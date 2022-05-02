Овечкин — в отпуске, чемпионы не заметят «Торонто»? Превью старта плей-офф НХЛ на Востоке

Дождались – плей-офф НХЛ стартует уже этой ночью! Самая вкусная часть сезона, как обычно, обещает быть очень интересной и захватывающей, начиная уже с первого раунда. Вчера мы рассказали, чего ожидать от начала борьбы за Кубок Стэнли на Западе. Сегодня перемещаемся на Восток – интересного там как минимум не меньше.

«Флорида» — «Вашингтон»

Едва ли кто-то ожидал настолько мощное выступление «пантер» в регулярном чемпионате. Да, «Флорида» уверенно начала сезон, но добровольно-принудительный уход Джоэля Кенневилля с поста главного тренера в конце октября, казалось, спутает все планы южан на оставшийся год. Однако принявший на себя бразды правления командой Эндрю Брюнетт смог довести клуб до первого Президентского кубка в истории франшизы.

Надо сказать, что у него была солидная помощь в лице Джонатана Юбердо, до последнего боровшегося за «Арт Росс», уже традиционно обделяемого вниманием Александра Баркова, обретшего второе дыхание после обмена из «Баффало» Сэма Райнхарта, который большую часть сезона провёл в третьем звене с протеже Баркова – таким же незаметным для массовой публики и таким же полезным двусторонним центром Антоном Лунделлем – и неожиданно раскрывшим бомбардирские способности Мэйсоном Марчментом. И, конечно, нельзя забывать о Сергее Бобровском, вернувшимся на былой уровень после двух неоднозначных сезонов на атлантическом побережье.

Всей этой банде, которая постарается повторить успех «Пантерз» образца сезона-1995/1996 – единственного, где «Флориде» удалось выиграть хотя бы одну серию (а вообще сразу три и дойти до финала Кубка Стэнли) – будет противостоять «Вашингтон». «Столичные» неубедительно выглядели на дистанции, хотя в определённый момент возглавляли турнирную таблицу, однако в их пользу играет кубковый опыт – многие игроки «Кэпиталз» четыре года назад поднимали заветный трофей над своими головами.

С другой стороны, после завоевания титула «Вашингтон» три раза подряд вылетел в первом раунде, и, если честно, четвёртый видится очень близким.

Икс-фактор: Защита «Флориды» против Александра Овечкина и вратари «Вашингтона». Капитан «столичных» проводит невероятный сезон, и к началу серии он должен успеть восстановиться после повреждения, полученного накануне окончания регулярки. Даже если Александр не забивает, он всегда является угрозой для защитников, которые уделяют ему особое внимание. Многое будет зависеть от того, сможет ли оборона «пантер», которая славится далеко не своей надёжностью, закрыть Овечкина, при этом не забывая и о других игроках.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

При этом и у «Вашингтона» есть проблема у своих ворот – непосредственно на последнем рубеже. Отсутствие стабильного голкипера аукнулось «Кэпиталз» год назад в серии с «Бостоном», и с тех пор вратарский вопрос так и не был решён. Обороне чемпионов 2018 года будет противостоять, на минуточку, самое результативное нападение XXI века – напор на голкиперов обещает быть очень серьёзным.

Русские в серии: Сергей Бобровский, Максим Мамин – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов.

Прогноз: При взгляде на сегодняшнюю «Флориду» невольно напрашивается аналогия с её географическим соседом – «Тампой»-2019. Такая же мощная регулярка, Президентский кубок, обладатели которого уже шесть лет не забираются дальше второго раунда, и, соответственно, высокие ожидания. Чем закончилась та история для «молний», вы наверняка помните.

Но «Вашингтон» вряд ли станет для «пантер» своим «Коламбусом» — всё-таки у «Кэпиталз» нет такой системы, которую прививал своим командам Джон Торторелла, да и Бобровский сейчас находится на стороне фаворитов. Пару матчей «столичные» зацепят, но не более. 4-2, «Флорида».

