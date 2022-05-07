Плей-офф НХЛ мог превратиться в кошмар. Человека едва не убило стеклом

За океаном продолжаются матчи розыгрыша Кубка Стэнли. Плей-офф в целом интересный, заброшенных шайб и занимательных моментов хватает. Есть за кем последить и российским болельщикам.

Так, в серии «Каролины» с «Бостоном» внимание отечественного зрителя приковано к форварду «ураганов» Андрею Свечникову и вратарю «Харрикейнз» Петру Кочеткову. Этой ночью команда россиян уступила в гостях «Бостону» (2:4), но коллектив Рода Бриндамора по-прежнему ведёт в серии со счётом 2-1.

Свечников в отчётной встрече баллов за результативность не набрал, да и Кочетков сыграл не лучшим образом. Но ничего страшного не произошло, а все допущенные ошибки наверняка будут разобраны тренерским штабом.

Увы, не обошлось в матче без серьёзного форс-мажора, который мог превратить весь плей-офф НХЛ в настоящий кошмар. Во второй половине второго периода игра была прервана из-за того, что на сотрудника арены упало стекло в штрафном боксе.

Внимательно изучив видео, можно заметить, что достаточно пожилой координатор занимался своей работой и ни о чём плохом даже не думал, но в итоге заградительное стекло рухнуло на него с такой силой, что человек буквально сполз по лавке на пол.

В этот момент, конечно, в голову начали закрадываться самые разные мысли. Подобный удар может как нанести серьёзные травмы и вред организму, так и вовсе довести до летального исхода. То бишь сотрудника в прямом смысле едва не убило на его же рабочем месте.

На льду сразу появились врачи и специальные носилки, а также персонал команд. Разумеется, в ситуацию вмешались и арбитры встречи, ведь нужно было принимать решение, что делать дальше.

Как говорят в подобных случаях – обошлось. Через несколько минут матч продолжили и в итоге доиграли до конца, а сам пожилой работник пришёл в чувства и, по всей видимости, отделался лёгким испугом.

Однако после случившегося более тщательная техническая инспекция арены «Ти-Ди Гарден» явно не помешает, дабы избежать подобных эпизодов в дальнейшем. Трагедии на хоккейных матчах никому не нужны.