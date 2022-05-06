Знарок собирает топ-команду в «Ак Барсе», Шипачёв и Войнов уже там. Таблица трансферов КХЛ

1 мая в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. За первые майские дни клубами КХЛ был совершён целый ряд переходов и сделок, которые мы традиционно собрали в специальную таблицу трансферов.

В Западной конференции наиболее масштабные изменения происходят в составе московского «Динамо», которое официально обменяло в «Ак Барс» защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачёва, а также провело большую многоходовку с «Локомотивом», в результате которой ярославцы заполучили голкипера Ивана Бочарова, а бело-голубые пополнили состав форвардом Павлом Кудрявцевым и получили права на голкипера Илью Коновалова, выступающего в Северной Америке. Отдельным трансфером «Локомотив» оформил переход защитника Андрея Сергеева.

Свежеиспечённый обладатель Кубка Гагарина ЦСКА вернул в свои ряды голкипера Александра Шарыченкова, который в московском клубе должен заменить Ивана Федотова, объявившего о своём решении продолжить карьеру в НХЛ.

СКА официально объявил об уходе из команды четырёх иностранных игроков, в число которых вошли голкипер Ларс Юханссон, защитник Микко Лехтонен и форварды Леонид Комаров и Йоонас Кемппайнен. В свою очередь, в Санкт-Петербург вернулись защитник Роман Рукавишников и нападающий Николай Прохоркин.

Остальные клубы пока не так активны в селекционной деятельности. Самый заметный ход совершило «Торпедо», назначившее на пост главного тренера легендарного Игоря Ларионова. А вот «Витязь» пока не определился с наставником, который сменит в подмосковном клубе Юрия Бабенко, перешедшего в тренерский штаб Олега Знарка в «Ак Барсе».

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА в. Шарыченков («Салават Юлаев»), з. Дыбленко (ХК «Сочи»), з. Чмыхов («Северсталь», окончание аренды) Дальбек («Давос», Швейцария), в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Рейдеборн н. Слепышев СКА з. Рукавишников («Ак Барс»), н. Прохоркин («Авангард») в. Юханссон, в. Аскаров («Милуоки», АХЛ), з. Лехтонен, з. Робинсон (завершил карьеру), н. Кемппайнен («Кярпят», Финляндия), н. Комаров, н. Марченко («Коламбус», НХЛ), н. Бурдасов (Трактор), н. Тимкин («Салават Юлаев») в. Самонов, з. Камалов, з. Солянников, н. Цицюра, н. Кетов, н. Швец-Роговой «Динамо» М в. Волков («Эссят», Финляндия), в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Готовец («Авангард»), з. Мартынов («Торпедо»), н. Кудрявцев («Локомотив») в. Ерёменко (завершил карьеру), в. Бочаров. з. Сергеев (оба — «Локомотив»), з. Белов («Авангард»), з. Войнов, н. Шипачёв (оба — «Ак Барс»), н. Ведин («Тимро», Швеция), н. Линдберг, н. Клинкхаммер з. Миронов, н. Якимов «Спартак» з. Хайруллин (Металлург Нк, ВХЛ, обмен через «Химик»), н. Любимов, н. Архипов (оба — «Амур») н. Авцин. н. Галузин (оба — «Витязь»), н. Петтерссон («Тимро», Швеция) в. Красиков, з. Соколов, з. Афанасьев, з. Костенко, з. Ручкин, н. Заседа, н. Шипов, н. Мансуров, н. Талалуев, н. Цыплаков, н. Злодеев «Локомотив» в. Бочаров, з. Сергеев (оба — «Динамо» М), з. Бычков («Амур», окончание аренды) з. Баранцев («Автомобилист»), н. Кудрявцев («Динамо» М), з. Гормли, н. Козун в. Исаев, з. Елесин, з. Марченко, н. Аверин, н. Алексеев, н. Каюмов, н. Иванов, н. Красковский, н. Коршков «Витязь» в. Шикин («Биль», Швейцария), з. Меньшиков («Йокерит»), н. Авцин, н. Галузин (оба — «Спартак») гт. Бабенко, т. Бойков (оба — «Ак Барс»), в. Ежов («Салават Юлаев»), н. Аалтонен («Автомобилист»), н. Оямяки з. Рыдченко, н. Барабанов, н. Зубов, н. Смолин, н. Рассказов «Торпедо» гт. Ларионов, з. Пайгин («Тимро», Швеция), н. Воронин («Динамо» Мн) гт. Немировски, в. Мурыгин, з. Турбин, з. Мартынов («Динамо» М), н. Тянулин (ХК «Сочи»), н. Варнаков, н. Жафяров («Салават Юлаев») в. Тихомиров ХК «Сочи» з. Пивцакин («Амур»), н. Тянулин («Торпедо»), н. С. Попов («Пелитат», Финляндия-2) в. Хелльберг («Детройт», НХЛ), з. Дыбленко (ЦСКА), н. Морозов («Вегас», НХЛ), н. Завгородний в. Третьяк, н. Алиев, н. Глотов, н. Гордин, н. Ромаев, н. Крощинский, н. Гараев, н. Жабреев, н. Колготин, н. Петьков «Северсталь» н. Бусаров («Рубин», ВХЛ), н. Кара («Югра», ВХЛ) з. Стенквист («Тимро», Швеция), з. Чмыхов (ЦСКА, окончание аренды) з. Макеев, н. Думбадзе, н. Пилипенко. н. Вовченко, н. Абросимов, н. Колмыков «Динамо» Мн н. Усов («Тампа-Бэй», НХЛ), н. Воронин («Динамо» Мн)

В Восточной конференции самые интересные события разворачиваются вокруг «Ак Барса», куда приходит Олег Знарок. Но отметим, что тренер официально ещё не подписал соглашения с казанцами из-за некоторых юридических нюансов. В Казани отныне будут играть Войнов, Шипачёв, Семёнов, вернувшийся в столицу Татарстана Хафизуллин. И, похоже, это только начало.

«Авангард» с Рябыкиным у руля на сезон продлил соглашение с форвардом Сергеем Толчинским, и это важный момент для «ястребов». Отметим возвращение в Омск Антона Белова, а также подписание контракта с экс-нападающим «Амура» Александром Горшковым. «Автомобилист» разогрел публику информацией про четырёх топ-легионеров, но доедут ли теперь Метсола, Валк и компания до Екатеринбурга, учитывая нынешнюю политическую ситуацию? А вот россияне Бобков, Баранцев и Ли доедут однозначно.

«Сибирь» вернула Основина и Бутузова — оба хорошо знакомы новосибирским болельщикам. В «Салавате» на место Лямся назначили Виктора Козлова. В клуб пришли вратарь Ежов и нападающий Бочаров, много продлений, включая возрастных игроков. Кулёмин, Санников, Антипин, Бирюков — все они остаются в Уфе. А вот Хохрякова, Зубарева и Шарыченкова ждут в других командах.

В Магнитогорске ещё на два сезона продлён контракт с главным тренером Ильёй Воробьёвым, отлично себя зарекомендовавшим в нынешнем сезоне. Ещё на три сезона в «Металлурге» останется капитан команды Яковлев, на два — центральный нападающий Зернов. В «Тракторе» в следующем не сыграют чехи Вилл, Гика и Седлак, зато у большинства российских лидеров есть действующие контракты.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено