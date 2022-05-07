«Металлург» показывал давно ушедший хоккей. Это прорыв». Интервью с Ильёй Воробьёвым

Ещё две недели назад всё шло к тому, что это будет сезон «Металлурга». Победа в регулярном чемпионате, поступательное продвижение в плей-офф, в котором «Магнитка» выбила «Барыс», действующего чемпиона «Авангард» и «Трактор», а затем вела 3-1 в финале с ЦСКА. В итоге армейцы оказались сильнее, но сезон команда всё равно провела великолепный.

Главный тренер команды Илья Воробьёв согласился дать эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором подвёл итоги года и наметил курс на следующий сезон. Также из этого разговора вы узнаете:

что помогло ЦСКА переломить серию;

почему серия с «Авангардом» была «качельной»;

откуда в нём появилось столько эмоций на скамейке;

о потрясающей истории Кошечкина;

о лидерстве Егора Яковлева;

о начавшейся работе в межсезонье.

Илья Воробьёв Фото: metallurg.ru

«Были предложения от других клубов в плей-офф. Даже не стал их рассматривать»

— «Металлург» только что объявил, что вы подписали новый контракт на два года. Как проходили переговоры, насколько руководство вами довольно?

— Несколько дней назад мне позвонил президент клуба Виктор Филиппович Рашников – всё обговорили, прошли по всем деталям, я дал ответы на его вопросы. Дальше переговорами занимался агент. Благодарен клубу и президенту «Магнитки».

— Другие предложения у вас были?

— Они были, но во время плей-офф. Я даже не стал их рассматривать, потому что не смог бы смотреть ребятам в глаза.

— После плей-офф были готовы рассмотреть предложения?

— После мы уже плотно разговаривали с «Металлургом», в любом случае моим приоритетом было остаться здесь.

«Мы показывали хоккей, который давно ушёл, это своего рода прорыв»

— Как оцените сезон?

— У нас был фантастический сезон не только в плане очков, победы в регулярке и выхода в финал. Главное — мы показывали хоккей, который давно уже ушёл, это своего рода прорыв. Не знаю, когда в последний раз такой хоккей был в КХЛ. Может, при Белоусове, а может, и вовсе не было. Единственное, что вишенка на торте оказалась подпорчена, последние три игры сезона нам не удались.

— Уже провели анализ, что произошло в финале?

— Расскажу одну ситуацию из лета 2013 года. Шёл разговор с президентом клуба о комплектации команды. Последний вопрос на повестке дня — подписывать Даниса Зарипова или нет. Президент спросил моё мнение, я ответил, что есть категория людей, которые уже выигрывали, знают и умеют это делать. Таких людей у нас на тот момент было немного, а Данис мог научить ребят и помочь нам победить. С этими словами мы подписали Даниса и пару Кубков выиграли.

ЦСКА был лучше как раз именно в таких игроках, которые прошли Олимпийские игры, чемпионаты мира, Кубки, финалы. Они были более закалёнными, не сделали ошибку в последний момент, реализовали свой шанс. К сожалению, мы в финале собрали только опыт, а не Кубок. Были близки к этому как никогда, шесть минут нам не хватило. Армейцы были намного опытнее в ключевых ситуациях. Как говорит мой старый друг Майк Кинэн, есть три стадии чемпионата – регулярка, плей-офф и финал. Финал нам не удался из-за нашей неопытности. После четырёх с половиной игр у нас пропала лазерная фокусировка.

— Сергей Фёдоров предположил, что 4:0 в третьем матче вас расслабили, а после 1:0 у вас уже не осталось козырей.

— Не думаю, что 4:0 нас расслабили, но в четвёртом матче мы уже все жилы вытянули из себя, сложно было добавить что-то сверху. Дальше ЦСКА оказался сильнее в ментальной опытности.

Для ребят это большой опыт. Знаете, после финала ко мне подходили ребята, их жёны, благодарили за сезон и серебро. Говорили: «Мы дальше первого круга никогда не проходили». Но когда титул был так близко, первый круг уже не считается. Очень обидно, что так получилось.

«Ребята отдали абсолютно всё, не хватило ментальной жёсткости, которая приходит с опытом»

— Вы эту разницу в опыте чувствовали по ходу серии?

