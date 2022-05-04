Запад КХЛ совсем деградировал. Туда стоит отправить «Ак Барс» или ввести общую таблицу

Последние года четыре в межсезонье на Западе казалось, что вот сейчас армейская гегемония точно закончится. Составы СКА и ЦСКА потихоньку прореживались после пиковых значений олимпийского сезона, игроки, которые уходили оттуда, часто усиливали основных западных конкурентов. Казалось: ещё чуть-чуть, сейчас эти сыграются с теми, потолок продавит — и на Западе в финале мы увидим что-то новенькое.

В этом же году очередной апрельский раунд СКА и ЦСКА выглядит очевидным прямо сейчас. Перед началом этого сезона у суперграндов было три основных оппонента: «Локомотив», «Йокерит» и «Динамо». Первыми из лиги вышли финны — причём, судя по последним новостям, «джокерам» придётся очень трудно в посткхаэловской жизни в стране, которая якобы уже планирует строить забор на границе с РФ.

«Локомотив», как всегда, губит нетерпеливость руководства, которое у Ярославля как будто и застряло где-то в нулевых, где можно было постоянно тасовать тренеров, состав, но при этом становиться чемпионами. Мы уже писали об этом: несколько лет подряд клуб проходил ступень «ещё чуть-чуть добавить – и будет хорошо», но после сезонов просветления снова откатывался назад. Уже сейчас по планам «Локо» на что-то крутое весной бьёт отказ по легионерам.

Менеджмент «Динамо» — это диагноз. Поразительно, что бело-голубые, которые в 90-е были самым финансово стабильным клубом Москвы, за последние 15 лет переживают то ли четвёртое, то ли пятое разорение. Если в 2017-м почти всех игроков потеряли как НСА, то сейчас за Шипачёва, Галиева и Войнова клуб, как говорят, получит целую тысячу рублей. По такому курсу капитан сборной России стоит дешевле, чем двойной воппер с сыром, но это всё-таки лучше, чем ничего.

Вячеслав Войнов и Вадим Шипачёв Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Если без шуток, то даже в рамках облегчения платёжной ведомости такой обмен — это провал. У клубов КХЛ после истечения контрактов достаточно места в платёжке, «Динамо» могло поторговаться, хотя бы получить у того же «Ак Барса» парочку молодых игроков, однако трёх лидеров команды скидывают как балласт. Зная управленческую систему «Динамо» с её бесчисленными советами, генералами, советниками и общей запутанностью, такой курс, скорее, приведёт к очередной распродаже через пять-шесть лет.

Так СКА и ЦСКА снова остаются в собственной лиге на двоих. Конечно, на Западе есть интересные проекты типа «Северстали» или «Спартака». Однако первым всё ещё могут закрутить финансовый краник, и тут не поможет даже вся харизма Андрея Разина, который и так крутился с минимальным доступным ресурсом. Вторые пока выглядят как идеальная команда среднего класса в идеальной КХЛ — но не более.

На Востоке же тем временем жизнь бьёт ключом. Интересный факт: с начала армейской гегемонии на Западе, первого финала СКА-ЦСКА в 2015-м, на Востоке после этого ни разу не было финала конференции с одинаковым составом участников. Лучшая из этих команд — «Ак Барс» с четырьмя выходами. Однако при этом «АБ» трижды вылетал в первом раунде, причём один раз со счётом 0-4.

Отдельный Восток мог быть КХЛ здорового человека. Там всё в порядке с интересом к хоккею, наполняемостью арен, высокий средний уровень топ-клубов, хорошая конкуренция. Сам уровень игры там тоже выше — особенно в плей-офф, который не первый год смотрится намного интереснее пассивно-откатных западных боданий. Однако отцепить одну конференцию от другой не получится никак — уровень как-то надо повышать.

Форвард «Металлурга» Филипп Майе и нападающий «Авангарда» Петер Цегларик Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

К сожалению, КХЛ никак не может заставить менеджмент «Локомотива» менять тренеров реже, чем раз в год, или заставить «Динамо» прожить без финансовых потрясений хотя бы пять лет подряд. Чудовищно низкий уровень менеджмента — вообще большая проблема российского спорта, которая вряд ли исчезнет в ближайшие годы. Значит, лига должна принимать какие-то другие меры.

Несколько лет назад КХЛ вроде бы уже ввела перекрёстный плей-офф. Это был тот период времени, когда СКА и ЦСКА были ультрадоминантными и на бумаге должны были выходить в главный финал вместе — но предложение то ли не прошло, то ли забылось. Зато это правило работает в МХЛ, где Запад в последние годы стал намного сильнее Востока — правда, восточные команды всё равно проходят и в главный финал.

Поэтому предложим другое: пора вернуться к общей таблице, как было в суперлиге и первом сезоне КХЛ. Учитывая то, что в конференциях остаётся по 11 команд, регулярка будет иметь очень мало смысла, пропустить плей-офф условному «Автомобилисту» будет уже нереально. В идеале в плей-офф должны проходить 12 команд: четыре сразу во второй раунд, восемь – в первый. Однако КХЛ на такое вряд ли пойдёт, даже несмотря на то, что команды 7-го и 8-го посева в последние годы особых проблем лидерам не доставляли.

Возможно, если формат конференций сохранится, стоит попробовать перевести «Ак Барс» на Запад, чтобы как-то уравновесить двух грандов — но это сразу же лишает нас «зелёного дерби» и привычных противостояний в плей-офф. Та же НХЛ последнюю перекройку дивизионов осуществляла как раз ради большего количества райвалри в плей-офф — и это у неё получилось, несмотря на явное нарушение спортивного принципа.

Президент КХЛ Алексей Морозов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Хороших решений проблемы нет. Конечно, в идеальном мире лига не позволила ломать себя полностью в олимпийский сезон, сажая корни будущей многолетней гегемонии — но тогда и в КХЛ была во многом другая команда. Какие-то меры ограничения гегемонов всё-таки принимаются: одна из «дедушкиных оговорок» потолка, бонусы за попадание в топ-4 лиги, ограничена — теперь тот же ЦСКА не сможет закладывать высокие суммы при сравнительно низких базовых ставках зарплаты.

Так что, скорее всего, нам придётся привыкать к тому, что у КХЛ будет два уровня. На одном из них — почти Единая лига ВТБ или чемпионат СССР по уровню предсказуемости. На другом — конференция с конкуренцией, конечно, не на уровне НХЛ, но хотя бы не уступающей золотому веку КХЛ.