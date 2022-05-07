Арбитры не увидели нарушения на капитане «Вашингтона», который рвался к воротам. Но он всё равно добился своего.

Судьи разбудили в Овечкине зверя! Зарядил так, что Бобровский даже не увидел шайбы

Серия «Флориды» и «Вашингтона» переместилась в столицу США при равном счёте. В последней игре «Флорида» забросила пять шайб и к третьему периоду лишила соперника всего запала. «Кэпс» очень много ошибались в обороне, да и вратарь Витек Ванечек сыграл далеко не лучшим образом. Поэтому сегодня в старте вышел Илья Самсонов, который заканчивал предыдущий матч и отразил все 17 бросков по своим воротам.

Старт игры Илье не удался – пропустил уже на третьей минуте от Джонатана Юбердо. Нападающий «Флориды» сначала попал под силовой приём Александра Овечкина, а затем убежал один в одного и прошил ворота Самсонова в дальний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Несмотря на быструю пропущенную шайбу, было заметно, что «Вашингтон» заряжен и серьёзно настроен на борьбу. Ови крушил всё на своём пути – четыре хита только за первые 20 минут, в том числе мощный силовой на Ноэле Аччари.

ВИДЕО

Его партнёры тоже не отставали. Карлсон приложил Марчмента, потом они на пару с Овечкиным зажали в «бутерброд» Патрика Хёрнквиста, Евгений Кузнецов с наглой улыбочкой катался по площадке и задирал всех, кто попадётся под руку.

О главной задаче тоже не забывали – у Никласа Бекстрёма был великолепный шанс и целые пустые ворота перед глазами, но Сергей Бобровский каким-то чудом смог сыграть щитком не один, а даже два раза в одном моменте.

ВИДЕО

Уже на последних секундах хозяевам улыбнулась удача. Александр Овечкин бросил, Ти Джей Оши подправил на пятачке – 1:1, и очередной гол в большинстве, которое работает у «Вашингтона» как часы. Ну а Овечкин продлил результативную серию до трёх игр и обогнал Фила Эспозито по количеству очков в плей-офф (138), выйдя на чистое 38-е место в истории НХЛ.

Во втором периоде «Вашингтону» пришлось непросто – выстояли в двух удалениях подряд на старте, сдерживали порой лавинные атаки «Флориды». Самсонова обстреливали буквально со всех сторон, но и оборона, и сам вратарь были на высоте. После одного из спасений Ильи – на Александре Баркове, который дежурил на дальней штанге, «кэпс» развернули атаку в другую сторону и тут же забили. Энтони Манта нанёс первый бросок, а на добивание Маркуса Юханссона Бобровский уже не успел переместиться.

ВИДЕО

За 71 секунду до второго перерыва счёт стал 3:1 в пользу «столичных». Всё тот же Манта мёртвой хваткой вцепился в Маккензи Уигара, отобрал у него шайбу, отдал под бросок Бекстрёму. Бобровский отбил, но шайба отскочила к Юханссону. Тот взял паузу, внеся сумятицу в оборонительные построения гостей. Пока все как заворожённые смотрели на шведа, тот отдал ван Римсдайку на гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Период закончился потасовкой у ворот Самсонова и оглушительными овациями трибун, которые рукоплескали российскому вратарю. В третьем периоде он продолжил творить чудеса, не дав «Флориде» и шанса.

Но начался заключительный период с невероятного момента Овечкина. Он обыграл Бена Шьяро, выкатывался один на один с Бобровским и даже смог нанести бросок, несмотря на то что сзади защитник усердно цеплял его клюшкой.

Ови был вне себя от злости на судей, но те промолчали и только разбудили в нём зверя. Вскоре Юбердо не по правилам толкнул в спину Ника Дауда, и «Вашингтон» получил своё большинство, а капитан – свой гол. Ови зарядил так, что Бобровский даже не увидел шайбы. Это первый гол Александра в этом плей-офф и 72-й в карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол окончательно добил «Флориду». Дальше они пропустили в пустые от Карлсона и шестую – уже с Бобровским в воротах – от Хэтэуэя. «Вашингтон» дал мощнейший ответ на разгром в предыдущем матче. Если они и дальше будут играть с той же страстью, а Самсонов – так же божить в воротах, то вполне смогут выбить из плей-офф лучшую команду регулярки.