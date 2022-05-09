Капризов пишет историю клуба, Овечкин — всего хоккея. Как дела у самых дорогих игроков НХЛ

Лидеры 32 команд лиги по величине банковских счетов — далеко не всегда лидеры на льду.

«Чемпионат» рассказывает о том, как нынешний сезон проводят самые дорогие хоккеисты каждой из команд НХЛ. За основу расчётов взят кэпхит – средняя арифметическая зарплата игрока по его действующему контракту.

Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), $ 12,5 млн

Самый высокооплачиваемый хоккеист лиги обходится своему работодателю в 15,15% от общей зарплатной ведомости. Необходимость выплачивать такое жалование одному игроку, безусловно, мешает менеджерам «Эдмонтона» при строительстве других частей команды. Но иного выхода у «нефтяников» нет: хочешь видеть наиболее опасного игрока последних лет в форме своего клуба – не скупись.

К чести Коннора Макдэвида, стоит отметить, что многочисленные доллары он отрабатывает исправно. В регулярном чемпионате 25-летний канадец с запасом выиграл гонку бомбардиров. В плей-офф капитан «Ойлерз» набрал шесть очков в трёх играх – пока команде достаточно этого, чтобы держаться на равных с «Лос-Анджелесом» и надеяться на первый за четыре года выход во второй раунд.

Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), $ 11 642 857

Уроженец челябинского Коркино уже третий год не расстаётся с ролью главного актёра на хоккейной сцене в Нью-Йорке. Самый богатый российский энхаэловец поражает лигу – мастерством тонкого паса на льду и яркого комментария за его пределами. Правда, проблем у Артемия тоже хватает: партнёры порой не поспевают за его мыслью, да и просто слабее. Так что о Кубке Стэнли форварду пока остаётся лишь мечтать.

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Остон Мэттьюс («Торонто»), $ 11 640 250

В десятке наиболее обеспеченных игроков лиги – сразу трое представителей «Торонто». Больше всего из одноклубников получает Остон Мэттьюс. В этом сезоне американец выглядит как никогда здорово. В регулярке 24-летний нападающий преодолел фантастическую планку в 60 голов и стал объектом сравнений с Александром Овечкиным.

Остон Мэттьюс Фото: nhl.com

Во время плей-офф над «Торонто» принято смеяться, но пока «Мэйпл Лифс» отчаянно сопротивляются действующим чемпионам. И Мэттьюс в этом сопротивлении играет важнейшую роль. В четырёх матчах с «Тампой», непобедимой на протяжении двух лет, у Остона шесть очков.

Вложив так много средств в благополучие Эрика Карлссона, селекционеры «Сан-Хосе» наверняка кусают локти. Ни один из четырёх сезонов после перехода из «Оттавы» швед не сыграл полностью. Нынешний исключением не оказался. Из-за операции на предплечье и длительного пребывания в ковид-протоколе защитник пропустил 32 матча. За 50 проведённых игр он успел отметиться привычно высокой результативностью (35 очков) и столь же типичным для себя количеством ошибок («-14»).

Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), $ 11,5 млн

Вложив так много средств в благополучие Эрика Карлссона, селекционеры «Сан-Хосе» наверняка кусают локти. Ни один из четырёх сезонов после перехода из «Оттавы» швед не сыграл полностью. Нынешний исключением не оказался. Из-за операции на предплечье и длительного пребывания в ковид-протоколе защитник пропустил 32 матча. За 50 проведённых игр он успел отметиться привычно высокой результативностью (35 очков) и столь же типичным для себя количеством ошибок («-14»).

Дрю Даути («Лос-Анджелес»), $ 11 млн

В конце января Дрю Даути стал первым защитником в истории «Лос-Анджелеса», который сыграл 1000 матчей за клуб. Достичь этого раньше помешало повреждение связок колена: из-за него канадец пропустил весь ноябрь. Вторую половину сезона для Дрю испортила травма кисти. Последний раз он появлялся на площадке 8 марта, а сейчас – вместо того чтобы сдерживать Макдэвида – проходит постоперационную реабилитацию.

