Клуб КХЛ зря похвастался подписанием легионеров. «Автомобилист» подставил сам себя?

Вечером 1 мая, в первый день открытия рынка свободных агентов в КХЛ, «Автомобилист» «бомбанул» новостью о заключении контрактов сразу с четырьмя иностранцами: финнами Метсолой, Йокипаккой и Аалтоненом, а также канадцем с казахстанским паспортом Валком.

В нынешних реалиях эта новость вызвала, мягко говоря, удивление. Европейцы (и финны в первых рядах) массово открещиваются от КХЛ и России и не то что не желают подписывать новые контракты, а разрывают действующие.

А тут «Автомобилист» заявляет о подписании сразу трёх финнов. Впрочем, эта информация была подана клубом не так, как обычно: в релизе екатеринбуржцы использовали формулировку «контракты зарегистрированы в Центральном информационном бюро КХЛ». А вместо стандартного для таких ситуаций «приветствуем новичков» загадочное «клуб рассчитывает на взаимное успешное и долгосрочное сотрудничество».

Что всё это означает? Неужели «Автомобилист» действительно сумел как-то договориться с финнами и реально ждёт всех троих на предсезонку? За комментарием мы обратились в уральский клуб, но там попросили повременить с разъяснением ситуации. Поэтому пришлось рассуждать самим.

Итак, мы точно знаем, что контракты с легионерами подписаны и даже проведены через ЦИБ — то есть зарегистрированы КХЛ и имеют полную юридическую силу. В то же время очевидно, что в самом «Автомобилисте» не уверены, что иностранцы-новички доедут до Екатеринбурга ближайшим летом. Это следует из текста официального сообщения клуба. Как это возможно, если у игроков есть контракты? Разумное объяснение только одно: контракты эти были подписаны хоккеистами до всем известных событий. То есть до 24 февраля.

Собственно, правильность этих рассуждений была быстро подтверждена. Сначала одно из финских СМИ со ссылкой на генменеджера сборной Лехтинена сообщило, что Аалтонен подписал контракт с «Автомобилистом» ещё до Олимпиады. А затем агент Юхи Метсолы заявил, что голкипер заключил соглашение с уральским клубом в начале января.

Для чего тогда «Автомобилист» 1 мая обнародовал эту информацию, понимая, что из всей четвёрки до Екатеринбурга сейчас доедет в лучшем случае Валк? Видимо, уральцы таким образом публично дали понять легионерам и их представителям, что контракты вступили в силу, а в случае их расторжения им придётся выплатить «Автомобилисту» солидную компенсацию. За разрыв в одностороннем порядке двухлетних соглашений.

Юха Метсола Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Этот ход «Автомобилиста» можно было бы даже назвать интересным и грамотным, если бы не один нюанс: вскрывшиеся после громкой новости обстоятельства подписания контрактов прямо указывают на нарушение правового регламента КХЛ как со стороны хоккеистов, так и со стороны самого «Автомобилиста».

Ведь в этом документе есть пункт 1.31 статьи 5, гласящий, что «хоккеист обязан заключать и подписывать соглашения и разного рода письменные обязательства с другими хоккейными клубами, организациями и их официальными представителями как в Российской Федерации, так и за рубежом, исключительно после освобождения от обязательств, предусмотренных действующим контрактом».

А в пункте 1.37 статьи 58 чётко прописано, что «клуб обязан не вести переговоров с игроками, имеющими действующие контракты с другими клубами КХЛ».

Аалтонен «до Олимпиады» играл за «Витязь». Метсола «в начале января» защищал ворота «Салавата Юлаева». Уверен, что и Йокипакка с Валком договорились (и закрепили договор подписью) с «Автомобилистом» по ходу прошлого сезона. И всё это не просто крайне сомнительные с этической точки зрения сделки, а нарушение законов КХЛ, прописанных в официальном документе.

Кёртис Валк Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Что в такой ситуации делать лиге? Полагаю, что в КХЛ прекрасно понимают, что абсолютное большинство контрактов, подписанных датой «1 мая», которые попадают в ЦИБ, заключены гораздо раньше. «Автомобилист» не первый и не последний клуб, который договаривается с будущими новичками сильно заранее. А Метсола и Ко — не первые и не последние хоккеисты, заключающие контракты на следующий сезон с другой командой по ходу текущего чемпионата.

Но дело в том, что раньше, если говорить по-простому, никто не палился, а тут агент хоккеиста открыто заявляет, что игрок одного клуба КХЛ подписал контракт с другим клубом прямо по ходу сезона. Вообще-то это должно расцениваться как удар по репутации лиги и по её нормативным актам и законам. И будет странно, если КХЛ не среагирует.

Впрочем, особо переживать «Автомобилисту» нечего, так как санкции за нарушение этой статьи правового регламента у лиги весьма мягкие: дисциплинарный регламент гласит, что «на клуб может быть наложен штраф в размере 100 000 рублей». То есть, видимо, может быть и не наложен, да и ни слова про возможное аннулирование незаконно заключённых контрактов.

Но лёгкость последствий нарушения регламента (тут уже, кстати, вопросы к КХЛ) не отменяет факта странности того самого заявления «Автомобилиста» о заключении контрактов с легионерами. В свете всех вскрывшихся обстоятельств оно выглядит просто бессмысленной и бесцельной бравадой.