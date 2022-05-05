Кочетков не стерпел выходку наглого канадца! Огрел Маршана клюшкой, выведя его на эмоции

Сказка российского вратаря в НХЛ продолжается. Пётр опять выиграл матч и помог «Каролине» во второй раз победить «Бостон».

В первом матче серии «Каролины» весьма уверенно обыграла «Бостон», и начало повторной встречи в Роли так же не принесло «мишкам» никакого позитива. На 13-й минуте Фаст открыл счёт после шикарного поперечного перевода от Стаала, а через пару смен Ахо удачно подставил клюшку под бросок Деанджело.

К тому времени, как в ворота Улльмарка влетали шайбы, на другой стороне площадки в рамке «ураганов» уже находился россиянин Пётр Кочетков, чьё появление в НХЛ в концовке регулярки удивило и поразило абсолютно всех.

Основной голкипер «Каролина» Раанта провёл на льду меньше восьми минут и был выведен из игры вот таким вот грязным приёмчиком от Пастрняка. Вне всяких сомнений, чех мог избежать столкновения, но, видимо, годы совместного времяпрепровождения с Маршаном дают о себе знать.

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Кстати, о Маршане. Канадец тоже «отличился» в этом матче, когда в конце второго периода устроил стычку с Кочетковым! Брэд толкнул россиянина, вышедшего из ворот, но Пётр не растерялся и огрел наглеца своей «гитарой» по ногам. После этого Маршан готов был размахивать своей клюшкой, как мечом, но грядущий беспредел пресекли подоспевшие арбитры.

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В этом эпизоде Маршан и Кочетков заработали по две штрафные минуты — для российского вратаря это первый штраф в заокеанской карьере.

Вообще, после того, как счёт стал 3:0 в пользу «Каролины» в начале второго периода, игра приобрела жёсткий характер. Ещё в конце стартового отрезка повздорили Джарвис, Хайла и Карло, а за 40 секунд до стычки Кочеткова и Маршана Свечников обменялся грубостью со всё тем же Карло. А вот как Андрей в одном из эпизодов буквально расколол Хампуса Линдхольма!

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Но так или иначе, игра складывалась в пользу «Каролины». После второго периода счёт был 4:1, а гол оформившего дубль Бержерона лишь немного подсластил пилюлю «Бостону». Точку же в матче, как и позавчера, «ураганы» поставили броском в пустые ворота, и снова в такой шайбе поучаствовал Свечников, классно выкинувший шайбу из своей зоны по борту и ассистировавший таким образом Нидеррайтеру.

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5:2 в матче, 2-0 в серии. «Бостону» остаётся рассчитывать только на домашние матчи, ну а «Каролина» очень хороша. И особенно хорош Пётр Кочетков, чья удивительная сказка в НХЛ продолжается. Россиянин сегодня выиграл четвёртый матч из четырёх в лучшей лиге мира, отразил 29 бросков и стал третьей звездой встречи.