Россыпь талантов, вратарь-бомбардир и будущие суперзвёзды. Кто играет за сборную России

Вратари

Максим Третьяк, 25 лет

Клуб: «Сочи»

Дебют в национальной сборной: 1 мая 2022 года

Внук величайшего вратаря прошлого века долго боролся за то, чтобы заиграть на уровне КХЛ. И не столько с собой, сколько с собственной фамилией. Взрослея, вратарь преодолел психологический барьер ожиданий того, что он «внук самого Третьяка», и уже уверенно смотрится в роли второго вратаря «Сочи». В национальной сборной Максим оказался ещё в феврале 2015-го, но всё ограничилось тренировками. И вот 1 мая 2022 года он вышел на замену Дмитрию Николаеву, праздновавшему забитую шайбу (по правилам, вратаря, подъехавшего к скамейке, нужно заменить либо последует двухминутный штраф за затяжку времени).

Третьяк отразил один бросок, после чего снова уступил место коллеге, а на следующий день провёл полноценный матч, где сумел остановить целую серию выходов один на один и принести победу в овертайме.

Максим Третьяк Фото: fhr.ru

Дмитрий Николаев, 22 года

Клуб: «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

Дебютант в национальной сборной – 1 мая 2022 года

Николаев начал заниматься хоккеем в петербургской школе «Спартак» и до 8 лет был нападающим, однако затем сменил амплуа. Что ещё можно добавить в досье вратарю, забившему гол в дебютном матче? Профессиональную карьеру начал в 16 лет в составе «Серебряных львов», в следующем году стал основным вратарём молодёжной команды.

Последние два года играет за фарм-клуб СКА в ВХЛ.

В минувшем сезоне дебютировал в КХЛ, одержав две победы в двух матчах. Весной показал яркую игру в плей-офф ВХЛ, став лучшим вратарём четвертьфинала и дойдя до полуфинала вместе со «СКА-Невой». Ну а дальше случился исторический гол.

Вячеслав Пекса, 19 лет

Клуб: «Ак Барс»

Дебют в национальной сборной: —

Одно из открытий минувшего сезона в МХЛ – игра Вячеслава Пексы на последнем рубеже «Ирбиса». На счету молодого вратаря три десятка побед вместе с казанской командой в регулярке, причём в девяти случаях Пекса оставил свои ворота в неприкосновенности.

Вячеслав – лучший вратарь сезона по количеству «сухих» матчей. В плей-офф магии Пексы хватило «Ирбису», чтобы дойти до решающего пятого матча полуфинала Кубка Харламова, где казанцы уступили будущим чемпионам – «СКА-1946». При этом дважды в полуфинальной серии выяснение отношений доходило до буллитов, и оба раза Вячеслав оставлял игроков соперника ни с чем. Такой прогресс юного вратаря не остался незамеченным со стороны штаба сборной России.

Защитники

Даниил Мисюль, 21 год

Клуб: «Локомотив»

Дебют в национальной сборной: 11 февраля 2021 года

Для уроженца Минска Даниила Мисюля встречи со сборной Беларуси наверняка носят особый характер. Тем не менее своей хоккейной родиной 21-летний защитник считает Ярославль, где он успел поиграть и в обороне, и в нападении. Навыки форварда пригодились Даниилу на дебютном турнире за национальную сборную России – Шведских хоккейных играх – 2021. В матче с чехами Мисюль словно заправский форвард обыграл соперника и поразил ворота с нулевого угла.

Кирилл Кирсанов, 19 лет

Клуб: СКА

Дебют в национальной сборной – 5 ноября 2020 года

Уроженец Твери попал в систему СКА из подольского «Витязя» и уже в 18 лет ворвался в основу главной питерской команды. Правда, защитнику помогла пандемия – из-за огромного количества заболевших пришлось ставить молодёжь, и Кирилл сумел здорово себя проявить. В этом сезоне он лишился места в основе и был отправлен дозревать в МХЛ, где выиграл Кубок Харламова. Габаритный и мощный защитник имеет все шансы стать основным не только в клубе, но и в национальной команде.

