Взлёт Сорокина, мучения защитников. Как провели сезон НХЛ русские, не попавшие в плей-офф

Регулярный чемпионат НХЛ завершился, и 16 команд уже начали розыгрыш Кубка Стэнли. За бортом самой интересной части сезона остались те же 16 клубов, в составе которых на постоянной основе играли 12 российских игроков. Рассказываем, как для них сложился этот хоккейный год.

Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), 26 лет

Статистика: 52 игры: 26 побед, 18 поражений; 92,5% отражённых бросков

Общекомандный кризис «Айлендерс» не сказался на Илье Сорокине. Во втором сезоне в лиге голкипер, кажется, окончательно обрёл спокойствие и уверенность в собственных силах. Сорокин повторил рекорд франшизы по количеству «сухих» матчей (7) и закончил регулярный чемпионат на втором месте в НХЛ по проценту отражённых бросков.

«В Нью-Йорке все говорят об Игоре Шестёркине. Наш парень не хуже. Просто люди ещё не знают об этом», – отметил вратаря главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц.

Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»), 34 года

Статистика: 31 игра: 10 побед, 17 поражений; 91,1% отражённых бросков

Семён Варламов, чей вклад в прошлогодний успех «Островитян» трудно переоценить, не смог повторить свои подвиги в новом сезоне. 34-летний ветеран завершил регулярку с отрицательным балансом побед и поражений. Временами голкипер снова активировал суперспособности, но долго держать высокий уровень не мог. Например, апрель Варламов начал с серии из трёх побед, а закончил двумя подряд матчами с шестью пропущенными шайбами.

Семён Варламов Фото: nhl.com/islanders

Иван Проворов («Филадельфия»), 25 лет

Статистика: 79 игр, 31 (9+22) очко, «-21», среднее игровое время – 24:53

Один из самых «железных» хоккеистов современной НХЛ в этом году прервал впечатляющую серию: в начале января Иван Проворов попал в ковид-протокол и впервые за 403 матча не вышел на лёд.

Тем не менее защитник сохранил за собой статус основного в «Филадельфии». В среднем он проводил на площадке почти по 25 минут – это 14-й показатель среди всех коллег по амплуа в лиге. А вот другие цифры Проворова оставляют желать лучшего: россиянин установил личный антирекорд по полезности – «-21». Причём нередко грубые ошибки Ивана в обороне становились голевыми.

В феврале исполняющий обязанности главного тренера «лётчиков» Майк Йео объяснял неудачи Проворова его максимализмом: «Как я вижу, Иван очень хочет, чтобы его игрой гордились, он очень старается сделать свою работу хорошо. И когда наша команда выступает не очень удачно, он старается взвалить её на свои плечи. Он просто старается сделать слишком много. И поэтому допускает нетипичные для себя ошибки».

Сам игрок от прошедшего сезона, судя по всему, не в восторге. После завершения регулярного чемпионата Проворов раздражённо отреагировал на просьбу дать оценку своей игре: «Не имеет значения, что я скажу. Вы сами поставите свои оценки. Это совсем не имеет значения. Вы все эксперты в хоккее, так что поставите мне все свои суперопытные оценки. Я не думаю, что моё мнение действительно важно для вас».

Евгений Дадонов («Вегас»), 33 года

Статистика: 78 игр, 43 (20+23) очка, «+5», среднее игровое время – 15:48

Пожалуй, главным событием сезона, связанным с именем Евгения Дадонова, стал его несостоявшийся обмен из «Вегаса» в «Анахайм». Отмена сделки из-за разногласий между игроком и клубом по поводу пункта об ограничении на трейд сделала нападающего сильнее. В первом же матче после скандала Дадонов набрал 3 (1+2) очка. Его признали третьей звездой дня в НХЛ. Через два дня Евгений забил победный гол в ворота «Чикаго».

Но в целом сезон для экс-партнёра Панарина и Шипачёва получился средним. Форвард остановился на очень большом отдалении от отметки в 65-70 очков – столько он набирал за «Флориду» в первые годы после отъезда из СКА.

Василий Подколзин («Ванкувер»), 20 лет

Статистика: 79 игр, 26 (14+12) очков, «+7», среднее время – 12:46

Экс-форвард СКА заокеанского опыта до нынешнего сезона не имел. Место в основе «Ванкувера» ему пришлось заслужить. Эту задачу Подколзин выполнил.

На руку Василию сыграли травмы других крайних нападающих «Кэнакс». После того как из состава вывалились Босер и Пирсон, россиянина стали выпускать в том числе и в большинстве. В ведущих тройках Подколзин смотрелся убедительно, хотя и без свойственных молодому игроку провалов не обошёлся. Например, в марте он столкнулся с 11-матчевой серией без очков и 17 игр не забивал.

Александр Барабанов («Сан-Хосе»), 27 лет

Статистика: 70 игр, 39 (10+29) очков, «-4», среднее время – 17:10

Переход из «Торонто» в «Сан-Хосе» на излёте прошлой регулярки стал спасением для североамериканской карьеры Александра Барабанова. В Калифорнии 27-летний форвард вышел на приличный график свыше 0,5 очка за матч.

