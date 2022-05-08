Шедевр от Кросби вместо рекорда Малкина! Чудо-пас канадца помог ему обойти легенду НХЛ

И дожать «Рейнджерс». Гости совершили камбэк с 1:4, но всё-таки проиграли второй матч в серии.

Серия между «Рейнджерс» и «Пингвинз» перебралась в Питтсбург при равном счёте. В первой встрече Евгений Малкин принёс победу своей команде в третьем овертайме, в повторном матче уже российский лидер «синерубашечников» Артемий Панарин значительно поспособствовал успеху «Рейнджерс».

В обеих играх зрители в Нью-Йорке увидели по семь голов, но оказалось, что команды способны на большее. Сегодня уже после первого периода счёт был 4:1 в пользу «Питтсбурга», и этот отрезок смело можно назвать кошмаром для главного фаворита «Везины Трофи» Игоря Шестёркина.

У россиянина совсем не пошла игра, он пропустил четыре гола с 15 бросков и в перерыве был заменён на Александра Георгиева.

Замена первого голкипера сумела встряхнуть «Рейнджерс». Да так, что уже к 36-й минуте «синерубашечники» сравняли счёт! Сначала забил Ватрано, затем Панарин шикарным кистевым завершил навал гостей на ворота третьего вратаря «Питтсбурга» Луи Доминге.

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Любопытно, что для Панарина этот гол стал сотым очком в нынешнем сезоне, если считать вместе регулярку и плей-офф. Артемий — первый игрок «Рейнджерс» за 15 лет (после Яромира Ягра в сезоне-2006/2007), кому удалось добиться такого результата.

Вскоре забавный гол в меньшинстве забил Эндрю Копп, счёт стал 4:4, «Рейнджерс» удалось совершить камбэк в гостях.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но «Питтсбург» всё-таки не упустил своё в этом матче. На 52-й минуте замешательство обороны «Рейнджерс» и не слишком удачная игра Георгиева привели к тому, что Дэнтон Хайнен стал героем матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вновь отыграться у «синерубашечников» уже не получилось, а под занавес игры «Питтсбург» довёл дело до уверенной по счёту победы, дважды поразив пустые ворота. При этом и Гюнцелю, и Картеру помог отличиться Сидни Кросби, а особенно великолепен был вот этот пас капитана «пингвинов».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кстати, Кросби, набрав два очка, обогнал легендарного Пола Коффи в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю и вышел на шестое место в этом рейтинге со 197 баллами. Следующая цель Сидни — Яромир Ягр, набравший за карьеру в плей-офф 201 очко.

Из россиян в этой номинации лучшие — Евгений Малкин и Сергей Фёдоров, на счету которых по 176 результативных баллов. Центрфорвард «Питтсбурга» сегодня мог установить новый национальный рекорд в НХЛ, но не поучаствовал ни в одном из семи взятий ворот Шестёркина/Георгиева, отметившись в протоколе лишь удалением.