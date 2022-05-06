Одна из худших атак в истории и дорогущий защитник из НХЛ. Какой будет сборная США на ЧМ

Сборная США на чемпионатах мира — традиционно самая загадочная команда из всех. Как показали последние годы, суперзвёздный состав (образца Братиславы-2019) может провести крайне бледный турнир и вылететь в четвертьфинале, а серенькая сборная из «студентов» и игроков низших звеньев – зацепить бронзу (довольно неожиданная медаль Праги-2015, например).

Загадочным обычно является и процесс подбора игроков. Обычно после окончания сезона команды проводят большие пресс-конференции с участием большинства игроков, тренеров и менеджеров, где в числе прочего упоминается и то, сыграют ли они за сборную. Хоккеисты заявляют о своей игре сами, не дожидаясь объявления федерации, но в этот раз до публикации состава USA Hockey было известно буквально несколько имён. И этот состав — очень странный. Впрочем, обо всём по порядку.

Вратари

Алекс Неделькович («Детройт Ред Уингз»), Штраусс Манн («Шеллефтео», Швеция), Джон Гиллис («Нью-Джерси Дэвилз»).

Год назад Стив Айзерман удивил многих, когда выменял из «Каролины» лучшего вратаря-новичка сезона всего лишь за пик третьего раунда и права на Джонатана Бернье уже с истекающим контрактом. Неделькович, который довольно долго шёл в НХЛ, должен был наконец решить вратарский вопрос команды, подвисавший после расставания с Петром Мразеком, а также завершения карьеры Джимми Ховардом.

Алекс Неделькович в молодёжной сборной США Фото: Richard T Gagnon/Getty Images

Две половины сезона у вратаря, своей внешностью напоминающего русского мафиози из голливудских фильмов, получились прямо противоположными. До Нового года у Алекса был 91,6% сейвов и несколько сильных перформансов. После — процент упал менее 90%. «Детройт» за это время совершенно развалился, вляпался в историю, пропустив от «Питтсбурга» 11 раз и 9 от «Аризоны», но это вина не только и не столько Недельковича. Защита команды совершенно развалилась, и на фоне конфликтов в раздевалке это стало причиной отставки Джеффа Блэшилла и его штаба.

Неделькович почти наверняка будет первым вратарём, и это очень солидный вариант для американской сборной, у которой на последнем рубеже на ЧМ обычно было тухловато. Гиллис, который в первую очередь выделяется 198 см роста, скорее всего, будет вторым — но он играл за «Дэвилз», чьи вратари синхронно провалили сезон. Возможно, бэкапом будет молодой Манн из олимпийской команды.

Защитники

Эндрю Пик, Ник Бланкенбург (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Джордан Харрис («Монреаль Канадиенс»), Люк Хьюз (Университет Мичигана, США), Калеб Джонс, Сет Джонс (оба — «Чикаго Блэкхоукс»), Джейкоб Мегна («Сан-Хосе Шаркс»), Нейт Шмидт («Виннипег Джетс»).

Хедлайнеры этой команды — братья Джонсы. Обмен Сета Джонса из «Коламбуса» был одним из главным трейдов лета — лидеры «Чикаго», по слухам, были недовольны перестройкой команды и хотели ещё что-то выиграть, находясь в хорошей форме.

Джонс был одним из лидеров «Коламбуса», их пара с Заком Веренски планировалась в качестве первой не только в клубе, но и в олимпийской сборной США. Однако в Огайо в воздухе явно летают какие-то испарения, и Сет стал одним из многих лидеров клуба, которые не пожелали продлевать контракт и попросили обмена из клуба.

«Чикаго» не смутило даже то, что Джонс провалил укороченный ковидный сезон (впрочем, как и весь «Коламбус») — ему с ходу выписали огромную зарплату, которая скоро сделает его третьим по зарплате защитником. Старт нового года Сет провалил — впрочем, сексуальный скандал Кайла Бича вскоре похоронил «Чикаго» под собой. К концу сезона игра Джонса выправилась, но это было уже мало кому интересно. Его брат далеко не так известен и богат, но Калеба из «Эдмонтона» выменивали явно для игры с Сетом, и он всё равно является крепким игроком НХЛ.

Сет Джонс Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Второе заметное имя — Нейт Шмидт. «Вашингтон» в своё время не стал защищать его на драфте расширения, Нейт стал заметной фигурой обороны «Вегаса», в 2020-м его обменяли из команды, чтобы попасть под потолок. В «Ванкувере» у Нейта совсем не получилось, в «Виннипеге» он более-менее напомнил, что является довольно полезным двусторонним защитником.

За кем ещё смотреть? Конечно, за Люком Хьюзом — младший из трёх братьев показывает, что в жизни, в отличие от сказок, талантливыми могут быть все трое. Хьюз в свои 18 стал лучшим бомбардиром-защитником всей NCAA — в отличие от того же Куинна, он выше и получше справляется чисто с оборонительными обязанностями.

Бланкенбург и Харрис — типичные живчики новой волны, требующей от защитника больше мобильности и подключённости в атаку. Мегна — здоровый (под два метра) вышибала для третьей-четвёртой пары. В целом для американской сборной ЧМ-формата, которая обычно страдала от недостатка защитников, это состав на крепкие «4+».

