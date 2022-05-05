«Один кириллион долларов!» Бурная реакция Америки на новое достижение Капризова

Российский нападающий оформил первый хет-трик «Миннесоты» в Кубке Стэнли и искупался в народной любви.

Самым заметным хоккеистом игрового вечера в НХЛ стал Кирилл Капризов. Россиянин оформил хет-трик в матче с «Сент-Луисом». Первый гол он забил в большинстве на 19-й минуте, второй раз отличился в равных составах, а третью шайбу отправил в пустые ворота. Во многом именно благодаря усилиям Кирилла «Миннесота» одержала крупную победу (6:2) и сравняла счёт в серии (1-1).

«Хет-трик Капризова – и ни одной кепки не выброшено на лёд», – посетовал Майкл Руссо, автор The Athletic и других спортивных изданий. В первые секунды после попадания Кирилла в пустые ворота болельщики «Миннесоты» действительно не стремились расставаться со своими головными уборами. Но пока команда праздновала гол, ситуация изменилась, и несколько десятков бейсболок всё же отправились на площадку.

Смятение фанатов «дикарей» можно понять: хет-трик Капризова стал первым в плей-офф не только в его карьере, но и в истории франшизы. «До этого «Уайлд» были одной из четырёх команд НХЛ, хоккеисты которой никогда не забрасывали по три шайбы за один матч плей-офф», – уточнил ESPN Stats&Info.

Кроме того, часть зрителей выбросили кепки на лёд чуть раньше: Йоэль Эрикссон Эк забросил свою третью шайбу в игре, однако после видеопросмотра судьи отменили гол. Арбитры отобрали у шведа не только уникальное достижение, но и множество комплиментов в соцсетях – их пользователи щедро одарили приятными словами именно Капризова.

«Капризов невероятен», – констатировал пользователь под ником Scotty Trill.

«Капризов – лучший игрок, который когда-либо надевал свитер «Миннесоты», – написал Дэн Бредли.

«Кирилл Капризов слишком хорош в хоккее», – отреагировал один из фан-аккаунтов «Уайлд».

«Он ответил на вызов, когда «Миннесота» нуждалась в нём больше всего – то, что и должен делать суперзвезда», – проанализировал Алекс Мишелетти из Сент-Луиса.

«Один кириллион долларов за хет-трик Кирилла Капризова», – подписала пользователь Sofia кадр из трансляции, на котором болельщица «Миннесоты» держит плакат с портретом Капризова на долларовой банкноте.

Болельщица с плакатом Капризова (лицо Кирилла изображено на банкноте) Фото: youtube.com

«Капризов становится моим любимым игроком не из «Ойлерз». Какое наслаждение смотреть за его игрой», – признался поклонник «Эдмонтона» Landfill.

«Я люблю Капризова. И точка», – Lindsey Nicole не стала скрывать своих чувств.



«Я знаю, он только подписал новый контракт, но можем ли мы увеличить его срок? Например, на 10 лет на ВСЕ деньги?» – поинтересовался Langdon Perry.



Следующую возможность искупаться в народной поддержке Капризов получит послезавтра – в Сент-Луисе состоится третий матч серии.