В КХЛ вернётся топ-вратарь? Мельничук и ещё 11 русских, кому пора покинуть Америку

В НХЛ и АХЛ играют в общей сложности чуть менее ста российских хоккеистов. Некоторые из них в ближайшее время встанут перед выбором – остаться в Северной Америке или вернуться домой. «Чемпионат» рассказывает, кто с наибольшей вероятностью продолжит карьеру на родине.

Александр Радулов, 35 лет, «Даллас»

Статистика в регулярном чемпионате НХЛ: 71 игра, 22 (4+18) очка

Тасманский дьявол в нынешнем сезоне НХЛ своё угрожающее прозвище не оправдывает. До этого года Радулов ни разу в карьере – что в российской её части, что в американской – не завершал регулярный чемпионат с отрицательным показателем полезности. Теперь его «плюс-минус» обрушился до кошмарных «-20».

В июле Александру исполнится 36 лет, а его действующее соглашение со «Старз» закончится. Чтобы остаться за океаном, Радулову нужно сотворить чудо в ближайших матчах плей-офф, но из сегодняшнего дня предпосылок к этому не видно: в двух играх на вылет у него лишь один бросок в створ.

Александр Радулов Фото: nhl.com

Зато в КХЛ именитый нападающий станет ценным активом почти в любом клубе. «Интерес в КХЛ к нему есть, что тут скрывать. Не думаю, что будут какие-то проблемы с его трудоустройством. Если Радулов захочет приехать сюда, то у нас есть предложение для него. Интересное, обсуждённое с моей стороны предложение», – утверждал в интервью «Чемпионату» агент хоккеиста Юрий Николаев.

Владислав Наместников, 29 лет, «Даллас»

Статистика в регулярном чемпионате НХЛ: 75 игр, 30 (16+14) очков

Владислав Наместников присоединился к «Далласу» по ходу сезона, однако смена обстановки не оказала положительного влияния на его игровую форму. Контракт нападающего со «Старз» подходит к концу, и очевидных причин идти на продление у клуба нет. С 2017 года нападающий поменял шесть команд, и чтобы представить, что за ним выстроится очередь, нужно обладать богатой фантазией. С другой стороны, Наместников начал выступать по ту сторону Атлантики ещё до драфта и наверняка приложит все усилия, чтобы зацепиться за североамериканскую прописку.

Денис Гурьянов, 24 года, «Даллас»

Статистика в регулярном чемпионате НХЛ: 73 игры, 31 (11+20) очко

Позиции в НХЛ третьего российского форварда «Далласа» – Дениса Гурьянова – тоже не очень крепки. Два года назад воспитанник тольяттинского хоккея стал лучшим снайпером команды и получил хороший двухлетний контракт на $ 2,5 млн с перспективой продления. Но этим летом контракт заканчивается, а перспектива просматривается с трудом.

В регулярке Гурьянов на одно очко превзошёл прежний личный рекорд результативности, хотя ждали от него точно большего. С учётом возраста «Даллас» вполне может предложить 24-летнему нападающему новое соглашение. При этом в марте права на игрока в КХЛ перешли от «Лады» к ЦСКА, и, если Денис вернётся в Россию, сенсацией это не станет.

Алексей Мельничук, 23 года, система «Тампы»

Статистика в регулярном чемпионате АХЛ: 31 игра, 10 побед

Вчера о сделке по другому россиянину в Северной Америке объявили СКА и «Сочи». Южане получили права на Алексея Мельничука. 23-летний голкипер в текущем сезоне выступал преимущественно в АХЛ. Вратарю досталась одна из слабейших команд лиги – «Сан-Хосе Барракуда». Во многом именно поэтому статистика Мельничука оставляет не самое приятное впечатление: он одержал только 10 побед, отражая в среднем 86,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,92.

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Трижды Алексей сыграл в НХЛ, но пропустил 11 шайб и в конце марта был обменян в систему «Тампы», где опустился до ECHL. В основе пост первого номера прочно закреплён за Андреем Василевским, а роль бэкапа доверена многоопытному Брайану Эллиотту. В такой ситуации рассчитывать на хотя бы минимальную практику в главной лиге Мельничуку не приходится, и возвращение в Россию станет логичным этапом в продолжении его карьеры.