Нападающие

Райли Барбер («Детройт»), Киффер Беллоуз («Нью-Йорк Айлендерс»), Томас Бордело, Александр Хмелевски (оба — «Сан-Хосе»), Шон Фаррелл (Университет Гарварда, США), Алекс Гальченюк («Аризона Койотс»), Адам Годетт, Остин Уотсон (оба — «Оттава Сенаторз»), Джон Хэйден («Баффало Сэйбрз»), Сэм Лафферти («Чикаго»), Винни Леттьери («Анахайм Дакс»), Карсон Кульман («Сиэтл Кракен»), Бен Майерс (Университет Миннесоты, США).

На фоне нормальной вратарской бригады и неплохой защиты атака вызывает недоумение — и это очень мягкое слово. Конечно, вопрос «кто все эти люди» не стоит — люди это по большей части поигравшие в НХЛ или засветившиеся на последней Олимпиаде. Но здесь нет не то что звёзд — здесь нет ни одного форварда уровня топ-6 клуба НХЛ. Простая математика: новый контракт Сета Джонса со следующего года будет занимать под потолком $ 9,5 млн. Суммарный кэпхит всех форвардов этой сборной — $ 9,45 млн.

В прошлом году, например, всё было наоборот: на фоне сомнительной защиты выделялась атака с ребятами типа Джейсона Робертсона, Конора Гарланда, Тревора Мура — нападение было бодрое, мобильное и перспективное. Даже если отбросить уже состоявшихся звёзд, за эту сборную из молодых могли сыграть Джек Хьюз, Тревор Зеграс, Джоэль Фараби, Коул Кофилд, Мэтти Бенирс — но никого из них в этом составе нет.

Такую массовую неявку сложно объяснить даже травмами или высоким процентом отказов (даже с ним какие-то известные форварды до сборной доезжали) — тем более даже в ковидный год явка была выше. Напрашиваются два вывода: либо игроки не хотят ехать под главного тренера Дэвида Куинна, либо взяли тех, кого и хотели. На это указывает невиданное количество праворуких форвардов — восемь из 13.

Американская сборная уже удивляла зимой во время подбора олимпийской команды, отказавшись от большинства взрослых европейских игроков и поставив на парней из NCAA. По игре та команда была неплохой — возможно, роль в нынешнем подборе сыграло это. Однако этот ЧМ — более серьёзный турнир, чем Олимпиада, и непонятно, кто здесь вообще будет забивать.

Игроки сборной США после поражения от Словакии в четвертьфинале Фото: Mario Hommes/Getty Images

Да, есть парни из NCAA — те же Майерс и Фаррелл, набравший пять очков на ОИ против Китая, но они не самые сильные из тех, кого могла получить эта сборная. Среди форвардов НХЛ лучший бомбардир этой команды — Алекс Гальченюк, набравший за сезон… 21 очко. Бывший партнёр Наиля Якупова — самый известный игрок этой сборной, внезапно и резко деградировавший за последние годы после обмена из «Монреаля». Последние несколько лет его карьеры — погоня за «последними шансами», и этот ЧМ — возможно, самый последний.

Большинство энхаэловцев — серые эмси из третьих-четвёртых звеньев. Хэйден и Кульман ничем не запомнились даже в командах-аутсайдерах, Уотсон и Лафферти — чекеры получше, пополезнее в атаке, но всё равно ограниченные игроки. Выделим отдельно первораундника Беллоуза, у которого не получается стать полноценным членом основы «Айлс», и креативного Леттьери, которого слухи пару лет назад отправляли в КХЛ. 20-летний Бордело дебютировал в НХЛ весной, но уже успел своим буллитом выбить «Вегас» из плей-оффной гонки.

Алекс Гальченюк на МЧМ-2013 Фото: Martin Rose/Getty Images

После победы Канады год назад у нас наверняка будут внимательнее относиться к скромным по составам канадско-американским сборным. Однако в прошлогодней Канаде была ударная тройка из трёх устоявшихся игроков НХЛ, а основу сборной составляли игроки, которые уже успели провести в лиге 1-2 полных сезона и сделали прорыв в этом году (типа Хагеля из «Тампы» и Бантинга из «Торонто»). Кроме того, ту сборную возглавлял король выжимания результата из скромняг Жерар Галлан, а эту — провалившийся в НХЛ Дэвид Куинн.

Мимо плей-офф эта сборная вряд ли пролетит, хотя бы за счёт защиты — однако здесь просто не видно людей, которые решили бы исход матчей в одиночку. Эта Золушка вряд ли взлетит дальше четвертьфинала.

Ориентировочный состав по звеньям

Неделькович (Гиллис, Манн).

С. Джонс — К. Джонс, Шмидт — Пик, Л.Хьюз — Менья, Бланкенбург — Харрис.

Беллоуз — Годетт — Леттьери, Гальченюк — Бордело — Хмелевски, Майерс — Фарелл — Барбер, Лафферти — Уотсон — Кульман, Хэйден.