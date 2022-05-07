Коварный Капризов и необычный рекорд Михеева. Итоги дня плей-офф НХЛ

В ночь с 6 на 7 мая в НХЛ состоялись очередные матчи розыгрыша Кубка Стэнли – 2022. Подводим их итоги.

После двух матчей в Роли «Бостон» находился в крайне затруднительном положении – подопечные Брюса Кэссиди проиграли две стартовые встречи, при этом за весь сезон «мишки» уступили соперникам во всех пяти матчах с ужасающим общим счётом 26:4, что не сулило «Брюинз» ничего хорошего перед очередной игрой. Как и её начало – Трочек открыл счёт в середине первого периода.

Однако затем началось преображение «Бостона» — ещё до конца двадцатиминутки хозяева отыгрались в меньшинстве, а затем и оторвались от «ураганов» на три шайбы, обеспечив себе комфортное преимущество к концовке основного времени. Всё, на что хватило «Харрикейнз» — гол Славина за девять с половиной минут до сирены. Как итог – 4:2 в пользу «Брюинз» и первое поражение в НХЛ для Петра Кочеткова, который сегодня вышел на лёд с первых минут и отразил 24 из 28 бросков.

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«Торонто» шокировал всех убедительной победой в первом матче серии с действующим чемпионом со счётом 5:0, однако в ответной игре на льду «листьев» «Тампа» собралась и взяла трудовой реванш. Казалось, что на своём льду «молнии» не отдадут «Лифс» ни одной победы, но у канадцев были на это свои планы – уже к середине третьего периода на табло «Амали-Арены» горели неутешительные 0:3, при этом во втором голе поучаствовал российский защитник «Торонто» Илья Любушкин, который неожиданно выступил в роли плеймейкера и сделал первую голевую передачу в плей-офф.

«Лайтнинг» отыграли два гола усилиями Колтона и Палата, но хотя бы перевести игру в овертайм у них не получилось. При этом «листьям» удалось увеличить итоговый отрыв до трёх шайб. Постарался другой россиянин из дружины Шелдона Кифа – Илья Михеев, который стал автором уникального для «Мэйпл Лифс» достижения. 27-летний форвард – первый игрок в истории «Торонто», оформивший дубль в пустые ворота в плей-офф.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский с 2020 года не проигрывает в двух матчах подряд в Кубке Стэнли. При этом его статистика в играх после одиночных поражений впечатляет – 15 побед, 5 сухих матчей, 1,31 КН и 94,8% ОБ. Продлится ли эта серия, узнаем уже послезавтра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После неудачного первого матча в серии «Миннесота» решила брать «Сент-Луис» штурмом – во второй игре «дикари» вели со счётом 3:0 уже к перерыву, а в третьем матче забросили две шайбы за первые две минуты и 18 секунд встречи. Второй гол, автором которого стал Кирилл Капризов, позволил «Уайлд» обновить рекорд по скорости забрасывания двух шайб в матче плей-офф, ранее составлявший 5 минут и 16 секунд.

Как выяснилось позже, шайба Капризова стала ещё и победной – «блюзменов» хватило только на один гол, который при счёте 0:4 забил Райан О’Райлли. Благодаря этому Кирилл вышел на второе место в истории «Миннесоты» по количеству победных голов в Кубке Стэнли.

Гол Бродина в пустые ворота за семь с половиной минут до сирены установил итоговый результат – 5:1, «дикари» впервые в серии выходят вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Проиграв «Лос-Анджелесу» в начале серии, «Эдмонтон» завёлся и в двух последующих играх попросту поиздевался над «королями», сперва разгромив их дома с сухим счётом 6:0, а спустя два дня унизив «Кингз» на их же площадке. К середине матча «нефтяники» вели 5:0 – стоит ли говорить, что к тому моменту Тодд Маклеллан успел сменить голкипера и, возможно, задуматься о смысле жизни. Две шайбы после этого «Лос-Анджелес» отыграл, но «Ойлерз» припечатали его тремя голами в заключительной двадцатиминутке. 8:2 – «королям» нужно срочно что-то менять.

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Герой дня

Эвандер Кейн продолжает свою реинкарнацию. После уверенной второй половины регулярки в составе «Эдмонтона» канадец ударно начал и плей-офф – благодаря сегодняшнему хет-трику в ворота «Лос-Анджелеса» форвард вышел на первое место в списках снайперов (пять голов) и бомбардиров (шесть очков) этого розыгрыша Кубка Стэнли.

Цитата дня

«Коварный, коварный человек», — игриво отреагировала пресс-служба НХЛ на гол Кирилла Капризова в ворота «Сент-Луиса».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Происшествие дня

На матче «Бостона» и «Каролины» досталось сотруднику арены «мишек»: на него упало заградительное стекло в штрафном боксе. Мужчину пришлось увезти на специальной каталке – будем надеяться, что всё обойдётся лёгким испугом.

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