нападающему удалось превзойти достижение Никиты Кучерова. Мичкову потребовалось на 9 игр меньше, чтобы забросить 29 шайб за сезон — 43 встречи.

А в игре с «Крыльями Советов» он оформил 30-ю шайбу за сезон. Также Матвею удалось побить рекорд Александра Овечкина, став самым молодым автором покера среди россиян. Кроме того, Мичков был признан лучшим бомбардиром МХЛ в возрасте до 17 лет, а также получил статус первого игрока 2004 года рождения, сыгравшего в КХЛ. Нападающий считается автором самого молодого гола в истории сборной России.

Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

В одном из интервью Матвей сказал: «Играл, играю и буду играть в свой хоккей». А хоккей Мичкова — это развитие высокой скорости на поле, быстрое принятие решений для создания голевых моментов, точный бросок, манёвренность, яркие и эффектные лакросс-голы.

Артём Дуда, 18 лет

Статистика: 91 игра, 67 (21+46) очков

Начало сезона-2021/2022 для защитника «Красной Армии» Артёма Дуды ознаменовалось выигрышем Кубка Глинки/Гретцки в составе юниорской сборной России. В середине сезона он был вызван в «Звезду», клуб ВХЛ. В интервью игрок тогда признался: «Это новый этап, новая ступень в моей карьере». Если касаться достижений, то стоит отметить, что Артём был признан лучшим бомбардиром-защитником лиги.

Почти весь сезон Дуда играл во втором звене вместе с Никитой Олейником. Он отмечал «идеальный баланс» в этой связке, говоря о склонности к обороне капитана команды и своей способности к атаке. Один из самых ярких моментов сезона-2021/2022 для 78-го номера — заброшенная в дальний угол ворот «Риги» шайба. После этого реализованного момента мастерство Артёма сравнили с футбольным мастерством Месси.

Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Дуда — это двусторонний защитник с хорошим пасом. Ему несвойственно проведение силовых приёмов на грани правил. Защитник хорошо видит поле, использует скорость и действует по позиции. Стоит отметить его точные дальние броски. Перспективный, стабильный и надёжный защитник. Быть может, его успехи можно объяснить правильным настроем, ведь, как считает Дуда: «Всегда и везде нужно давать результат сразу».

Максим Кровяков, 19 лет

Статистика: 84 игры, 101 (39+62) очко

Максим Кровяков, выступающий в составе «СКА-1946», является крупным центральным нападающим, уверенно чувствующим себя на поле, умеющим выстраивать игру всего звена, а также качественно работающим на пятаке. В сезоне-2021/2022 у Кровякова была огромная мотивация — возможность догнать и даже опередить тех, кто возглавлял рейтинг лидеров бомбардирской гонки плей-офф: Егора Сердюка, Ярослава Лихачёва и Глеба Трикозова.

Плодотворной для Максима оказалась серия игр с «Красной Армией». Он принял участие во всех шести матчах. Трио Кровяков-Бучельников-Гурзанов было лучшим в розыгрыше Кубка Харламова до тех пор, пока, к сожалению, Бучельников не получил травму. Кровяков отличился коэффициентом полезности, он у него равняется «+7», что является лучшим показателем в финальной серии. Также хоккеист признан лучшим бомбардиром плей-офф и самым ценным игроком плей-офф МХЛ-2021/2022. За 4 сезона в МХЛ нападающий принял участие в 206 матчах.

Никита Гребёнкин, 18 лет

Статистика: 76 игр, 82 (20+62) очка

Никита Гребёнкин, нападающий «Стальных Лисов», считается лидером команды, отмечает особую ответственность по этому поводу. Хоккеист дебютировал в плей-офф в 17 лет и сразу вышел на матчи с ребятами 2001 года, которые сейчас играют в ВХЛ и КХЛ. Никита отдаёт большое количество качественных передач, которые предоставляют возможность его партнёрам забивать голы. Однако самому нападающему не так часто удаётся отличиться забитыми шайбами, хотя игрок считает: «Команде надо помогать и передачами, и голами, и шайбы на себя ловить».