— Чувствовал, между матчами я проводил собрания, рассказывал разные истории про великих игроков и команды, приводил примеры. Но всё равно прицел немного сдвинулся. Я это видел, пытался с этим бороться. Но ЦСКА прибавил, а мы не смогли выйти на этот новый уровень. Ребята отдали абсолютно всё, но где-то не хватило ментальной жёсткости, которая приходит только с опытом больших игр.

— Эксперты в середине финала и в более ранних сериях называли «Металлург» нахальной и дерзкой командой, которая катит и чувствует огромную уверенность в себе. В какой момент это пропало?

— Не сказал бы, что мы сбавили, это ЦСКА очень сильно прибавил в солидности, перестал допускать ошибки и стал чётко реализовывать свои моменты.

— Показалось, что в концовке серии вы выглядели немного растерянным.

— Я не был растерянным. Наоборот, пытался завести ребят. По-моему, в этом сезоне я вытащил из них всё и ещё немножко. И в сезоне, и в серии с «Авангардом», когда удалось сделать нужный рывок вперёд.

«Команда больше заводилась от моих эмоций. Это и дало такого меня в этом сезоне»

— Ваши эмоции в этом сезоне – отдельная история, раньше вы были более сдержанны, а сейчас — человек-оркестр. Когда произошло это изменение и почему?

— Эту идею подала сама команда. Обычно всё переживаешь внутри, а в начале этого сезона было несколько матчей, когда мы уступали в счёте. Я начал заводить ребят на лавке, и команда среагировала.

Были другие года и команды, когда ты включал эмоции, а команда начинала больше бояться играть, сделать ошибку или лишний шаг. В этом году такая команда подобралась, что она, наоборот, больше заводилась. Это и дало такого меня в этом сезоне.

— Вам комфортно в таком новом образе?

— Главное – результат, на себя я не обращал внимания. Уже когда три четверти сезона прошло, об этом начали говорить, тогда я стал замечать, что попадаю в мемы.

— Могла бы серия сложиться иначе, если бы она шла ровно, а не 3-1?

— Она по-разному могла сложиться. Если не 3-1, может, 1-4 было бы, тут бабушка надвое сказала. Я вытащил из ребят всё в первых матчах, а после первой игры нам мало кто давал шансов.

— Проигрывать первые матчи финала – это уже ваша традиция.

— У нас ещё была традиция выигрывать седьмые матчи финала, но в этом году она сломалась.

— О чём с Фёдоровым говорили на рукопожатии?

— Сергей Викторович сделал комплимент, сказал, что у нас самобытная, очень организованная команда. У нас хорошие отношения, я поздравил его.

«В конце плей-офф Кошечкин не ходил на раскатки и тренировки, экономил силы»

— Вы говорили о многочисленных травмах, что Неколенко играл на уколах.

— У ЦСКА тоже были травмы. Мы отдали много сил и эмоций, много травм было в серии с Омском. Кто-то потом возвращался в состав, вылечивался, но не до конца. Когда доходишь до финала, команда не бывает в оптимальном физическом составе. Плечи, колени, шеи и так далее. Целых ребят было мало, но не хочу раскрывать имена, чтобы это не звучало как оправдание.

Василий Кошечкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как у Маклюкова дела, он восстанавливается?

— Более или менее восстанавливается. У него на одном ухе слух упал до 50-70%, но должен восстановиться, потихоньку идёт в гору.

— Кошечкин — одна из потрясающих историй. После травмы, нескольких месяцев толком без практики, начинал в запасе, потом вышел, вкатывался достаточно непросто, а в итоге он провёл феерический плей-офф. Расскажите о нём?

— У Васи очень хорошая, правильная история. Мы его отправляли на лечение, он два месяца не играл. В феврале провёл два товарищеских матча, но всё равно не чувствовал себя на 100%, поэтому плей-офф начал Юхо. Потом из-за обстоятельств вышел Вася – он просто молодец. В последней серии или двух он даже на раскатки и тренировки перестал ходить, экономил силы. Очень хорошо отыграл плей-офф.

— Есть мнение, что если бы не отъезд Юхи, то вы могли бы не зайти так далеко в плей-офф.

— Насколько я помню, Вася уже играл, когда Юхо уехал. Мнения – это на шоу к Малахову. Никто не знает, хуже было бы или лучше. Одно точно — Вася отыграл здоровски.

— Какой был план по вратарям перед плей-офф?