«Каролина» — «Бостон»

Как же похорошела «Каролина» при Бриндаморе! Благодаря канадскому специалисту к «Харрикейнз» вновь стали относиться серьёзно – как и в те времена, когда Род приводил «ураганов» к чемпионству ещё в качестве капитана. Канадец вывел клуб в четвёртый плей-офф подряд, а ведь когда-то в Роли о таком не могли и мечтать.

Годом ранее «Каролине» очень не повезло уже во втором раунде напороться на «Тампу», которая (как может показаться, если смотреть на итоговые 4-1) разбила «Харрикейнз» на пути к чемпионскому дублю, но с тех пор «ураганы» окрепли ещё больше – теперь это команда с лучшей обороной в лиге, что будет иметь большую значимость в плей-офф.

Соперником «кучки придурков» (да, это прозвище всё ещё применимо к «Каролине») стал «Бостон» — уже далеко не тот, что выигрывал Кубок Стэнли в 2011-м, не тот, что разгромил «Каролину» в финале Востока в 2019 году, и даже не тот, что год назад за пять матчей разобрался с «Вашингтоном», а затем попал под «Айлендерс».

Чемпионское окно «мишек» закрылось после проигрыша «Сент-Луису» в финале трёхлетней давности, и, как бы ни пыталось трио Маршан – Бержерон – Пастрняк затащить «Брюинз» в маленькую щель слегка приоткрытой форточки, его время тоже подходит к концу – в этом сезоне оно было разбито окончательно и бесповоротно.

Икс-фактор: Глубина состава «Каролины». У «ураганов» отличный подбор состава, где буквально в каждом сочетании, будь то ударная тройка или же сдерживающее звено, найдутся и исполнители, и люди, готовые взять на себя черновую работу. «Харрикейнз» обладают одной из лучших центральных осей в НХЛ, лучшей обороной в лиге (как уже было отмечено), которая нисколько не рассыпалась после ухода Даги Хэмилтона и стала даже более сбалансированной, и, как выяснилось, отличным вратарским корпусом.

«Бостон» этого предложить не может, что сказалось ещё в прошлом плей-офф, когда уже упомянутое ведущее трио было нейтрализовано игроками «островитян», после чего у «мишек» попросту не нашлось альтернативы в атаке. К тому же «Брюинз» лишились Туукки Раска – при всём уважении пара Улльмарк – Свейман не радовала стабильностью в регулярке, и это не может не настораживать болельщиков «мишек».

Русские в серии: Андрей Свечников, Пётр Кочетков – нет.

Прогноз: с 2019 года очень многое изменилось. Теперь «Каролина» — одна из самых стабильных команд НХЛ и фаворит в этой паре, а «Бостон» всё быстрее приближается к активной фазе перестройки. Увы для «Брюинз», сил, чтобы противостоять сегодняшним «Харрикейнз», у них уже недостаточно. 4-1, «Каролина».

«Торонто» — «Тампа-Бэй»

Недавно в интернете набрал популярность видеомем с двумя персонажами из известной компьютерной игры Team Fortress 2. Один из них ехидно произносит «Women», после чего оба начинают безудержно смеяться. Замените «женщин» на «Торонто», и, если оригинал вам показался абсурдным, для вас всё встанет на свои места.

Андрей Василевский Фото: Getty Images

Действительно, те, кто не болеет за «Мэйпл Лифс», уже не первый год потешаются над канадцами, а болельщикам во время плей-офф только и остаётся, что нервно потягивать кофе или ещё что покрепче. Ведь сколько бы мы ни восхваляли Остона Мэттьюса, в котором многие видят идеального протеже Александра Овечкина, сколько бы ни восхищались трюками Митчелла Марнера, которого сам Уэйн Гретцки называет самым умным игроком в НХЛ, сколько бы ни отмечали Вильяма Нюландера и Джона Тавареса, которые в связке с предыдущими двумя образуют убийственный атакующий квартет в регулярке, в Кубке Стэнли вся его магия уже не первый год рассыпается на самом первом этапе.