Дрю Даути Фото: nhl.com

Джонатан Тэйвз («Чикаго»), Кэри Прайс («Монреаль»), по $ 10,5 млн

Лучшие годы капитана «Чикаго», по всей видимости, уже позади. 33-летний Тэйвз столкнулся с проблемами на самом старте прошедшей регулярки. Ему потребовалось 26 матчей, чтобы открыть счёт своим голам. Дальше Джонатан немного поднабрал ход и закончил чемпионат в графике 0,52 балла за игру.

Кэри Прайс в настоящий момент переживает, наверное, самый сложный этап карьеры. В октябре стало известно, что голкипер покинул расположение «Монреаля» с целью пройти программу помощи хоккеистам. В ноябре Кэри сообщил, что лечился от наркозависимости. Кроме того, летом Прайс перенёс операцию на колене, и оказалось, что восстановление заняло больше времени, чем планировалось. В итоге вратарь всё же вернулся в состав в этом сезоне – провёл всего пять матчей, четыре из которых проиграл.

Сергей Бобровский («Флорида»), Джек Айкел («Вегас»), по $ 10 млн

Сергей Бобровский в течение двух предыдущих лет мог служить другим доказательством того, что щедрые контракты голкиперам лучше не выписывать. Россиянин с трудом искал себя во «Флориде» после отъезда из «Коламбуса». В этом году адаптация Бобровского, судя по всему, завершилась: вратарь одержал 39 побед и помог «Флориде» выиграть регулярку. Впрочем, дальнейшие перспективы Сергея и его партнёров туманны – под давлением «Вашингтона» «пантеры» теряются.

Сергей Бобровский Фото: nhl.com

Джек Айкел в ноябре прошлого года пережил обмен из «Баффало» и операцию по замене позвоночного диска. Несмотря на долгое отсутствие практики, нападающий запросто вернулся в колею: в 34 матчах он набрал 25 (14+11) очков – неплохо после 10-месячного перерыва.

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Тайлер Сегин («Даллас»), $ 9,85 млн

Форвард «Далласа» едва ли может занести этот сезон себе в актив. Сегин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, а остальные цифры не радуют: «-21» и всего 50 баллов за результативность – в интервале с 2013 по 2019 год он не уходил в отпуск с суммой меньше 72.

Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров («Тампа»), Джейми Бенн («Даллас»), Марк Стоун («Вегас»), все по $ 9,5 млн

Самая массовая финансовая прослойка среди богатеев НХЛ – группа хоккеистов, зарабатывающих по $ 9,5 млн. Таких в лиге шестеро, и большинство из них – россияне. Евгений Малкин, восстановившись после операции на колене, великолепно прошёл остаток регулярки и успел отличиться в плей-офф: оформил победный гол в ворота «Рейнджерс», завершив один из самых длительных матчей в истории НХЛ.

Александр Овечкин вступил в стадию второй молодости – выбил гроссмейстерский полтинник в гладком первенстве, а теперь ведёт «Вашингтон» к победе над «Флоридой». Неувядающий с годами Великая Восьмёрка без преувеличения пишет новую историю всего хоккея.

Двукратные обладатели Кубка Стэнли из «Тампы» сейчас ощущают угрозу вылета довольно близко. «Лайтнинг» уже дважды приходилось догонять «Торонто» в серии первого раунда. Обе погони были бы немыслимы без талантов Никиты Кучерова и Андрея Василевского.

Микко Рантанен («Колорадо»), $ 9,25 млн

Пожалуй, никто не удивится, если этим летом заветная серебряная чашка перейдёт в руки Микко Рантанена. «Колорадо» давно уже числится среди претендентов на трофей, в том числе благодаря тому, что располагает финским нападающим. В регулярке Рантанен набрал 92 очка: по 1,23 в среднем за матч – это звёздный уровень.

Роман Йози («Нэшвилл»), $ 9,059 млн

Роман Йози, несмотря на амплуа защитника, обладает даже более роскошной статистикой: на его персональном счету, помимо солидной зарплаты, ещё и 96 баллов – больше, чем у кого бы то ни было в лиге из коллег по цеху.

Джефф Скиннер («Баффало»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Даги Хэмилтон и Пи Кей Суббэн («Нью-Джерси»), все по $ 9 млн

Ещё одна популярная финансовая категория – игроки, чей средний доход составляет $ 9 млн. Бесспорно, самая заметная фигура в этой группе – Кирилл Капризов. Россиянин стал настоящим героем хоккейной Миннесоты, переписав на своё имя почти все значимые рекорды франшизы. В межсезонье, когда Капризов до последнего торговался с «Уайлд», его требования могли выглядеть завышенными, но из сегодняшнего дня кажется, что он заслуживает ещё большего.

