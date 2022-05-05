«Я стал бояться, что табло упадёт и раздавит моего отца». История крушения видеокуба в НХЛ

В ноябре 1996 года на Marine Midlan Bank Arena – домашнем стадионе «Баффало Сэйбрз» – произошёл инцидент, который мог привести к трагедии. Хоккеисты «Бостона» и «Баффало» друг за другом провели утреннюю раскатку и отправились отдыхать перед вечерней игрой. Вскоре после того, как лёд опустел, на него обрушился видеокуб, находившийся под сводами арены.

«Это было невероятно, – вспоминал один из сотрудников стадиона. – Словно раздался ужасный стон, потом ещё один, а следом куб просто упал». Впрочем, примерно половина аппарата осталась под потолком в подвешенном состоянии, а его нижняя часть и «сердцевина» распались на крупные и мелкие осколки, ударившись о лёд.

Избежать жертв удалось благодаря тому, что внутри площадки никого не было. Однако счастливой случайностью этот факт назвать нельзя.

Marine Midland Bank Arena открылась лишь за полтора месяца до происшествия, поэтому сотрудники стадиона продолжали регулярно тестировать всё важное оборудование на арене, в том числе куб. Его падение случилось в тот момент, когда работники стали опускать установку, чтобы проверить её исправность. Несколько тросов не выдержали нагрузки и оборвались.

«Если он и должен был упасть, то сделал это в правильное время. Каким-то чудом лёд и управляющая им система оказались не повреждены», – поделился с журналистами президент «клинков» Ларри Куинн.

Правда, даже если бы 20-тонный куб нанёс ущерб окружавшей его инфраструктуре, Куинн и его клуб ничего бы не потеряли. Аппарат стоимостью $ 4 млн был предусмотрительно застрахован. Чуть меньше этой суммы «Сэйбрз» ежегодно платили самому ценному игроку команды – вратарю Доминику Гашеку.

Отсутствие пострадавших позволило прессе обыграть инцидент. Медиакуб был выполнен по так называемой технологии Jumbotron. Первая полоса газеты The Buffalo News вышла на следующий день под заголовком с новым словом – Jumbletron – от английского «jumble» – «перемешивать». В конце прошлого века в Штатах была популярна игра с таким названием. Она представляла собой головоломку в виде рисунка, из слов, внутри которых буквы были «перемешаны» в неправильном порядке.

Хоккеисты узнали о крушении куба из выпусков телевизионных новостей – в мгновение падения на стадионе никого из них уже не было. Игроки отреагировали на инцидент довольно спокойно. Защитник «Сэйбрз» Алексей Житник рассказывал, что более частое и страшное явление в Баффало представляли мощные снегопады.

А вот Игорь Ларионов-младший в 25-ю годовщину инцидента признался в соцсетях: «Я помню, как увидел эту фотографию, когда мне было четыре или пять лет. Я стал сильно бояться, что табло на JoeLouisArena [домашняя арена «Детройт Ред Уингз». – Прим. «Чемпионата»] упадёт и раздавит моего отца. Большинство детей думали, что зыбучие пески или пираньи представляют собой непосредственную опасность, но не я. Я боялся медиакубов».

Ничего подобного в дальнейшей истории НХЛ не случалось. «Баффало» продолжает выступать на этом же стадионе. Самыми серьёзными потрясениями, которые перенесла арена с тех пор, остаются три переименования. Все они были связаны с трансформациями на местном банковском рынке: один банк поглощал другой, приобретал права на арену и давал ей имя в честь самого себя. Нынешнее название стадиона – KeyBankCenter.

Медиакуб в Баффало меняли дважды – сразу после разрушения первого экземпляра и по ходу сезона-2007/2008. Тогда «Сэйбрз» обновили всю аудиовизуальную систему на арене.

В прошлом сезоне история с разломанным кубом вновь обрела актуальность, но не только в силу круглой даты. «Клинки» устроили 18-матчевую серию поражений, заставив болельщиков перейти на резкие сравнения. «Если и можно и описать сезон для команды, то только фотографией с рухнувшим медиакубом», – писали фанаты «Сэйбрз». В этом году «Баффало» опять пролетел мимо плей-офф. Последний раз они участвовали в играх на вылет 11 лет назад.