Гребёнкин говорит, что больше хочет отрабатывать в защите, чтобы быть особенно полезным. По итогам первого раунда хоккеист был признан лучшим бомбардиром и ассистентом розыгрыша Кубка Харламова. О своём статусе сказал: «Стараюсь играть лучше, чтобы повышать свой уровень и быть примером для ребят помладше». У Гребёнкина нет единого кумира. У Брендана Лайпсика он хочет научиться контролю шайбы, у Ивана Телегина – прессингу, у Николая Голдобина — технике. Сейчас Никита вызван в состав молодёжной сборной России.

Прохор Полтапов, 19 лет

Статистика: 75 игр, 40 (15+25) очков

Навыки Прохора Полтапова в атаке отработаны и разнообразны. Этот игрок справляется и с точными передачами максимальной сложности, и с доставкой шайбы до чужой зоны. Этот хоккеист — надёжный, разносторонний нападающий, постоянно ищущий нестандартные решения в игре. Он создаёт много моментов, однако не всегда справляется с их реализацией. Можно также отметить и то, что 97-й номер способен оказывать давление на защитников и забрасывать с пятака.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В сезоне-2020/2021 хоккеист стал лучшим бомбардиром «Красной Армии». Прохор играл в составе сборной на юниорском чемпионате мира – 2021 в США. В матче с Чехией совершил выход один на один и открыл счёт красивым голом. Кроме того, у Полтапова есть опыт игры в «Звезде», команде ВХЛ, и в ЦСКА. Главный тренер «Красной Армии» Ринат Хасанов говорит следующее об этом игроке: «Нужно чёткое понимание, где он лидер, где его подпускают, где ему дают понюхать пороха. Нужно расставить приоритеты». Нападающий будет иметь возможность попасть и закрепиться в основе ЦСКА в сезоне-2022/2023. Сергей Фёдоров отмечал, что готов довериться молодым, когда все лидеры в строю. Прохор был выбран «Баффало Сэйбрз» на драфте НХЛ под общим 33-м номером.

Арсений Коромыслов, 18 лет

Статистика: 77 игр, 28 (5+23) очков

Арсений Коромыслов играет на позиции защитника. Он считает, что в «в обороне конкуренции чуть меньше, особенно если ты классный защитник — тогда у тебя практически нет равных». В основной команде хоккеист дебютировал в сезоне-2020/2021, став тогда самым молодым армейцем в истории лиги. Первая игра в КХЛ – домашний матч СКА с «Сибирью».

Игрок отмечает, что по-особенному создаёт настрой на игру — за час до матча никаких шуток и улыбок, только полная концентрация. В рамках чемпионата Молодёжной хоккейной лиги в составе «СКА-1946» Коромыслов набирал очки в шести играх подряд. Этот игрок не уходил с поля без проведённых результативных действий в играх с «Крыльями Советов», «Амурскими Тиграми» и «Капитаном». Мастерство Коромыслова было особенно заметно в серии игр с «Красной Армией». Защитник отметился двумя результативными передачами, за которые заработал три очка, и одной заброшенной шайбой. Показатель полезности игрока «+6» — это лучший результат среди защитников, принимавших участие в финале. Игроком обороны было также проведено пять силовых приёмов, заблокировано 12 бросков и нанесено девять ударов по воротам.

Никита Чибриков, 19 лет

Статистика: 76 игр, 62 (29+33) очка

Игра Никиты Чибрикова отличается динамичностью, на поле он уверенно контролирует шайбу, умеет принимать нестандартные решения, может сделать обостряющую передачу и самостоятельно завершить атаку. Нападающий уже имеет опыт игры в ВХЛ и КХЛ. Среди достижений 91-го номера можно отметить также и победу на Кубке Вызова в составе сборной России, где хоккеисту удалось набрать 6 очков за 8 матчей.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

На его счету несколько рекордов. Так, нападающий стал первым игроком 2003 года рождения, забросившим шайбу в официальном матче КХЛ. Также он обрёл статус самого молодого автора гола в системе СКА. Никита занимает третье место в списке наиболее юных игроков национальной сборной в истории отечественного хоккея. Результативно для статистики игрока прошла серия матчей с «Красной Армией» в рамках Кубка Харламова. В первой игре Чибриков стал автором хет-трика. Третий гол, заброшенный в овертайме, как раз и стал победным для «СКА-1946». Кроме того, он провёл семь силовых приёмов и нанёс 14 ударов по воротам. Никита признаётся: «В таком возрасте нужно уделять всё время хоккею, чтоб достичь каких-то высот».

