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Таблица трансферов КХЛ, все переходы, обмены, новые контракты, 6 мая 2022 года

Знарок собирает топ-команду в «Ак Барсе», Шипачёв и Войнов уже там. Таблица трансферов КХЛ
Сергей Емельянов Павел Панышев
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Таблица трансферов КХЛ
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Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

1 мая в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. За первые майские дни клубами КХЛ был совершён целый ряд переходов и сделок, которые мы традиционно собрали в специальную таблицу трансферов.

В Западной конференции наиболее масштабные изменения происходят в составе московского «Динамо», которое официально обменяло в «Ак Барс» защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачёва, а также провело большую многоходовку с «Локомотивом», в результате которой ярославцы заполучили голкипера Ивана Бочарова, а бело-голубые пополнили состав форвардом Павлом Кудрявцевым и получили права на голкипера Илью Коновалова, выступающего в Северной Америке. Отдельным трансфером «Локомотив» оформил переход защитника Андрея Сергеева.

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Свежеиспечённый обладатель Кубка Гагарина ЦСКА вернул в свои ряды голкипера Александра Шарыченкова, который в московском клубе должен заменить Ивана Федотова, объявившего о своём решении продолжить карьеру в НХЛ.

СКА официально объявил об уходе из команды четырёх иностранных игроков, в число которых вошли голкипер Ларс Юханссон, защитник Микко Лехтонен и форварды Леонид Комаров и Йоонас Кемппайнен. В свою очередь, в Санкт-Петербург вернулись защитник Роман Рукавишников и нападающий Николай Прохоркин.

Остальные клубы пока не так активны в селекционной деятельности. Самый заметный ход совершило «Торпедо», назначившее на пост главного тренера легендарного Игоря Ларионова. А вот «Витязь» пока не определился с наставником, который сменит в подмосковном клубе Юрия Бабенко, перешедшего в тренерский штаб Олега Знарка в «Ак Барсе».

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

КлубПришлиУшлиПродлили контракты
ЦСКАв. Шарыченков («Салават Юлаев»), з. Дыбленко (ХК «Сочи»), з. Чмыхов («Северсталь», окончание аренды)Дальбек («Давос», Швейцария), в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Рейдеборнн. Слепышев
СКАз. Рукавишников («Ак Барс»), н. Прохоркин («Авангард»)в. Юханссон, в. Аскаров («Милуоки», АХЛ), з. Лехтонен, з. Робинсон (завершил карьеру), н. Кемппайнен («Кярпят», Финляндия), н. Комаров, н. Марченко («Коламбус», НХЛ), н. Бурдасов (Трактор), н. Тимкин («Салават Юлаев»)в. Самонов, з. Камалов, з. Солянников, н. Цицюра, н. Кетов, н. Швец-Роговой
«Динамо» Мв. Волков («Эссят», Финляндия), в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Готовец («Авангард»), з. Мартынов («Торпедо»), н. Кудрявцев («Локомотив»)в. Ерёменко (завершил карьеру), в. Бочаров. з. Сергеев (оба — «Локомотив»), з. Белов («Авангард»), з. Войнов, н. Шипачёв (оба — «Ак Барс»), н. Ведин («Тимро», Швеция), н. Линдберг, н. Клинкхаммерз. Миронов, н. Якимов
«Спартак»з. Хайруллин (Металлург Нк, ВХЛ, обмен через «Химик»), н. Любимов, н. Архипов (оба — «Амур»)н. Авцин. н. Галузин (оба — «Витязь»), н. Петтерссон («Тимро», Швеция)в. Красиков, з. Соколов, з. Афанасьев, з. Костенко, з. Ручкин, н. Заседа, н. Шипов, н. Мансуров, н. Талалуев, н. Цыплаков, н. Злодеев
«Локомотив»в. Бочаров, з. Сергеев (оба — «Динамо» М), з. Бычков («Амур», окончание аренды)з. Баранцев («Автомобилист»), н. Кудрявцев («Динамо» М), з. Гормли, н. Козунв. Исаев, з. Елесин, з. Марченко, н. Аверин, н. Алексеев, н. Каюмов, н. Иванов, н. Красковский, н. Коршков
«Витязь»в. Шикин («Биль», Швейцария), з. Меньшиков («Йокерит»), н. Авцин, н. Галузин (оба — «Спартак»)гт. Бабенко, т. Бойков (оба — «Ак Барс»), в. Ежов («Салават Юлаев»), н. Аалтонен («Автомобилист»), н. Оямякиз. Рыдченко, н. Барабанов, н. Зубов, н. Смолин, н. Рассказов
«Торпедо»гт. Ларионов, з. Пайгин («Тимро», Швеция), н. Воронин («Динамо» Мн)гт. Немировски, в. Мурыгин, з. Турбин, з. Мартынов («Динамо» М), н. Тянулин (ХК «Сочи»), н. Варнаков, н. Жафяров («Салават Юлаев»)в. Тихомиров
ХК «Сочи»з. Пивцакин («Амур»), н. Тянулин («Торпедо»), н. С. Попов («Пелитат», Финляндия-2)в. Хелльберг («Детройт», НХЛ), з. Дыбленко (ЦСКА), н. Морозов («Вегас», НХЛ), н. Завгороднийв. Третьяк, н. Алиев, н. Глотов, н. Гордин, н. Ромаев, н. Крощинский, н. Гараев, н. Жабреев, н. Колготин, н. Петьков
«Северсталь»н. Бусаров («Рубин», ВХЛ), н. Кара («Югра», ВХЛ)з. Стенквист («Тимро», Швеция), з. Чмыхов (ЦСКА, окончание аренды)з. Макеев, н. Думбадзе, н. Пилипенко. н. Вовченко, н. Абросимов, н. Колмыков
«Динамо» Мнн. Усов («Тампа-Бэй», НХЛ), н. Воронин («Динамо» Мн)

