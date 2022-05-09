Капризов вогнал шайбу в окружении четырёх соперников! И вошёл в историю «Миннесоты»

Кирилл вышел в лидеры снайперской гонки плей-офф, но «Сент-Луису» всё равно удалось сравнять счёт в серии.

Серия «Миннесоты» и «Сент-Луиса» ожидалось равной и долгой, так и получается. Сегодня «блюзменам» удалось ответить на две шикарных игры соперника своим практически идеальным матчем. Крэйг Берюбе перетасовал звенья, поменял Вилле Хуссо на Джордана Биннингтона, «музыканты» вышли с бешеным настроем, в то время как «Миннесота» очень долго не могла найти свой ритм, а когда сделала это, было уже поздно.

«Сент-Луис» полетел вперёд с первой смены, и их напор вскоре материализовался в голе. Потеря Кирилла Капризова в чужой зоне привела к контратаке «блюзменов» и голу Джордана Кайру, которому ассистировал Бучневич. С первой попытки нападающий не забил, но Цуккарелло не смог отбросить шайбу с пятачка, и Кайру праздновал успех на добивании.

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Впрочем, несмотря на подавляющее преимущество по броскам, сразу развить успех не получилось. «Миннесота» выстояла четыре минуты под градом атак в меньшинстве – Тарасенко, О’Райлли и Перрон нагружали Флёри бросками, у его ворот было горячо, но без голов.

Ближе к концу периода Капризов сполна исправился за свою раннюю ошибку. Занял хорошую позицию перед воротами в окружении сразу четырёх соперников, неотразимо бросил в касание и вошёл в историю «Миннесоты»!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Россиянин забил в третьем матче подряд, а всего настрелял уже пять шайб, что стало повторением рекорда клуба по голам в одной серии плей-офф. Да что там, только три игрока «Миннесоты» забивали больше за целый плей-офф – Габорик (9), Брюнетт и Уолц (по 7) в 2003 году. Плюс ко всему Капризов сравнялся с Эвандером Кейном и вышел в лидеры снайперской гонки.

Даже гол Кирилла не заставил «Миннесоту» окончательно проснуться – во втором периоде зрители наблюдали ровно ту же картину, что и в первом. С той лишь разницей, что на сей раз «Сент-Луису» удалось добиться комфортного преимущества в два гола. Причём сделали это всего за каких-то полторы минуты! Сначала Эрикссон Эк потерял шайбу на чужой синей линии, О’Райлли выдал шайбу Перрону, а тот прошил Флёри. Опять же, не сразу, шайба заскакала в синей краске, Фолиньо пытался вытащить её с ленточки, но наоборот, завёз в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Не успела «Миннесота» опомниться, как допустила очередную грубую ошибку. О’Райлли обокрал замешкавшегося Мэтта Дамбу и отдал на накатывающего Кайру, который проводил матч своей жизни. Он пропустил шайбу между ног и забил потрясающий по красоте гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Только под конец периода «дикари», наконец, проснулись – помогло очередное большинство, в котором должен был забивать Капризов, но Биннингтон успел переместиться и сделать сейв. Последние минуты остались за ними, а в начале третьего периода Мэтту Болди удалось запихать шайбу с пятачка. Были и другие моменты забить — только у Капризова парочка, но на большее «Миннесоту» не хватило. В концовке Перрон попал в пустые ворота, а затем О'Райлли реализовал большинство, и серия возвращается в Сент-Пол при счёте 2-2.