Лучше всего у Барабанова получаются результативные передачи: 29 раз в 70 матчах он выводил одноклубников на голевой бросок. Сам Александр забросил 10 шайб, одна из них запомнилась болельщикам «Шаркс» особенно. 18 февраля Барабанов взял на себя инициативу в критический момент и за 0,6 секунды до окончания основного времени сравнял счёт в матче с «Ванкувером».

В марте SanJoseHockeyNow утверждал, что менеджеры «акул» не ведут с россиянином переговоров о продлении контракта. Но представители игрока, по информации издания, настроены оптимистично и рассчитывают, что вскоре клуб вернётся к этому вопросу.

Владислав Гавриков («Коламбус»), 26 лет

Статистика: 80 игр, 33 (5+28) очка, среднее игровое время – 22:17

Третий сезон в «Коламбусе» оказался для Владислава Гаврикова лучшим в карьере. Защитник, отличающийся прежде всего оборонительными навыками, пристрастился ещё и к атаке. 33 балла за результативность – столько Гавриков не выбивал даже в России. В следующем году у Владислава истекает действующий контракт, но основу для нового соглашения он заложил уже сейчас.

Егор Чинахов («Коламбус»), 21 год

Статистика: 62 игры, 14 (7+7) очков, «-27», среднее игровое время – 12:30

Адаптация Егора Чинахова за океаном не прошла гладко и вообще, кажется, ещё не закончилась. На предсезонке Чинахов заработал реноме лучшего молодого игрока: завораживающе точные броски нападающего часто попадали в цель и внушили соперникам, что его стоит опасаться.

Но стартовал сезон – и у Егора начались проблемы. Первую шайбу в регулярке экс-форвард «Авангарда» забросил в девятой игре, а второй пришлось ждать ещё 12 матчей. Нельзя сказать, что Чинахова в «Коламбусе» «зажимали»: периодически хоккеист получал по 15-16 минут игрового времени. Хоккеист оформил несколько красивых голов, однако его ставка на бросок работала лишь фрагментарно, а в обороне нападающий не избегал ошибок и недоработок. В результате – скромные 14 очков и кошмарные «-27».

Егор Чинахов Фото: KIRK IRWIN/GETTY IMAGES

Александр Романов («Монреаль»), 22 года

Статистика: 79 игр, 13 (3+10) очков, «-8», среднее игровое время – 20:23

Для Александра Романова прошедшая регулярка сложилась неоднозначно. С одной стороны, россиянин стабильно проводил на льду по периоду за матч и поражал количеством силовых приёмов. С другой – его игра в обороне не была безукоризненной, а страсть порой выходила за рамки разумного и приносила команде очевидный вред. В итоге у защитника накопилось 53 минуты штрафа; в феврале он на тренировке толкнул на борт одноклубника Седрика Пакетта – лишь благодаря вмешательству других партнёров удалось избежать драки.

«Конечно, как у любого молодого игрока, у него случаются ошибки, но в целом он сделал очень большой шаг в этом году, – оценил прогресс Романова тренер «Монреаля» Люк Ричардсон. – Силовой хоккей в исполнении Алекса – то, что крайне необходимо нашей команде. Когда он будет стабильно совмещать его с чёткой игрой в своей зоне, мы приблизимся к тому стандарту защиты, к которому стремимся по примеру прошлого года».

Никита Зайцев («Оттава»), 30 лет

Статистика: 62 игры, 11 (2+9) очков, «-8», среднее игровое время – 18:59

В декабре врачи диагностировали у Зайцева перелом ноги. Реабилитация заняла полтора месяца и, похоже, не прошла бесследно. Вероятно, россиянин бесповоротно утратил голевые навыки. При этом особенно надёжным на своей половине площадки он тоже не выглядел.

Артём Зуб («Оттава»), 26 лет

Статистика: 81 игра, 22 (6+16) очка, «0», среднее игровое время – 21:02

Артём Зуб, напротив, окончательно оформил свой переход к статусу ведущего защитника «Оттавы». Воспитанник хабаровского хоккея вышел в ноль по показателю полезности – в одной из слабейших команд лиги это действительно можно считать достижением.

Евгений Свечников («Виннипег»), 25 лет

Статистика: 72 игры, 19 (7+12) очков, «-4», среднее игровое время – 10:45

После многолетних мытарств в Северной Америке Евгений Свечников наконец получил место в основном составе клуба НХЛ. Своим шансом в «Виннипеге» 25-летний нападающий воспользовался сполна. Свечников набрал 19 очков – отличные цифры, если ты играешь по 10 минут. Некоторые отрезки в исполнении форварда и вовсе были феноменальными: так, в начале марта он забросил в трёх играх подряд. А ещё Свечников дважды попадал в список травмированных, но проблемы со здоровьем с верного пути его не сбили.