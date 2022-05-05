Невероятный! Капризов оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ, войдя в историю «Миннесоты»

С этим достижением Кириллу немного повезло – чуть раньше хет-трик отобрали у его одноклубника.

Первый матч серии с участием «Миннесоты» и «Сент-Луиса», которая обещала стать самой напряжённой как минимум на Западе, а то и во всём первом раунде Кубка Стэнли, довольно неожиданно получился односторонним. Гости забросили «дикарям» четыре безответные шайбы, при этом в каждом из голов поучаствовал форвард «блюзменов» Дэвид Перрон, оформивший хет-трик и добавивший к нему результативную передачу.

Последним значимым эпизодом той встречи стал удар капитана «Уайлд» Джареда Сперджена сзади по лодыжке российского нападающего «Блюз» Павла Бучневича. Во время игры канадец получил две минуты штрафного времени, а по её окончании имел все шансы получить дисквалификацию, однако избежал наказания и смог принять участие в сегодняшнем матче.

Для «дикарей» вторая игра также началась непросто – хозяева почти 10 минут не могли довести шайбу до ворот Вилле Хуссо, однако с первой же попытки смогли сделать то, что у них не получилось за 37 бросков двумя днями ранее. Клюшка защитника «Сент-Луиса» Бертуцци сломалась на ровном месте, благодаря чему Гринвей подобрал шайбу и сделал передачу Эрикссон Эку – швед в касание попал Хуссо в «домик».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

К концу первой двадцатиминутки «Миннесота» дважды наказала соперников за недисциплинированность, при это оба раза антигероем для «блюзменов» становился защитник Джастин Фолк. Сперва из штрафного бокса его преждевременно освободил Годро, а ещё через несколько минут первую шайбу в этом плей-офф на свой счёт записал лучший снайпер «Уайлд» в прошедшей регулярке Кирилл Капризов.

Россиянин по-бейсбольному сыграл после рикошета от Хуссо – шайба угодила в штангу, а затем от ловушки финского голкипера отскочила в ворота. Сперва, однако, автором гола признали Кевина Фиалу, который, как казалось, успел коснуться шайбы последним, однако затем этот титул перешёл Капризову.

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В самом начале второго периода «дикари» восстановили баланс голов в серии – Владимир Тарасенко сделал отличную передачу Эрикссон Эку, который мастерски разобрался с Хуссо и оформил дубль, отзеркалив счёт первого матча уже к исходу 21-й минуты.

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Но сохранить ворота в неприкосновенности, как это сделал «Сент-Луис», у «Миннесоты» не получилось, уж слишком много было удалений. Одно из них реализовал Джордан Кайру, вернувший «блюзменам» шансы вернуться в игру и зацепиться за положительный результат и в этом матче. Эти шансы развил Тарасенко, который исправился за собственную ошибку и поразил верхний угол ворот Флёри с передачи Павла Бучневича.

Однако интрига жила недолго – соотечественник Тарасенко и Бучневича Капризов вскоре оформил дубль и вернул «Миннесоте» комфортное преимущество. А уже в следующей смене Эрикссон Эк оформил хет-трик – первый в истории «Уайлд» в плей-офф! Радостные болельщики успели побросать кепки на лёд, но гол отменили из-за офсайда.

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А ведь эти кепки ещё пригодились бы людям, ведь вскоре первый законный хет-трик в истории «дикарей» в Кубке Стэнли оформил Кирилл Капризов! Невероятный россиянин поразил уже пустые ворота и установил окончательный счёт встречи – 6:2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Серия переезжает в Сент-Луис при счёте 1-1.