Знарок собирает топ-команду в «Ак Барсе», Шипачёв и Войнов уже там. Таблица трансферов КХЛ

1 мая в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. За первые майские дни клубами КХЛ был совершён целый ряд переходов и сделок, которые мы традиционно собрали в специальную таблицу трансферов.
В Западной конференции наиболее масштабные изменения происходят в составе московского «Динамо», которое официально обменяло в «Ак Барс» защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачёва, а также провело большую многоходовку с «Локомотивом», в результате которой ярославцы заполучили голкипера Ивана Бочарова, а бело-голубые пополнили состав форвардом Павлом Кудрявцевым и получили права на голкипера Илью Коновалова, выступающего в Северной Америке. Отдельным трансфером «Локомотив» оформил переход защитника Андрея Сергеева.
Свежеиспечённый обладатель Кубка Гагарина ЦСКА вернул в свои ряды голкипера Александра Шарыченкова, который в московском клубе должен заменить Ивана Федотова, объявившего о своём решении продолжить карьеру в НХЛ.
СКА официально объявил об уходе из команды четырёх иностранных игроков, в число которых вошли голкипер Ларс Юханссон, защитник Микко Лехтонен и форварды Леонид Комаров и Йоонас Кемппайнен. В свою очередь, в Санкт-Петербург вернулись защитник Роман Рукавишников и нападающий Николай Прохоркин.
Остальные клубы пока не так активны в селекционной деятельности. Самый заметный ход совершило «Торпедо», назначившее на пост главного тренера легендарного Игоря Ларионова. А вот «Витязь» пока не определился с наставником, который сменит в подмосковном клубе Юрия Бабенко, перешедшего в тренерский штаб Олега Знарка в «Ак Барсе».
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|в. Шарыченков («Салават Юлаев»), з. Дыбленко (ХК «Сочи»), з. Чмыхов («Северсталь», окончание аренды)
|Дальбек («Давос», Швейцария), в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Рейдеборн
|н. Слепышев
|СКА
|з. Рукавишников («Ак Барс»), н. Прохоркин («Авангард»)
|в. Юханссон, в. Аскаров («Милуоки», АХЛ), з. Лехтонен, з. Робинсон (завершил карьеру), н. Кемппайнен («Кярпят», Финляндия), н. Комаров, н. Марченко («Коламбус», НХЛ), н. Бурдасов (Трактор), н. Тимкин («Салават Юлаев»)
|в. Самонов, з. Камалов, з. Солянников, н. Цицюра, н. Кетов, н. Швец-Роговой
|«Динамо» М
|в. Волков («Эссят», Финляндия), в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Готовец («Авангард»), з. Мартынов («Торпедо»), н. Кудрявцев («Локомотив»)
|в. Ерёменко (завершил карьеру), в. Бочаров. з. Сергеев (оба — «Локомотив»), з. Белов («Авангард»), з. Войнов, н. Шипачёв (оба — «Ак Барс»), н. Ведин («Тимро», Швеция), н. Линдберг, н. Клинкхаммер
|з. Миронов, н. Якимов
|«Спартак»
|з. Хайруллин (Металлург Нк, ВХЛ, обмен через «Химик»), н. Любимов, н. Архипов (оба — «Амур»)
|н. Авцин. н. Галузин (оба — «Витязь»), н. Петтерссон («Тимро», Швеция)
|в. Красиков, з. Соколов, з. Афанасьев, з. Костенко, з. Ручкин, н. Заседа, н. Шипов, н. Мансуров, н. Талалуев, н. Цыплаков, н. Злодеев