— Перед началом плей-офф Вася сказал, что ещё не готов физически, поэтому мы начали с Юхо в воротах. Хотя он тоже был сложным — заболел ковидом на Олимпиаде, сыграл там только один матч, долго не имел игровой практики. Но у него не было физических недомоганий или недотренированности. Потом уже сказали Васе: «Давай. Доберёшь свой фитнес уже через игры», а скоро уже и выхода другого не было, потому что Юхо уехал.

— Юхо готов был остаться, если бы не колоссальное давление с родины?

— Насколько я знаю, у финнов был общий чат, где они все решили, что надо уехать.

— Но шведы и канадцы при этом остались.

— Кто-то уехал, кто-то решил, что хоккей и политика – это разные вещи, и остались. Наши остались.

«Авангард» вывел нас на другой уровень самоотдачи»

— Второй раунд с «Авангардом» — настоящий огонь, мотивировало дополнительно, что надо отдать им должок?

— Да, мотивировало, очень хотелось их обыграть. «Авангард» вывел нас на другой уровень в плане самоотдачи. Ребята увидели, что надо отдавать всё, чтобы взять эту серию, и тогда мы запрыгнули на следующий уровень блокирования бросков, самоотверженности. Поэтому была такая серия с запредельными нервами.

— Серию окрестили качелями – у вас есть объяснение, почему она складывалась именно так амплитудно?

— «Авангард» все три года при Бобе Хартли был очень системной командой. Если они забрасывали первыми одну-две шайбы, то спокойно закрывались, терпели и наказывали на контратаках. Убегут, ещё одну-две забросят, и до свидания. В этом они хороши, в таких ситуациях сложно было пробиться. Когда мы первые забивали, то дожимали преимущественно своей атакой.

— Вы несколько раз очень рано снимали вратаря – это в первый раз экспромт был или обдуманная тактика?

— Какой экспромт? Если тебе надо несколько шайб отыгрывать и ты понимаешь, что за 10 минут это сложно будет сделать, учитывая, как плотно обороняется соперник, то приходится искать шансы таким способом. Это оправданный риск. Какая разница – проиграешь 0:3 или 0:5? Если бы не было смысла, я бы этого не делал. А что делать – стоять и смотреть? Надо действовать, хотя бы пытаться.

— В этой серии много внимания было приковано к вам с Хартли и вашим взаимным колкостям. Для вас это было всерьёз или это была часть негласного шоу?

— Там всё было по-взрослому. Хартли меня изучал с прошлого года в плей-офф, я тоже уже знал, какие ходы он будет делать, как мэтчапы подстраивать. Разные интересные вещи, которые мы друг про друга знали. Всё было по-серьёзному и контролируемо с обеих сторон.

«Яковлев — это опора, клубообразующий игрок»

— С легионерами в этом году вы попали в яблочко – Лайпсик, Майе, Карри были лидерами, Виделль неплохо вписался.

— Огромную работу проделали Сергей Гомоляко и скаутская служба. Сейчас очень больно за проигрыш в финале, но если бы перед началом сезона кто-то сказал, что мы будем в финале и проиграем только в седьмом матче, думаю, все бы радовались. Кто только нас не втаптывал в грязь в начале сезона за нашу комплектацию! А видите, как получилось в итоге?

— Хультстрёма вы выводили из состава, потом он вернулся и заиграл сильнее. Вели с ним отдельно разговоры?

— Конечно, были разговоры, мы их со всеми ведём ежедневно. Обрисовали ему свою позицию, сказали, что это плей-офф. Он правильно отреагировал.

— Хультстрём уже подписался в Швеции, остальные ничего не говорили, оставляют ли дверь открытой?

— У Лайпсика и Карри есть контракты, надеемся, что всё будет нормально и они приедут.

— Говорят, «Металлург» давно хочет заполучить Корбана Найта, тем более сейчас у него закончился контракт с «Авангардом». Это так?

— Мне Найт нравится и как игрок, лидер, и как человек. Остальное комментировать не буду.

— Яковлев подписал долгосрочный контракт, хотя были слухи о его уходе, называли «Ак Барс». Понадобилось ли уговаривать капитана?

— Не понадобилось, он – наш капитан, уважаемый человек и игрок в Магнитогорске, лицо команды.

Егор Яковлев Фото: metallurg.ru

— Согласны, что Егор нашёл своё место – родной клуб, вернулся сюда уже зрелым, состоявшимся хоккеистом, лидером, обрёл себя?

