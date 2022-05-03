«Подарили им халяву». Действующего чемпиона «Тампу» унизили по всем фронтам!

В первом раунде турнирная таблица свела чемпиона НХЛ последних двух лет «Тампу» и «Торонто», чей потолок последние 18 лет – это первый раунд. Даже в этом сезоне, лучшем в истории клуба по количеству очков и побед, с Остоном Мэттьюсом, наколотившим 60 голов, и всеми остальными звёздами, которыми клуб упакован под завязку, они всё равно считаются андердогами с репутацией главных неудачников плей-офф.

Первый матч серии обескуражил. Что это было, откуда в игре «молний» взялись такая апатия, бестолковость и море грубых ошибок? «Торонто» был на голову выше во всём – выстоял в пятиминутном меньшинстве в самом начале игры, а потом поехал громить «молний» по всем фронтам, забивая на любой вкус.

На седьмой минуте матч для Кайла Клиффорда закончился – он впечатал в борт Росса Колтона и отправился отдыхать, проведя на льду всего 49 секунд. «Если бы мы забили, игра могла бы быть совершенно другой», — качал головой Стивен Стэмкос. Но «Торонто» не только отбился, но и нанёс больше бросков в эту пятиминутку и даже мог открывать счёт – Керфут убежал в контратаку, переиграл Василевского, но попал в штангу.

«Лифс» были быстрее совершенно сонной «Тампы» и закономерно открыли счёт. В концовке первого периода Джейк Маззин прошил Василевского дальним броском, а следом Нюландер мог увеличивать отрыв, убежав один на один с вратарём. Во втором периоде запредельное преимущество «Торонто» вылилось ещё в четыре гола. Остон Мэттьюс реализовал большинство, затем Давид Кемпф воспользовался оплошностью Виктора Хедмана, который не удержал шайбу в зоне, и забил в меньшинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Митчелл Марнер довёл счёт до 4:0 – обманул Василевского, который приготовился к броску и в итоге потерял ворота, взял паузу и бросал уже в пустые. Ну и пятый гол «Лифс» — это наглядная иллюстрация грандиозного провала «Тампы». «Лифс» забросили шайбу в зону и поехали на смену, Василевский выехал за ворота, чтобы сыграть в шайбу – промахнулся и подарил Мэттьюсу дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Звёзды «Торонто» сегодня выглядели как настоящие звёзды, звёзды «Тампы» — куда более титулованные – выглядели блеклой тенью самих себя. «Лифс» уничтожили и унизили действующих чемпионов, а в концовке ничуть не испугались Маруна, Перри и иже с ними, которые решили победить если не в игре, то хотя бы в массовой драке. Илья Любушкин, Морган Райлли, Блэквелл и Симмондс приняли бой, а всего за матч команды набрали 113 минут штрафа. Не зря Шелдон Киф говорил, что серия будет «жёсткой, на грани с жестокостью».

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«Молнии» не просто проиграли первый матч, они подарили «Торонто» веру в свои силы, показали, что с чемпионами можно играть и обыгрывать их. «Не уверен, что «Торонто» нужно было играть очень хорошо, чтобы обыграть нас. Но в серии до четырёх побед не хочется давать сопернику халявный подарок. Сегодня мы им эту халяву предоставили», — заключил главный тренер «Тампы» Джон Купер, добавив, что остаётся безоговорочно уверенным в своих ребятах.

Шелдон Киф тоже призывал не бежать впереди паровоза: «Хороший матч с нашей стороны, но это только один матч. Сегодня можно порадоваться, но уже завтра надо забыть об этом. Во втором матче «Тампа» будет гораздо лучше».

Сможет ли «Тампа» прийти в себя? Стивен Стэмкос считает, что один матч – не показатель и серия будет долгой.