Сергей Телегин, 21 год

Клуб: «Трактор» (Челябинск)

Дебют за национальную сборную – 11 ноября 2021 года

Воспитанник челябинского хоккея Сергей Телегин профессиональную карьеру начал не в родном клубе, а намного севернее – в Ханты-Мансийске. Первый же сезон в МХЛ за «Мамонтов Югры» завершился для Телегина бронзовыми медалями, молодёжная ханты-мансийская команда дошла до полуфинала, в котором уступила ярославскому «Локо». Надёжная и стабильная игра Телегина, завершившего дебютный сезон в МХЛ с самым высоким коэффициентом полезности среди защитников (+28), обратила на себя внимание тренерского штаба основной команды, и следующий год Сергей отыграл в ВХЛ в составе «Югры».

Летом 2020 года Телегин наконец вернулся домой в родной «Трактор», получив предложение от челябинского клуба, где он играет по сей день. В дебютном сезоне за «Трактор» в КХЛ Телегин стал одним из лидеров среди защитников в команде по силовым приёмам, так же, как и в завершившемся. Минувшей осенью в ноябре Сергей Телегин дебютировал за национальную сборную России на Кубке Карьяла, а спустя несколько месяцев попал в окончательный состав Олимпийской сборной России, вместе с которой завоевал серебряные медали в Китае.

Сергей Телегин Фото: fhr.ru

Никита Смирнов, 19 лет

Клуб: «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

Дебют за национальную сборную: 13 ноября 2021 года

Воспитанник пензенского «Дизеля» Никита Смирнов перебрался в Санкт-Петербург в 14 лет. Профессиональную карьеру начал в МХЛ в 17 лет в хоккейном клубе «СКА-Варяги». В сезоне-2019/2020 перебрался в «СКА-1946», став лучшим бомбардиром команды среди защитников. Минувший сезон сложился для 19-летнего игрока обороны ещё ярче. Всё началось с дебюта в ВХЛ за «СКА-Неву», затем он был переведён в основную команду СКА, и 21 октября 2021-го Смирнов дебютировал в КХЛ. В это же время получил вызов в сборную России, за которую дебютировал на Кубке Карьяла 13 ноября 2021 года, а в декабре попал в окончательный состав молодёжной сборной России.

Этой весной из ВХЛ был отправлен на подмогу молодёжной команде «СКА-1946», вместе с которой впервые в истории команды завоевал Кубок Харламова. Помимо этого, вошёл в тройку лидеров МХЛ по числу блокированных бросков – за 19 матчей Смирнов лёг под шайбу 39 раз.

Арсений Коромыслов, 18 лет

Клуб: СКА

Дебют в национальной сборной: 1 мая 2022 года

Арсений Коромыслов уже вписал своё имя в историю — выйдя на лёд матча КХЛ в возрасте 16 лет и 325 дней. Тогда это было, скорее, вынужденное решение, ведь команду терзал COVID-19. Однако везёт тому, кто сам везёт: в системе СКА много защитников, но выбор менеджеров пал на рассудительного Арсения. Он умеет начинать атаки, действует зрело и расчётливо.

Арсений начинал играть в хоккей как центральный нападающий — то есть ему хорошо известна специфика работы на каждой из сторон ледовой площадки. В составе юниорской сборной России Арсений стал серебряным призёром ЮЧМ-2021. Перед новым 2022 годом защитник выиграл тяжёлую конкуренцию в защитной линии молодёжной сборной, однако, как мы помним, турнир был отменён прямо по ходу розыгрыша.

Никита Седов, 20 лет

Клуб: СКА

Дебют в национальной сборной: 5 ноября 2020 года

Уроженец Нижневартовска Никита Седов рано уехал в Северную Америку — уже в 14 лет он выступал в одной из юниорских лиг США. Тренеры системы сборных не упускали его из виду: защитник всегда выделялся хорошим катанием и умением выбирать позицию. Вернувшись в Россию, Никита успел поиграть за хоккейный клуб «Сочи», а затем перебрался в СКА.

