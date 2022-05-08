Шах и мат, ИИХФ! Россию изолировали, а она всё равно побеждает на международной арене

Сборная России в крайне экспериментальном составе добралась до финала турнира в Санкт-Петербурге, идея которого возникла после масштабной изоляции нашего хоккея на мировой арене. Компанию национальной сборной составила молодёжка, возраст игроков которой не сильно отличался от возраста абсолютного большинства подопечных Сергея Зубова, а также наши товарищи по несчастью из Беларуси. Благодаря участию команды Крэйга Вудкрофта, соревнование, проходящее в петербуржском «Юбилейном», получило статус международного.
На пути к финалу Россия обыграла молодёжку (4:2) и Беларусь (3:0). Голкипер Дмитрий Николаев, оформивший сенсационный гол в ворота наших главных соседей и друзей ещё в контрольном матче в Туле, засушил атаку красно-зелёно-белых на групповом этапе, однако решающая игра турнира началась обескураживающе и для Николаева, и для всей нашей команды. На 4-й минуте Александр Скоренов открыл счёт, а вскоре Степан Звягин удвоил преимущество белорусов.
Однако после отличного начала у белорусов пошли удаления, и именно они сгубили подопечных Вудкрофта. Сначала Башкиров реализовал лишнего, подставив клюшку под бросок Хайруллина.
А на последней минуте периода Хуснутдинов забил белорусам «в раздевалку» — эта шайба стала следствием удаления соперника за нарушение численного состава.
Во втором периоде голевая феерия закончилась. При этом матч проходил в достаточно жёсткой борьбе, а зрителям не приходилось скучать без моментов. А на 29-й минуте Россия впервые сумела выйти вперёд — Илья Сафонов дальним броском пробил Константина Шостака.
После этого белорусам удалось добавить в активности и на несколько смен буквально прижать россиян к воротам, но безрезультатно. В итоге сборная России сохранила минимальное преимущество до перерыва.
Третий период и вовсе оказался безголевым. Сборная Беларуси пыталась что-то сделать, один раз даже зазвенела перекладина ворот Николаева, а на последних минутах подопечные Вудкрофта устроили подобие финального штурма с пустыми воротами. Но счёт 3:2 остался неизменным, и финальная сирена зафиксировала итоговую победу России в игре и в турнире.
Шах и мат, ИИХФ! Нашу сборную отрезали от всего мирового хоккея, а она всё равно побеждает на международной арене. Наверное, в этом можно находить какие-то плюсы, но знаменитые строчки из Лермонтова про смешное и грустное в такой ситуации никак не выходят из головы.
- 8 мая 2022
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