В Восточной конференции самые интересные события разворачиваются вокруг «Ак Барса», куда приходит Олег Знарок. Но отметим, что тренер официально ещё не подписал соглашения с казанцами из-за некоторых юридических нюансов. В Казани отныне будут играть Войнов, Шипачёв, Семёнов, вернувшийся в столицу Татарстана Хафизуллин. И, похоже, это только начало.

«Авангард» с Рябыкиным у руля на сезон продлил соглашение с форвардом Сергеем Толчинским, и это важный момент для «ястребов». Отметим возвращение в Омск Антона Белова, а также подписание контракта с экс-нападающим «Амура» Александром Горшковым. «Автомобилист» разогрел публику информацией про четырёх топ-легионеров, но доедут ли теперь Метсола, Валк и компания до Екатеринбурга, учитывая нынешнюю политическую ситуацию? А вот россияне Бобков, Баранцев и Ли доедут однозначно.

«Трактор» в один момент лишился первого звена и вратаря. Что теперь делать Челябинску? «Трактор» в один момент лишился первого звена и вратаря. Что теперь делать Челябинску?

«Сибирь» вернула Основина и Бутузова — оба хорошо знакомы новосибирским болельщикам. В «Салавате» на место Лямся назначили Виктора Козлова. В клуб пришли вратарь Ежов и нападающий Бочаров, много продлений, включая возрастных игроков. Кулёмин, Санников, Антипин, Бирюков — все они остаются в Уфе. А вот Хохрякова, Зубарева и Шарыченкова ждут в других командах.

В Магнитогорске ещё на два сезона продлён контракт с главным тренером Ильёй Воробьёвым, отлично себя зарекомендовавшим в нынешнем сезоне. Ещё на три сезона в «Металлурге» останется капитан команды Яковлев, на два — центральный нападающий Зернов. В «Тракторе» в следующем не сыграют чехи Вилл, Гика и Седлак, зато у большинства российских лидеров есть действующие контракты.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