Себастьян Ахо («Каролина»), $ 8,46 млн

«Каролина» в своей молодой звезде вряд ли разочарована – у 24-летнего финна 81 балл в регулярке.

Брэди Ткачук («Оттава»), $ 8,33 млн

Ткачук отработал первый год по новому контракту вполне успешно: побил личный рекорд результативности и в целом роли лидера соответствовал в полной мере. Смущать может лишь то, что нападающий получил 117 минут штрафа – даже при его взрывном характере эти цифры могут показаться избыточными.

Оливер Экман-Ларссон («Ванкувер»), Якуб Ворачек («Коламбус»), Блейк Уилер («Виннипег»), $ 8,25 млн

Защитник Экман-Ларссон сумел завершить регулярный чемпионат в плюсовой зоне по показателю полезности – большое дело в депрессивном «Ванкувере». Ворачек и Уилер ушли в отрицательные значения, хотя и набрали чуть более 60 очков. При этом у нападающего «Коламбуса» всего пять заброшенных шайб.

Фил Кессел («Аризона»), $ 8 млн

Для Фила Кессела этот сезон стал последним по действующему контракту. Следующий вряд ли будет настолько же большим. Хотя в подавленной «Аризоне» 33-летний ветеран делал всё, что мог – не пропустил ни одной игры и сделал 44 голевые передачи.

Фил Кессел Фото: nhl.com

Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), $ 7,8 млн

Летом поклонники Владимира Тарасенко переживали упаднические настроения: нападающий ссорился с руководством «Блюз» и возвращался к игре после неудачных операций. Но, не найдя вариантов для продолжения карьеры за пределами Сент-Луиса, Тарасенко открыл в себе второе дыхание и в регулярке превзошёл личный рекорд по очкам. В плей-офф всё сложнее: под напором капризовской «Миннесоты» Владимиру и его одноклубникам приходится несладко.

Кевин Хейз («Филадельфия»), $ 7,142 млн

Кевин Хейз – имя не самое знакомое в современной НХЛ. В нынешнем сезоне повысить свою узнаваемость самому дорогому хоккеисту «Филадельфии» помешали проблемы со здоровьем, в том числе операция. Из-за неё он пропустил почти половину чемпионата.

Мэттью Ткачук («Калгари»), Андерс Ли («Нью-Йорк Айлендерс»), по $ 7 млн

Ткачук получает меньше брата, но забивает и отдаёт больше. В этом сезоне он переступил через отметку в сто очков. А вот Ли явно недобрал: у нападающего только 46 баллов.

Патрис Бержерон («Бостон»), $ 6,875 млн

Один из самых эффективных хоккеистов лиги – Патрис Бержерон – зарабатывает сравнительно немного. В общем рейтинге зарплат он занимает только 76-е место, но в «Бостоне» ценнее игрока нет. В прошедшей регулярке у Бержерона 65 очков и выдающийся показатель полезности – «+26», а в плей-офф его кубковый опыт по-прежнему незаменим.

Патрис Бержерон Фото: nhl.com

Райан Кеслер («Анахайм»), $ 6,4 млн

В «Анахайме» больше всего тратят на услуги хоккеиста, который не играет. 37-летний Райан Кеслер полностью пропустил текущий сезон – он всё ещё не отошёл от травмы левого бедра. «У меня тело как у 80-летнего старика. В последние годы я ненавидел хоккей», – признался Кеслер в сентябре.

Дилан Ларкин («Детройт»), $ 6,1 млн

Дилан Ларкин – капитан и главная надежда стагнирующего «Детройта». Но уровень звезды лиги форвард вытягивает с трудом (69 очков), а вход в следующий сезон ему осложнит операция, которую Дилан перенёс в апреле.

Филипп Грубауэр («Сиэтл»), $ 5,9 млн

Самый дешёвый дорогой игрок – у «Сиэтла». Средняя зарплата Филиппа Грубауэра недотягивает даже до $ 6 млн. В нынешнем сезоне у него 18 побед при 88,9% отражённых бросков.