|«Локомотив»
|в. Бочаров, з. Сергеев (оба — «Динамо» М), з. Бычков («Амур», окончание аренды)
|з. Баранцев («Автомобилист»), н. Кудрявцев («Динамо» М), з. Гормли, н. Козун
|в. Исаев, з. Елесин, з. Марченко, н. Аверин, н. Алексеев, н. Каюмов, н. Иванов, н. Красковский, н. Коршков
|«Витязь»
|в. Шикин («Биль», Швейцария), з. Меньшиков («Йокерит»), н. Авцин, н. Галузин (оба — «Спартак»)
|гт. Бабенко, т. Бойков (оба — «Ак Барс»), в. Ежов («Салават Юлаев»), н. Аалтонен («Автомобилист»), н. Оямяки
|з. Рыдченко, н. Барабанов, н. Зубов, н. Смолин, н. Рассказов
|«Торпедо»
|гт. Ларионов, з. Пайгин («Тимро», Швеция), н. Воронин («Динамо» Мн)
|гт. Немировски, в. Мурыгин, з. Турбин, з. Мартынов («Динамо» М), н. Тянулин (ХК «Сочи»), н. Варнаков, н. Жафяров («Салават Юлаев»)
|в. Тихомиров
|ХК «Сочи»
|з. Пивцакин («Амур»), н. Тянулин («Торпедо»), н. С. Попов («Пелитат», Финляндия-2)
|в. Хелльберг («Детройт», НХЛ), з. Дыбленко (ЦСКА), н. Морозов («Вегас», НХЛ), н. Завгородний
|в. Третьяк, н. Алиев, н. Глотов, н. Гордин, н. Ромаев, н. Крощинский, н. Гараев, н. Жабреев, н. Колготин, н. Петьков
|«Северсталь»
|н. Бусаров («Рубин», ВХЛ), н. Кара («Югра», ВХЛ)
|з. Стенквист («Тимро», Швеция), з. Чмыхов (ЦСКА, окончание аренды)
|з. Макеев, н. Думбадзе, н. Пилипенко. н. Вовченко, н. Абросимов, н. Колмыков
|«Динамо» Мн
|н. Усов («Тампа-Бэй», НХЛ), н. Воронин («Динамо» Мн)
В Восточной конференции самые интересные события разворачиваются вокруг «Ак Барса», куда приходит Олег Знарок. Но отметим, что тренер официально ещё не подписал соглашения с казанцами из-за некоторых юридических нюансов. В Казани отныне будут играть Войнов, Шипачёв, Семёнов, вернувшийся в столицу Татарстана Хафизуллин. И, похоже, это только начало.
«Авангард» с Рябыкиным у руля на сезон продлил соглашение с форвардом Сергеем Толчинским, и это важный момент для «ястребов». Отметим возвращение в Омск Антона Белова, а также подписание контракта с экс-нападающим «Амура» Александром Горшковым. «Автомобилист» разогрел публику информацией про четырёх топ-легионеров, но доедут ли теперь Метсола, Валк и компания до Екатеринбурга, учитывая нынешнюю политическую ситуацию? А вот россияне Бобков, Баранцев и Ли доедут однозначно.
«Сибирь» вернула Основина и Бутузова — оба хорошо знакомы новосибирским болельщикам. В «Салавате» на место Лямся назначили Виктора Козлова. В клуб пришли вратарь Ежов и нападающий Бочаров, много продлений, включая возрастных игроков. Кулёмин, Санников, Антипин, Бирюков — все они остаются в Уфе. А вот Хохрякова, Зубарева и Шарыченкова ждут в других командах.
В Магнитогорске ещё на два сезона продлён контракт с главным тренером Ильёй Воробьёвым, отлично себя зарекомендовавшим в нынешнем сезоне. Ещё на три сезона в «Металлурге» останется капитан команды Яковлев, на два — центральный нападающий Зернов. В «Тракторе» в следующем не сыграют чехи Вилл, Гика и Седлак, зато у большинства российских лидеров есть действующие контракты.
