Овечкин напугал канадца, соорудив гол старому другу. Но после игры Ови мог только ругаться

Первая игра серии «Флорида» — «Вашингтон» закончилась разочарованием для фанатов «пантер». «Столичные» сыграли сильнее и добыли выездную победу, а едва ли не ключевым в том матче оказался гол, созданный Овечкиным и Кузнецовым.

В ответной встрече «Пантерз» нужно было обязательно выигрывать, так как ехать в столицу США при счёте 0-2 — очень рискованное мероприятие. Однако в первом периоде «Вашингтон» выглядел как будто пободрее, 11 раз потревожил Бобровского, но российский вратарь был безупречен, а под занавес отрезка «пантерам» удался двойной удар: Экблад и Барков в течение полутора минут по разу огорчили Ванечека. И гол русского финна был очень хорош из-за потрясающих действий Юбердо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В начале второго периода «Вашингтону» вроде удалось прийти в себя. Помогло удаление Лунделля, которое «Кэпиталз» реализовали за 37 секунд. Овечкин получил шайбу в центре зоны, могуче замахнулся, чем напугал находящегося перед ним канадца Уигара и дезориентировал Бобровского, а сам отдал вправо на старого друга Бекстрёма. Швед слегка замешкался, но голкипер «Флориды» всё равно не успел закрыть ближний угол, куда и отправилась шайба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но никакого ключевого значения на ход матча этот гол не оказал. Хотя, возможно, именно он раззадорил «Флориду», которая до второго перерыва ещё трижды огорчила Ванечека.

5:1 по итогам двух периодов, и на заключительную двадцатиминутку у «Вашингтона» в воротах появился Илья Самсонов. При этом «Кэпиталз» откровенно бросили играть, «пантеры» перебросали гостей в этом отрезке 17:3, но российский голкипер справился со всеми угрозами и сделал отличную заявку на появление в стартовом составе на третий матч серии.

Овечкин же после такого матча мог только ругаться. «Дерьмо случается. Мы идём дальше», — отреагировал на поражение российский капитан «Вашингтона».