«В принципе, мне кажется, что он вообще зря туда поехал – можно было добиваться роста и прогресса здесь, – поделился с «Чемпионатом» экс-вратарь СКА Сергей Черкас. – Я думаю, что для него очень хорошая возможность действительно немного перезагрузиться в своей карьере и начать доказывать, начать играть на хорошем уровне. В «Сочи» хорошая команда, молодая. И он ещё в молодом возрасте. Я думаю, что у него будет достаточно игровой практики для того, чтобы он мог расти и вырасти в хорошего вратаря. Он и техничный, и как человек очень порядочный во всех отношениях. Мне кажется, ему по силам закрепиться и показать хороший уровень».

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Появление Мельничука в «Сочи» сделает лучше не только его самого, но и лигу. Массовый отток легионеров из России особенно больно ударил по вратарской линии. В минувшем сезоне иностранцы заняли 13 позиций в топ-30 голкиперов лиги по проценту отражённых бросков. Большей части из них в новом чемпионате не будет. Вырастить адекватных сменщиков за лето не получится, поэтому прямо сейчас если кто и способен без ущерба заместить легионеров, то только российские вратари, попытавшие своё счастье в НХЛ. Мельничук же по меркам КХЛ — это и вовсе топовый голкипер, способный в следующем чемпионате потащить южан как минимум в плей-офф.

Илья Самсонов, 25 лет, «Вашингтон»

Статистика в регулярном чемпионате НХЛ: 44 игры, 23 победы

Для Ильи Самсонова заокеанское будущее под вопросом. Голкипер «Вашингтона» закончил регулярку невероятно глупой голевой ошибкой и потерял место в обойме. В плей-офф магнитогорский воспитанник сыграл только один период.

Илья Самсонов Фото: Getty Images

Клим Костин, 23 года, система «Сент-Луиса»

Статистика в регулярном чемпионате НХЛ: 40 игр, 9 (4+5) очков

Клим Костин ярко начал этот сезон в НХЛ – в первом же матче нападающий оформил дубль. Осень он стабильно отыграл в основе «Сент-Луиса», но новыми вспышками результативности не отмечался и постепенно потерял доверие тренеров. Последний раз Костин надевал джерси «Блюз» в начале марта. Сейчас он выступает за «Спрингфилд». Особых надежд на повышение у Клима нет – даже в случае травм основных хоккеистов «Сент-Луиса» к его услугам прибегать не стремились. В России форвардом интересуется «Авангард». Генменеджер «ястребов» Алексей Волков утверждал в интервью «Чемпионату», что клуб ведёт с Костиным предметные переговоры.

Михаил Мальцев, 24 года, система «Колорадо»

Статистика в регулярном чемпионате НХЛ: 18 игр, 0 очков

Михаил Мальцев многое потерял от обмена из «Нью-Джерси» в «Колорадо». Будучи «дьяволом», он даже минимальное игровое время использовал с максимальной пользой и более-менее регулярно играл в НХЛ.

В системе «Эвеланш» нападающему не давали провести на льду больше 10 минут. И хотя в фарм-клубе хоккеист смотрится прилично, его шансы пробиться через сверхконкурентную среду нападающих в «Колорадо» смотрятся призрачно.

Остальные

Андрей Алтыбармакян безнадёжно застрял в «Рокфорде». Семён Дер-Аргучинцев здорово выглядит в фарм-клубе «Торонто», но путь наверх осложняет высокая плотность в составе «Мэйпл Лифс». Лидеры российской молодёжки – 2019 Григорий Денисенко и Александр Хованов по ходу сезона испытывали сложности с тем, чтобы закрепиться в клубах АХЛ. Кажется, всей четвёрке тоже стоит задуматься о переезде в Россию.

А вот экс лучший бомбардир СКА Владимир Ткачёв, как заявляет его агент, намерен продолжить борьбу за возможность играть в НХЛ. При этом контракт Ткачёва с «Лос-Анджелесом» заканчивается. Бо́льшую часть нынешнего сезона он провёл в АХЛ, за «Кингз» сыграл только в четырёх матчах.