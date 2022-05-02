Белорусы подарили России победу в овертайме! Зачем спасались за 30 секунд до сирены?

Вчера в Туле состоялся первый из двух товарищеских матчей с участием сборных России и Беларуси по хоккею. Поскольку соревновательный характер в этих встречах находится далеко не на первом месте, то в обеих командах нашлось много места для экспериментов. К примеру, капитаном российской команды стал 19-летний форвард Марат Хуснутдинов, а в целом в составе сборной нашлось место для большого количества новичков, многие из которых ещё могли бы играть за молодёжку.

Первая игра, на которую пришли посмотреть вживую три тысячи человек, практически под завязку заполнившие тульский Ледовый дворец, завершилась победой подопечных Сергея Зубова. Долгое время игра была равной – россияне дважды выходили вперёд, однако у белорусов оба раза получалось восстанавливать равновесие в счёте. Однако в третьем периоде наши хоккеисты ушли в отрыв в три шайбы, который команда Крэйга Вудкрофта отыграть уже не смогла.

Главным эпизодом матча стал четвёртый гол российской команды – автором заброшенной шайбы стал не кто иной, как голкипер Дмитрий Николаев! Вратарь поразил пустые ворота белорусов, перешедших на игру в шесть полевых, точным броском от своих владений и стал первым голкипером в истории сборной России, которому удалось это сделать.

«Установил рекорд наш вратарь Николаев, который гол забил. Никто в российском и советском хоккее так не забивал в пустые ворота. Поэтому его можно поздравить. Хорошая игра, я за него больше всех радовался, потому что мне не довелось, хоть я и сыграл очень много матчей за сборную страны, но ни разу не довелось забрасывать шайбы. Молодец, можно его ещё раз поздравить», — сказал по окончании матча президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сегодня у Владислава Александровича была возможность порадоваться за другого голкипера нашей сборной – место в воротах с первых минут занял его внук Максим Третьяк, который заменил Николаева на последние две минуты предыдущей встречи. Также в заявке появился нападающий Матвей Мичков, пропускавший вчерашнюю игру из-за болезни.

Правда, в голах нашей сборной он не участвовал – на первый план вновь вышли те, кто отличался вчера. К примеру, Никита Тертышный – при игре в большинстве он получил слишком много времени и пространства в левом круге вбрасывания, чтобы спокойно найти передачей Илью Сафонова. Форвард «Ак Барса» остался в полном одиночестве на пятачке, поэтому переправить шайбу в ворота ему было совсем не сложно.

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Не прошло и минуты, как счёт был удвоен – Башкиров получил передачу от партнёра по «Салавату» Пустозёрова и блеснул индивидуальным мастерством, обманным движением уложив на лёд Шостака и броском с неудобной отправив шайбу над его ловушкой.

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На ответ у белорусов ушло полчаса игрового времени – в начале третьего периода автор одной из двух шайб соперников сборной России в предыдущем матче отличился ещё один раз, и до последней минуты преимущество россиян находилось в опасности.

В конце концов гости смогли сравнять счёт за полминуты до конца основного времени – команда Крэйга Вудкрофта получила шанс на реализацию большинства, после чего наставник белорусов заменил вратаря на шестого полевого игрока. На этот раз тактика оправдала себя – Виталий Пинчук оказался расторопнее всех на пятачке и перевёл игру в овертайм.

Для выявления победителя потребовалась всего половина от заявленного времени дополнительного периода – белорусы совершили грубую ошибку в своей зоне, после чего подобравший шайбу Пустозёров, попытавшись обыграть защитника, доставил шайбу Хайруллину. Марат, как и вчера, поставил точку в матче – 3:2.

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Теперь сборные переезжают в Санкт-Петербург – через три дня к ним присоединится российская молодёжка, после чего команды проведут товарищеский турнир, который пройдёт с 5 по 8 мая.