Одно из его увлечений, которое не с первого раза придёт на ум при слове «хоккей» — шахматы. В каком-то смысле Седов играет в шахматы и на льду — он не слишком заметен, однако полностью сконцентрирован на своих основных — защитных — функциях и внимательно следит за положением «на доске». Хорошо видит площадку и умеет начинать атаки пасом из глубины.

Илья Морозов, 23 года

Клуб: «Сибирь»

Дебют в национальной сборной: 2 мая 2022 года

Габаритный защитник Илья Морозов – один из многих игроков в майском созыве сборной России, который несколько лет подряд проходил обкатку в олимпийской сборной. За ближайший резерв национальной команды новосибирец провёл шесть матчей в 2021 году – три на турнире Kazakhstan Hockey Open в феврале и три – на Кубке Германии в ноябре. Несмотря на то что основной задачей Морозова является оборона собственных ворот, за эти шесть встреч он успел однажды поразить и чужие. Случилось это во встрече со сборной Беларуси в Нур-Султане.

Макар Хабаров, 22 года

Клуб: «Северсталь»

Дебют в национальной сборной: 1 мая 2022 года

Несмотря на то что Макар Хабаров признаётся, что его цель – играть в стиле Вячеслава Войнова и Эрика Карлссона, в «Северстали» он всё же исполняет роль защитника оборонительного плана. Опыт игры за различные сборные России у Макара также имеется – есть и участие в Турнире четырёх наций с молодёжкой, и выступление на Kaufland Cup в словацком Попраде за олимпийскую сборную в феврале 2020 года.

Егор Савиков, 19 лет

Клуб: «Спартак»

Дебют в национальной сборной: 1 мая 2022 года

Егора Савикова называют одним из наиболее перспективных молодых игроков в составе «Спартака», и это явно не пустые слова. В свои 19 лет уроженец Самары имеет за плечами опыт игры на всех уровнях: свыше 70 матчей в МХЛ за «Ладью» и МХК «Спартак», 20 игр в ВХЛ за «Химик», а с нынешнего сезона – 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, плюс три в Кубке Гагарина. Конечно, в высшем эшелоне профессионального хоккея он проводит на льду не так уж много времени – менее семи минут, но даже этого ему хватило, чтобы забить. Снайперский счёт он открыл в первой игре второго раунда плей-офф, когда «Спартак» сенсационно выиграл у СКА в Санкт-Петербурге – 6:1. Примечательно, что за все три матча в том розыгрыше Егор лишь однажды бросил по воротам, так что на данный момент точность его бросков в Кубке Гагарина – стопроцентная.

Степан Анисимов, 20 лет

Клуб: СКА

Дебют в национальной сборной: 1 мая 2022 года

Уроженец Череповца на протяжении четырёх сезонов выступает в МХЛ за «СКА-Варяги» и «СКА-1946». Но в прошедшем сезоне уже успел ощутить вкус взрослого хоккея, проведя 33 матча в регулярном чемпионате ВХЛ. Деля игровое время между двумя лигами, он успел поучаствовать в двух розыгрышах плей-офф. В Кубке Петрова «СКА-Нева» дошла до полуфинала, и Степан сыграл все 17 матчей, в среднем проводя на льду по 14 с половиной минут. 10 апреля плей-офф ВХЛ для армейцев с Невы завершился, а уже на следующий день Анисимов сыграл за «СКА-1946» в Кубке Харламова.

