Опальный канадец разносит НХЛ. Кейну грозила тюрьма, а теперь он — лучший снайпер плей-офф

После сегодняшнего хет-трика у Эвандера уже пять шайб в этом Кубке Стэнли. Все нехоккейные проблемы уже позади?

Нападающий Эвандер Кейн уже давно заработал себе репутацию одного из самых развязных хоккеистов современности. При том, что канадец считался достаточно талантливым игроком (в 2009 году его выбрали под общим четвёртым номером), львиную долю своего таланта он растратил на околохоккейные дела, то и дело попадая в различного рода неприятности и даже скандалы.

В нынешнем сезоне таких скандалов накопилось немало – ещё до начала регулярки стало известно, что Кейна подозревают в ставках на собственные матчи. Многие партнёры Эвандера по «Сан-Хосе» (там он числился прошлым летом) не хотели играть вместе с ним, а самому игроку даже пришлось выйти из альянса по борьбе с расизмом, делам которого нападающий уделял очень много времени.

Наконец вишенкой на торте стало дело о поддельном сертификате о вакцинации, из-за которого Кейн схлопотал 21-матчевую дисквалификацию в НХЛ, провёл пять матчей в фарме «акул» и был выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. За это нарушение Эвандеру вообще грозил тюремный срок, но обошлось без крайних мер.

Казалось бы, на этом всё – дурная репутация Эвандера взяла верх над его хоккейными навыками и путь в лучшую лигу мира для него был закрыт. Однако несколько клубов выразили интерес в подписании контракта с 30-летним форвардом.

Одним из этих клубов был «Эдмонтон». У местного генерального менеджера Кена Холланда также сложилась репутация мастера по принятию крайне неоднозначных решений. После подписания соглашения с Эвандером она только укрепилась, но пока дела Кейна в «Ойлерз» идут как нельзя хорошо – в 43 матчах регулярки он набрал 39 очков, а в плей-офф пока и вовсе делит звание лучшего бомбардира клуба с Коннором Макдэвидом.

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Более того, их лидерство после третьего матча серии с «Лос-Анджелесом», в котором «короли» были разгромлены со счётом 2:8, распространяется на все команды – помимо Кейна и Макдэвида, шесть очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли набрал только форвард «Торонто» Митч Марнер.

А сам Кейн к первенству среди бомбардиров ещё добавил и первенство в списке снайперов! Сегодня он забросил сразу три шайбы, одна из которых стала победной, довёл их общее количество в нынешнем плей-офф до пяти и вышел на единоличное первое место по этому показателю, сместив с трона Кирилла Капризова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Впереди у «Эдмонтона» ещё как минимум два матча в первом раунде – у Эвандера есть возможность пополнить лицевой счёт и доказать всем, что его нехоккейные проблемы остались позади.