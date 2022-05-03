«Посмотрите на это дно». Подлый удар канадца по ногам Бучневича возмутил Америку

«Сент-Луис» в первом матче первого раунда плей-офф продолжил начатое ещё в регулярном сезоне – обыграл «Миннесоту». Разницу сделали спецбригады – «музыканты» дважды реализовали большинство, «дикари» не использовали ни одну из пяти попыток. Сегодня у гостей зажигало первое звено, которое организовало все четыре гола, а Дэвид Перрон оформил хет-трик. Второе звено с Бучневичем, Тарасенко и Томасом промолчало, но всё равно оказалось в центре событий. Всё дело в необъяснимом поступке капитана «Миннесоты» Джареда Сперджена, который в конце игры засадил Бучневичу по лодыжке.
За 90 секунд до конца игры при счёте 4:0 в пользу «Сент-Луиса» Сперджен и Бучневич столкнулись в борьбе за шайбу и упали на колени на лёд. Защитник выбил шайбу куда подальше, а затем двумя руками со всей дури ударил россиянина по ногам. В этом не было никакого смысла, одни неконтролируемые эмоции и раздражение от поражения, а может, Сперджен и вовсе пытался вывести одного из лидеров «Сент-Луиса» из игры. Удивительно, что нервы сдали у человека, который за весь сезон набрал всего 10 минут штрафа, но это не отменяет подлость поступка Сперджена.
К счастью, Бучневич избежал травмы и вышел на большинство – судьи выписали Сперджену две минуты. Но для защитника, вероятнее всего, дело малым штрафом не ограничится. Департамент безопасности игроков уже изучает эпизод и может выписать дополнительное наказание в виде дисквалификации. Грязный поступок Сперджена возмутил даже местных журналистов, что уж говорить об остальных.
«Совершенно помойный поступок»
«Это отвратительно. Департамент безопасности обязательно обратит внимание на намерение травмировать. И правильно сделает», — написала автор официального сайта НХЛ из Миннесоты Джесси Пирс.
«Да Сперджен точно хотел нанести травму. Невероятно, что за это дали только две минуты», — написал ведущий радио 101ESPN Алекс Феррарио.
«Может быть дополнительное наказание. По меньшей мере штраф, но тогда это взбесит фанатов «Блюз», — отметил обозреватель из Сент-Луиса Джереми Рутерфорд.
«Грязный приём», — резюмировал Sports Illustrated.
«И это – капитан «Миннесоты», — возмутился автор STL Today Бенджамин Хохман.
«Да, это никуда не годится, мой друг», — отметил журналист Bally Sports Пит Блэкберн.
«Совершенно помойный поступок. В игре такому нет места», — отреагировали в соцсетях Barstool Sports.
«Посмотрите на это дно», — заключил известный болельщик из Сент-Луиса Тони Х.
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