КлубПришлиУшлиПродлили контракты
«Ак Барс»гт. Знарок, з. Войнов, н. Шипачёв (оба — «Динамо» М), з. Фазылзянов («Адмирал», окончание аренды), з. Хафизуллин («Салават Юлаев»), н. Семёнов («Авангард»)гт. Квартальнов, в. Бобков («Автомобилист»), з. Барберио, з. Демерс, з. Журавлёв («Колорадо», НХЛ), з. Рукавишников (СКА), н. Ферн. Зарипов, н. Лукоянов
«Барыс»н. Валк («Автомобилист»),з. Самат Данияр, н. Александров, з. Бекетаев, з. Шалапов, н. Савицкий, н. Сагадеев
«Авангард»гт. Рябыкин, в. Ахметов («Сибирь»), з. Белов («Динамо» М), з. Сергеев, н. Орлов (оба — «Омские Крылья», ВХЛ), н. Горшков («Амур»)з. Готовец («Динамо» М), з. Емелин, н. Каблуков, н. Комаров, н. Косов, н. Прохоркин (СКА), н. Семёнов («Ак Барс»)н. Толчинский
«Автомобилист»в. Метсола («Салават Юлаев»), н. Аалтонен («Витязь»), н. Валк («Барыс»), з. Йокипакка, н. Ли (оба — «Сибирь»), з. Баранцев («Локомотив»), н. Хисамутдинов («Динамо» Р), в. Бобков («Ак Барс»), з. Севостьянов («Нефтехимик»)з. Рылов, н. Бочаров («Салават Юлаев»), н. Спунер, н. Шумаков, з. Леонтьев (аренда в «Нефтехимик»)н. Мэйсек
«Сибирь»з. Пастухов («Югра», ВХЛ), н. Бутузов («Амур»), н. Основин («Трактор»)в. Ахметов («Авангард»), н. Липон, н. Ли («Автомобилист»), з. Бодров, н. Комаровз. Гончаров
«Салават Юлаев»гт. Козлов, в. Ежов («Витязь»), н. Бочаров («Автомобилист»), н. Жафяров («Торпедо»), н. Тимкин (СКА)в. Метсола («Автомобилист»), в. Шарыченков (ЦСКА), з. Зубарев, з. Хафизуллин («Ак Барс»), н. Хохряков («Трактор»)в. Брагинский, з. Коледов, н. Кадейкин, н. Кулёмин, н. Пименов, з. Антипин, з. Бирюков, н. Картаев, н. Санников, н. Шмелёв
«Металлург» Мгз. Хульстрём («Линчёпинг», Швеция)гт. Воробьёв, н. Зернов, н. Коробкин, н. Кошелев, з. Яковлев, з. Земчёнок
«Нефтехимик»з. Леонтьев (аренда из «Автомобилиста»)в. Судницин, з. Мотыгуллин, н. Гиматов, н. Купцов, н. Д. Попов, в. Шакиров, н. Барсуков, н. Бикмуллин, н. Е. Попов, н. Вихарев
«Трактор»н. Хохряков («Салават Юлаев»), н. Бурдасов (СКА)в. Вилл, н. Гика, н. Седлак, н. Основин («Сибирь»)з. Блажиевский, з. Исаев, з. Карпухин, н. Калинин, н. Фатеев, н. Шабанов
«Амур»з. Минаев («Ростов», ВХЛ), н. Антипов («Югра», ВХЛ)гт. Кравец, н. Архипов, н. Любимов (оба — «Спартак»), з. Пивцакин (ХК «Сочи»), з. Бычков («Локомотив», окончание аренды), н. Бутузов («Сибирь»), н. Горшков («Авангард»), н. Шашков, н. Зырянов («Адмирал»)в. Аликин, н. Гиздатуллин, з. Гопиенко, н. Барулин
«Куньлунь Ред Стар»
«Адмирал»н. Чезганов («Северсталь»), н. Железнов («Рубин», ВХЛ, пробный), н. Зырянов («Амур»)з. Фазылзянов («Ак Барс», завершение аренды)н. Шевченко, в. Цыба, н. Абдуллаев, н. Овечкин, з. Колокольцев, з. Билый, з. Паливко, з. Ивашинников
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