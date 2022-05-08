«У Овечкина 9000 шайб, а его оставляют одного». Фирменный гол россиянина удивил Америку

Журналисты и болельщики жалеют всех: Бобровского, который не смог справиться с броском Ови, и его партнёров, которые не умеют так бросать.

Александр Овечкин сегодняшней ночью открыл счёт своим голам в нынешнем плей-офф. Российский снайпер приложил руку к разгрому «Флориды» в третьем матче серии (6:1). На 51-й минуте Александр фирменным броском реализовал большинство. Шайба, со страшной силой пущенная из левого круга вбрасывания, всколыхнула не только сетку за спиной Сергея Бобровского, но и соцсети.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вот, что происходит, когда оставляешь Овечкина открытым на его острове», – констатировал пользователь Ян Оланд.

«У Алекса Овечкина 9000 голов, а соперники всё ещё оставляют его одного в левом круге», – поразился журналист Belly Sports Пит Блэкбарн.

«Возможно, самая впечатляющая вещь, которая касается «Кэпиталз» с 2005 года – с тысячей изменений игроков и тренеров за 17 лет – это их способность убеждать соперников, что Овечкина не существует», – блогер Стив Глинн тоже не оставил без внимания то, сколько простора россиянину предоставили игроки «Флориды».

«Трудно представить, что Овечкин сможет забить из левого круга. Я бы определённо оставил его там одного», – пользователь под ником The Doctor of Happiness продемонстрировал, что такое сарказм.

«Смерти, налоги, гол Овечкина из круга вбрасывания», – перечислил список вечного Мэтью Гальвао.

«Овечкин забивает одинаковые голы из одной точки 17 лет подряд. Это так забавно», – поделился болельщик «Торонто» под ником Torture Leaf Fan.

«100% вратарей не смогли бы взять эту шайбу», – вступился за Сергея Бобровского аккаунт NBC Sports Capitals.

«Это гол непревзойдённого Овечкина. Абсолютно предсказуемо, абсолютно неотразимо», – согласился обозреватель матчей «Филадельфии» Майк Шьелски.

Обозреватель Sportsnet Ник Алберга пожалел партнёра россиянина – Ти Джея Оши. «Тяжело увидеть, как забрасывает Оши, когда игра опирается на голы Овечкина», – написал журналист.

«Овечкин – один из самых потрясающих спортсменов, за которыми я когда-либо наблюдал. Он заставляет меня вскакивать с места даже тогда, когда не забивает», – признался Джо Свом.

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А вот сотрудники Sportsnet отреагировали на шайбу нападающего спокойно: «Сказка стара как время».

«Алекс забивает в каждой серии плей-офф, в которой участвует», – отметил Трэвис Татхилл.

«Для меня Овечкин – лучший снайпер всех времён, – высказался Алекс Охари. – Никогда не видел Майка Босси или Павла Буре в их лучшие годы, но выступление Ови в современном хоккее слишком впечатляющее».

«Я не хоккейный парень, но я так счастлив, что только что листал каналы по телевизору и наткнулся на гол Овечкина», – рассказал Рональд Туше.

Следующий матч «Вашингтон» во главе со своим снайпером проведёт послезавтра, 10 мая в 2:00 по московскому времени. Возможно, Рональду стоит снова держать пульт наготове – судя по настрою, Овечкин готов забивать и дальше.