Нападающие

Никита Тертышный, 22 года

Клуб: «Трактор»

Дебют в национальной сборной: 4 ноября 2021 года

Никита – один из представителей огромного семейства Тертышных, в разные годы выступавших на просторах России и даже НХЛ (дядя Никиты погиб в США при трагических обстоятельствах). Негабаритный, но очень резкий и техничный форвард долго рос в системе родного «Трактора», но раскрылся только в 21, никогда не играя ни за юниорские, ни за молодёжную сборные. В нынешнем сезоне он наколотил 22 шайбы в 49 матчах регулярки КХЛ, а в ноябре был вызван в национальную сборную на Кубок Карьяла.

Никита Тертышный Фото: photo.khl.ru

Марат Хуснутдинов, 19 лет

Клуб: СКА

Дебют в национальной сборной: 4 ноября 2020 года

19-летний капитан российской сборной – обладатель одного из самых высоких хоккейных интеллектов у игроков своего поколения. Идеальное выполнение игрового задания вкупе с нестандартными решениями – ядерная смесь для обороны любого противника. Если учесть ещё и огромный потенциал для роста, то можно надеяться на достижение Маратом самого высокого мирового уровня.

Илья Сафонов, 20 лет

Клуб: «Ак Барс»

Дебют в национальной сборной: 4 ноября 2020 года

Мощный форвард таранного типа родился в Мурманске, а хоккейное образование получил в Москве – в школах «Белые медведи» и «Витязь». Сафонов сумел закрепиться в «Ак Барсе», съездить на МЧМ и едва не попасть в состав на взрослый ЧМ. Цепкому и бесстрашному нападающему пока не хватает результативности. Впрочем, ему всего 20 лет, шансов показать себя у Ильи будет предостаточно.

Никита Чибриков, 19 лет

Клуб: СКА

Дебют в национальной сборной: 11 февраля 2021 года

Воспитанник московских ЦСКА и «Динамо» был обменян в СКА на Дмитрия Кагарлицкого вместе с другими юниорами. С тех пор юный форвард вряд ли пожалел об этом хоть раз. Дебют в 17 лет за основу, третий после Мичкова и Овечкина результат среди самых молодых авторов шайб за национальную команду. В прошедшем сезоне Никита развивал своё мастерство в основном в ВХЛ. Но это не значит, что он не скоро появится во взрослой команде – всё в его руках. В нынешней сборной России он лидер – и на площадке, и в раздевалке. Потенциал у Чибрикова очень и очень высокий.

Никита Чибриков, Фёдор Свечков и Марат Хуснутдинов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Марат Хайруллин, 25 лет

Клуб: «Нефтехимик»

Дебют в национальной сборной: 1 мая 2022 года

Несмотря на то что для Марата Хайруллина майские матчи стали дебютом за национальную команду, он является одним из самых опытных хоккеистов в этом составе сборной. За плечами у игрока более трёх сотен матчей в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик», где он три года подряд входил в топ-5 команды по набранным очкам, а в минувшем сезоне, который провёл с капитанской литерой на груди, и вовсе стал лучшим бомбардиром «волков». В сезоне-2020/2021 Хайруллин провёл три матча за олимпийскую сборную России на турнире в Нур-Султане, где отличился заброшенной шайбой в ворота белорусов.

Максим Кирилейченко, 19 лет

Клуб: ЦСКА

Дебют в национальной сборной: 1 мая 2022 года

19-летний Максим Кирилейченко – один из 12 игроков в этом составе национальной сборной России, которые выступали в финале Кубка Харламова. И пусть московские армейцы, за которых выступает Максим, уступили своим петербургским одноклубникам, игра молодого форварда настолько впечатлила штаб сборной, что он получил вызов в состав национальной команды на матчи со сборной Беларуси.

Егор Кузьминов, 20 лет

Клуб: ЦСКА

Дебют в национальной сборной: —

Год назад, в мае 2021 года, Кузьминов выступал за один из составов молодёжной сборной России на Кубке Чёрного моря в Сочи, а сейчас готовится дебютировать за национальную команду. И повод для «повышения» весьма веский – за эти 12 месяцев Егор успел провести 23 матча в ВХЛ и выбить приличные 51 очко в 45 матчах за «Красную Армию» в регулярном чемпионате МХЛ. В плей-офф же Кузьминов стал лучшим снайпером красноармейцев, в том числе забросив две шайбы в пятом матче финала Кубка Харламова со «СКА-1946», которые позволили молодёжке ЦСКА продлить серию до шестой игры.