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Ак Барс»
|гт. Знарок, з. Войнов, н. Шипачёв (оба — «Динамо» М), з. Фазылзянов («Адмирал», окончание аренды), з. Хафизуллин («Салават Юлаев»), н. Семёнов («Авангард»)
|гт. Квартальнов, в. Бобков («Автомобилист»), з. Барберио, з. Демерс, з. Журавлёв («Колорадо», НХЛ), з. Рукавишников (СКА), н. Фер
|н. Зарипов, н. Лукоянов
|«Барыс»
|н. Валк («Автомобилист»),
|з. Самат Данияр, н. Александров, з. Бекетаев, з. Шалапов, н. Савицкий, н. Сагадеев
|«Авангард»
|гт. Рябыкин, в. Ахметов («Сибирь»), з. Белов («Динамо» М), з. Сергеев, н. Орлов (оба — «Омские Крылья», ВХЛ), н. Горшков («Амур»)
|з. Готовец («Динамо» М), з. Емелин, н. Каблуков, н. Комаров, н. Косов, н. Прохоркин (СКА), н. Семёнов («Ак Барс»)
|н. Толчинский
|«Автомобилист»
|в. Метсола («Салават Юлаев»), н. Аалтонен («Витязь»), н. Валк («Барыс»), з. Йокипакка, н. Ли (оба — «Сибирь»), з. Баранцев («Локомотив»), н. Хисамутдинов («Динамо» Р), в. Бобков («Ак Барс»), з. Севостьянов («Нефтехимик»)
|з. Рылов, н. Бочаров («Салават Юлаев»), н. Спунер, н. Шумаков, з. Леонтьев (аренда в «Нефтехимик»)
|н. Мэйсек
|«Сибирь»
|з. Пастухов («Югра», ВХЛ), н. Бутузов («Амур»), н. Основин («Трактор»)
|в. Ахметов («Авангард»), н. Липон, н. Ли («Автомобилист»), з. Бодров, н. Комаров
|з. Гончаров
|«Салават Юлаев»
|гт. Козлов, в. Ежов («Витязь»), н. Бочаров («Автомобилист»), н. Жафяров («Торпедо»), н. Тимкин (СКА)
|в. Метсола («Автомобилист»), в. Шарыченков (ЦСКА), з. Зубарев, з. Хафизуллин («Ак Барс»), н. Хохряков («Трактор»)
|в. Брагинский, з. Коледов, н. Кадейкин, н. Кулёмин, н. Пименов, з. Антипин, з. Бирюков, н. Картаев, н. Санников, н. Шмелёв
|«Металлург» Мг
|з. Хульстрём («Линчёпинг», Швеция)
|гт. Воробьёв, н. Зернов, н. Коробкин, н. Кошелев, з. Яковлев, з. Земчёнок
|«Нефтехимик»
|з. Леонтьев (аренда из «Автомобилиста»)
|в. Судницин, з. Мотыгуллин, н. Гиматов, н. Купцов, н. Д. Попов, в. Шакиров, н. Барсуков, н. Бикмуллин, н. Е. Попов, н. Вихарев
|«Трактор»
|н. Хохряков («Салават Юлаев»), н. Бурдасов (СКА)
|в. Вилл, н. Гика, н. Седлак, н. Основин («Сибирь»)
|з. Блажиевский, з. Исаев, з. Карпухин, н. Калинин, н. Фатеев, н. Шабанов
|«Амур»
|з. Минаев («Ростов», ВХЛ), н. Антипов («Югра», ВХЛ)
|гт. Кравец, н. Архипов, н. Любимов (оба — «Спартак»), з. Пивцакин (ХК «Сочи»), з. Бычков («Локомотив», окончание аренды), н. Бутузов («Сибирь»), н. Горшков («Авангард»), н. Шашков, н. Зырянов («Адмирал»)
|в. Аликин, н. Гиздатуллин, з. Гопиенко, н. Барулин
|«Куньлунь Ред Стар»
|«Адмирал»
|н. Чезганов («Северсталь»), н. Железнов («Рубин», ВХЛ, пробный), н. Зырянов («Амур»)
|з. Фазылзянов («Ак Барс», завершение аренды)
|н. Шевченко, в. Цыба, н. Абдуллаев, н. Овечкин, з. Колокольцев, з. Билый, з. Паливко, з. Ивашинников
- 6 мая 2022
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