Данила Юров, 18 лет

Статистика: 77 игр, 44 (19+25) очка

Данила Юров, играющий в составе «Стальных Лисов», считается лучшим нападающим Востока. На счету игрока два дубля «Сибирским Снайперам» и «Тюменскому Легиону». Юров достаточно габаритный хоккеист, ему удаётся успешно прикрывать шайбу корпусом, работать на пятаке, не бояться контактной игры. У Данилы хорошо поставленное катание и отличная работа ног. За счёт этого он держит высокий темп всю смену.

Этот нападающий — стабильный и дисциплинированный игрок. Ему удалось побить клубный рекорд Владислава Каменева, тем самым став автором самого молодого гола «Металлурга» в КХЛ. Юров почти регулярно получает игровую практику во взрослом хоккее, попадая в заявку «Металлурга» на позиции 13-го нападающего. Он участвовал в Кубке Вызова – 2019, который принёс юниорской сборной золото, забросил 2 шайбы и отдал 6 передач в 6 играх. Важным достижением хоккеиста является и то, что он занимает 9-ю позицию в рейтинге драфта НХЛ – 2022 от Кори Пронмана. Это значительный показатель для игрока, так как в этом списке оказались лишь 2 представителя из России.

Александр Перевалов, 18 лет

Статистика: 68 игр, 64 (35+29) очка

Александр Перевалов на данный момент является одним из самых перспективных игроков ярославского «Локомотива». Он находится в системе «Локо» с сезона-2017/2018. Ему уже удалось принять участие в турнире Глинки/Гретцки – одном из самых престижных турниров для юниоров, на котором сборной России U-18 довелось взять золото. Из достоинств этого игрока следует отметить хорошее видение площадки, нестандартное игровое мышление, качественную работу рук. Тот факт, что он является праворуким нападающим, даёт возможность команде проявить большую вариативность в позиционной атаке, а также в розыгрыше большинства.

Перевалов развивает высокие скорости в игре, уверенно чувствует себя на виражах. Более того, у нападающего сильный кистевой бросок, однако не всегда эти броски отличаются высокой точностью. Александр отмечает, что у него нет кумиров, он старается не читать, что о нём пишут в СМИ. По поводу гордости, целей и планов у Перевалова чёткая позиция: «Чрезмерные амбиции иногда мешают, поэтому стараюсь относиться ко всему здраво. Я концентрируюсь на игре и не загадываю на будущее».

Глеб Трикозов, 17 лет

Статистика: 66 игр, 72 (36+36) очка

Глеб Трикозов — крайний нападающий, качественно справляющийся с атакой, а также хорошо выполняющий так называемую черновую работу: поддержку партнёров по звену в момент взятия ворот соперника, помощь при потере шайбы в том, чтобы разрушить атаку противоположной команды и организовать контратаку. Сборы перед началом сезона-2021/2022 Глеб провёл в «Омских Крыльях», которые дебютировали в ВХЛ. Затем он провёл 3 месяца, играя за вышеупомянутую команду.

Фото: photo.khl.ru

Трикозов рассказывал, что это время дало ему возможность набраться «физики и игрового мышления». Глеб считается лучшим молодым снайпером омского хоккея. Кроме того, комментаторы и спортивные журналисты прозвали игрока «хладнокровным снайпером» «Омских Ястребов». Этот год для хоккеиста был драфтовым, однако он не держал фокус на этом, а отмечал, что его задача — «показывать хороший хоккей, приносить результат команде и доказывать». Нападающий отметился хет-триком в одной из игр плей-офф. Важной для игрока была серия с «Красной Армией». После одного из матчей Трикозов дал такой комментарий: «Нужно было выходить, биться, показывать свой хоккей, не подстраиваться под соперника. Главное – играть с желанием, и тогда всё будет хорошо».