Фёдор Свечков, 19 лет

Клуб: СКА

Дебют за национальную сборную – 13 ноября 2021 года

Воспитанник тольяттинского хоккея Федор Свечков считается одним из самых талантливых и умных центрфорвардов среди молодых хоккеистов. Профессиональную карьеру Свечков начал в родной молодёжной команде — тольяттинской «Ладье», однако долго в МХЛ сидеть не пришлось, и уже на следующий сезон тренеры основной команды взяли Свечкова в основной состав. 17-летний Фёдор не затерялся среди опытных взрослых хоккеистов и вошёл в шестерку бомбардиров команды.

После, на ЮЧМ, завоевал вместе со сборной России серебряные медали. Естественно, такая яркая игра не осталась незамеченной, и в мае 2021 года Свечков перешёл в СКА. За минувший сезон Федор успел поиграть во всех трёх командах системы, дебютировал в КХЛ, сыграв за СКА 5 матчей, вместе со «СКА-Невой» дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, а затем в срочном порядке подключился к баталиям в МХЛ и вместе с молодёжной командой «СКА-1946» стал чемпионом. В этом же сезоне Свечков дебютировал за сборную России на Кубке Карьяла, а в декабре сыграл МЧМ который перенесли на лето 2022 года.

Матвей Мичков, 17 лет

Клуб: СКА

Дебют в национальной сборной: 11 ноября 2021 года

Всем, кто хоть немного следит за хоккеем, не надо представлять Мичкова. Уроженец Перми заявил о себе ещё в детстве, когда его приметила школа ярославского «Локомотива». Матвей забивал голы пачками, а больше всего любит свой фирменный гол – так называемый «лакросс», когда шайбу кладут на крюк клюшки и заносят из-за ворот. Несмотря на техническую сложность, Мичков умудрялся забивать такие по два за матч!

Матвей Мичков Фото: fhr.ru

В 15 лет таланта, которого не было в России со времён Овечкина, заприметил СКА и теперь развивает его в своей системе. За национальную команду Матвей дебютировал в 17 лет и побил рекорд Ови – забил самый молодой гол в истории взрослой сборной России/СССР. Конечно же, это был его любимый «лакросс» — арена в Хельсинки на Кубке Карьяла буквально взорвалась от изумления.

Данил Башкиров, 20 лет

Клуб: «Салават Юлаев» (Уфа)

Дебют в национальной сборной: 4 ноября 2020 года

Данил Башкиров начал заниматься хоккеем в родной Тюмени. После школы «Газовика» нападающий перебрался в «Югру», а затем продолжил развивать своё мастерство в системе «Салавата Юлаева». Дебют в национальной команде для Данила пришёлся ещё на 2020-й год, когда он выступил на Кубке Карьяла вместе с одноклубниками — тёзкой Алалыкиным, Родионом Амировым и Шакиром Мухамадуллиным. После нынешнего плей-офф представить себе уфимскую команду без молодёжного звена с Данилом Башкировым довольно трудно. На льду Башкиров — быстрый форвард с хорошим контролем шайбы на скорости. Данил способен как создать момент самостоятельно, так и хорошо взаимодействовать с партнёрами.

Данил Алалыкин, 21 год

Клуб: «Салават Юлаев»

Дебют в национальной сборной: ноябрь 2020 года

Алалыкин — скоростной и цепкий форвард. У него есть универсализм — Данил способен сыграть как в центре, так и на краю атаки. Для современного хоккея габариты Алалыкина не являются выдающимися, однако его это не смущает — он не теряется в борьбе и активно действует на чужом пятаке, временами оттесняя от шайбы куда более крупных соперников.