Третий раз подряд мольбы поклонников «листьев» «только бы не «Бостон» были услышаны. Однако вместо «мишек» «Торонто» получил соперника ещё хуже – «Тампу». «Молнии» являются действующими чемпионами и идут за третьим титулом за последние три года, что автоматически делает их фаворитом серии. И даже неубедительное, по мнению некоторых, выступление в регулярке, нисколько не должно вызывать сомнений в силе «Лайтнинг», ведь их главной целью был, есть и будет Кубок.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

Икс-фактор: «Тампа». Исход этой серии зависит исключительно от подопечных Джона Купера, которые набрали невероятную скорость накануне начала плей-офф. Исторические сезоны Стэмкоса и Хедмана, шикарная форма восстановившегося Кучерова и традиционная надёжность Василевского в решающих матчах будут икс-фактором в каждой серии.

Русские в серии: Илья Михеев, Илья Любушкин – Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв.

Прогноз: Уж если кто и сможет остановить идущую за третьим Кубком «Тампу», то это точно не «Торонто». Проклятие «листьев» продолжится – 4-1, «Лайтнинг».

«Рейнджерс» — «Питтсбург»

Если на Западе самой интересной серией первого раунда можно назвать противостояние «Миннесоты» и «Сент-Луиса», то на Востоке такой считается встреча «Рейнджерс» и «Питтсбурга». «Синерубашечники» заменили своих соседей из «Айлендерс», внеся единственное изменение в список участников плей-офф из конференции по сравнению с предыдущим сезоном. И сделали это заслуженно – под руководством Жерара Галлана парни с Бродвея стали куда более организованной и сбалансированной командой, нежели при безбашенном хоккее Дэвида Куинна.

«Мэдисон Сквер Гарден» ждал возвращения розыгрыша Кубка Стэнли в свои стены с 2017 года. Тогда же в последний раз титул достался нынешним соперникам «Рейнджерс» из «Питтсбурга». Стоит отметить, что за год до этого, на пути «Пингвинз» к первому трофею из двух, завоёванных в 2010-х, команды также встречались в первом раунде, и тогда подопечным Майка Салливана хватило всего пяти матчей, чтобы сломить сопротивление нью-йоркцев.

Кстати, год назад в четвертьфинале конференции «Питтсбург» тоже противостояли представители Большого яблока. Лучшие «островитяне» XXI века не были фаворитами, но «пингвинов» остановил Илья Сорокин, буквально вытащивший «Айлендерс» в следующий раунд. И этот факт подводит нас к икс-фактору предстоящей серии.

Икс-фактор: Игорь Шестёркин. «Пингвинз» предстоит испытать своего рода дежавю – на последнем рубеже их соперника из Нью-Йорка вновь будет российский голкипер, который демонстрирует по-настоящему фантастическую игру. Шестёркин стал одним из ключевых элементов прорыва «Рейнджерс» в этом сезоне – его показателям в регулярке просто нет равных, что на 99,9% гарантирует Игорю «Везину» и даже оставляет шансы на борьбу за «Харт».

При прочих равных – а «рейнджеры» и «пингвины» обладают приблизительно одинаковым потенциалом – именно присутствие Шестёркина может дать «синерубашечникам» необходимую для прохода в полуфинал Востока разницу. Оппоненты Игоря сильно ему уступают – ни Тристан Джерри, ни Кейси Десмит откровенно не дотягивают до уровня россиянина, хоть иногда и проводят впечатляющие матчи.

Русские в серии: Артемий Панарин, Игорь Шестёркин, Александр Георгиев – Евгений Малкин.

Прогноз: Наличие Шестёркина и хорошее усиление во время дедлайна обменов повышают шансы «Рейнджерс» в этой паре. «Питтсбург», однако, так просто не сдастся – лидеры «пингвинов» точно осложнят задачу соперникам, но для итоговой победы этого не хватит. 4-3, «Рейнджерс».