— Егор молодец. Я с ним работал ещё в Ярославле после трагедии. Он уже тогда был интересным защитником, но молодым. Надо было расти, добавлять в зрелости, солидности. Задатки в нём тогда уже были, но он ещё был зелёным. Надо было набить шишек. Сейчас у него за плечами победы на Олимпиаде, чемпионате мира, в Кубке Гагарина. Тогда он был юным талантливым парнем, а сейчас он является опорой, главным клубообразующим игроком.

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«У нас тёплый дружеский коллектив. Не думаю, что ребята сразу побегут в другие клубы»

— Ожидали, что Неколенко так сильно себя проявит в плей-офф?

— Я с Архипом работаю уже третий год, до этого он работал с моим отцом. Неколенко – честный парень, который работает над собой и добавляет. Молодец, что так сыграл.

— Кто ещё из молодёжи впечатлил своим прогрессом?

— Молодёжь – это Юров, а ребята 1998, 1997 года – уже хороший хоккейный возраст. Как в Советском Союзе говорили – если в 23 года не заиграл, уже надо выгонять. Посмотрим, справится ли Юров в следующем году с высотой. Разговаривал с ним, объяснил, над чем ему надо работать. До этого времени он собирал свой опыт, а в следующем сезоне мы ждём от него взрослой игры. Мы дадим ему больше, если он возьмёт это – слава богу. Нет – извините.

— Зернов, Коробкин продлили контракты, Дронову и Голдобину сделали предложения. Есть уже понимание, кто точно уйдёт?

— Пока говорить рано. Мы хотим оставить большую часть команды, идут переговоры. В этом году у нас сложился тёплый дружеский коллектив, не думаю, что ребята сейчас сразу побегут в другие клубы. Хультстрём и Олкинуора ушли, дальше будем смотреть.

— Вратарский вопрос будет решаться после того, как определится Кошечкин?

— Работаем над вратарским вопросом. Кого-то надо брать в любом случае, а первого номера или второго — будет зависеть от Васи.

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— Будут изменения тренерского штаба? Сергей Ласьков говорил, что его надо увеличивать.

— Мы действительно были единственной командой, у которой на лавке стояли только три человека. Ищем людей, работаем над этим вопросом. Главное, чтобы люди были интересными и что-то добавляли в тренерский штаб.

— За что отвечал Марк Френч?

— За большинство и атаку, плюс мы многие моменты с ним обсуждали. Потом он в силу обстоятельств стал отвечать и за защитников.

— Мохорич уже подписал новый контракт, а Френч готов продолжить работу?

— Дайте ему время, он только к семье вернулся, которую почти не видел весь год. Обговорит всё с родными и примет решение.

Марк Френч Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«В такой хоккей играть сложнее, но я считаю, за ним будущее»

— Вы ещё перед сезоном говорили про игру, про маленьких нападающих. Как думаете, другие клубы могут подхватить этот стиль?

— Если другие расценят это как положительный шаг и рискнут, то мне будет приятно. Хотя такой хоккей сложнее, в другой хоккей играть проще. Но я считаю, что за этим хоккеем будущее, иначе мы бы по-другому строили команду. Есть же статистика в НХЛ, что в последние два года в плей-офф попадает всё больше атакующих команд.

— И на другом полюсе — Олимпиада в Пекине.

— Многое зависит от правил. Мне не понравилось то, что я увидел в Пекине. Захваты и зацепы, к тому же на маленьких площадках, отсюда и такой хоккей. КХЛ совершенно правильно сделала, что убрала это. Насколько я знаю, у лиги есть и другие хорошие идеи, чтобы повысить результативность и зрителю было интереснее смотреть.

— То есть олимпийский хоккей был не от хорошей жизни?

— Как я видел, там было больше зацепов и захватов, которые пропускались судьями.

— Вы сказали, что «Металлург» и в следующем сезоне будет играть в хоккей. А что надо подкрутить, чтобы эта команда взяла Кубок?

— Для начала мы получили опыт. А что до Кубка, то есть же и другие команды, которые тоже готовятся. Здесь не почта, где сегодня отправил письмо, а завтра оно пришло. Некоторые моменты нам надо усилить – игру на «точке», добиться большего баланса, другие вещи. Работаем над этим, в том числе по подбору игроков.