Алалыкин — представитель сверхталантливого поколения уфимской хоккейной школы: он родился в Уфе и поднялся в главную команду республики Башкортостан по ступенькам клубной системы.

В сборную Алалыкина призвали в составе группы уфимцев на Кубок Карьяла – 2020, где он внёс вклад в победу молодой команды над куда более опытными соперниками.

Никита Гуслистов, 19 лет

Клуб: «Северсталь»

Дебют в национальной сборной: 4 ноября 2021 года

Хоккеист со звонкой фамилией Гуслистов появился в буквальном смысле из ниоткуда. Долгое время про него знали только знатоки молодёжного хоккея, однако на взрослом уровне Никита стал ярко проявлять себя буквально сразу: оформил самый молодой хет-трик в истории КХЛ и стал самым молодым капитаном клуба лиги, когда «Северстали» пришлось играть против СКА дублирующим составом.

Гуслистов пропустил все юниорские сборные и дебютировал сразу в молодёжной — и это тоже нетипично. А впервые в состав национальной сборной Никита был вызван на матчи Евротура в прошлом сезоне.

Никита Гуслистов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Матвей Кабуш, 19 лет

Клуб: СКА

Дебют в национальной сборной: 1 мая 2022 года

Так уж получилось, что первый матч в составе российской сборной Матвей провёл против команды со своей родины, ведь он – уроженец Минска. Но неисповедимые хоккейные пути привели его в Санкт-Петербург, и он на протяжении четырёх сезонов играет в системе СКА. Первой его командой в МХЛ были «СКА-Варяги», а по ходу прошлого сезона перешёл в «СКА-1946».

Особой результативностью Матвей никогда не отличался: в 173 матчах в МХЛ он набрал 69 (36+33) очков. Но в хоккее, помимо снайперских способностей, имеют значение и иные качества. Так, по итогам прошедшего сезона Кабуш стал лидером команды по силовым приёмам, причём с огромным отрывом. Да и по части блокированных бросков он – один из лучших среди нападающих.

Максим Кровяков, 19 лет

Клуб: СКА

Дебют в национальной сборной: 1 мая 2022 года

Для уроженца подмосковного Солнечногорска, начавшего осваивать хоккейную премудрость в Зеленограде, прошедший сезон в МХЛ стал прорывом. Габаритный центрфорвард набрал 71 очко (31+40) в регулярном чемпионате и стал вторым бомбардиром в составе «СКА-1946». Ничуть не сбавил он оборотов и в плей-офф Кубка Гагарина, где по части результативности ему уже не было равных: 23 (6+17) очка в 17 матчах! Так что вклад Максима в общий успех команды, впервые в своей истории завоевавшей главный трофей МХЛ, невозможно переоценить. Как невозможно и оспорить справедливость полученного им признания: по итогам розыгрыша Кровяков был назван самым ценным игроком плей-офф.

Алексей Пустозёров, 22 года

Клуб: «Салават Юлаев»

Дебют в национальной сборной: 1 мая 2022 года

Алексей Пустозёров родился в Чебаркуле и первые шаги в хоккее сделал в Челябинске. Затем перебрался в Ярославль и в сезоне-2016/2017 дебютировал в МХЛ-Б. Проведя 16 матчей за «Локо-Юниор» и набрав в них 14 (4+10) очков, он попал в систему «Салавата Юлаева». Три весьма успешных сезона в МХЛ в составе «Толпара» стали хорошей подготовкой к выступлению в «Вышке» за «Торос». Так шаг за шагом Алексей приближался к высшему эшелону профессионального хоккея и в прошедшем сезоне сумел наконец закрепиться в КХЛ. Для «Салавата Юлаева» сезон сложился непросто, но Пустозёров, бесспорно, стал одним из открытий и для клуба, и для лиги в целом. Три шайбы, заброшенные в розыгрыше Кубка Гагарина, стали тому наглядным подтверждением.