Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Капризов пишет историю клуба, Овечкин — игры. Как выступают самые дорогие игроки НХЛ

Капризов пишет историю клуба, Овечкин — всего хоккея. Как дела у самых дорогих игроков НХЛ
Егор Бульчук
Как выступают самые дорогие игроки НХЛ
Комментарии
Лидеры 32 команд лиги по величине банковских счетов — далеко не всегда лидеры на льду.

«Чемпионат» рассказывает о том, как нынешний сезон проводят самые дорогие хоккеисты каждой из команд НХЛ. За основу расчётов взят кэпхит – средняя арифметическая зарплата игрока по его действующему контракту.

Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), $ 12,5 млн
Самый высокооплачиваемый хоккеист лиги обходится своему работодателю в 15,15% от общей зарплатной ведомости. Необходимость выплачивать такое жалование одному игроку, безусловно, мешает менеджерам «Эдмонтона» при строительстве других частей команды. Но иного выхода у «нефтяников» нет: хочешь видеть наиболее опасного игрока последних лет в форме своего клуба – не скупись.

К чести Коннора Макдэвида, стоит отметить, что многочисленные доллары он отрабатывает исправно. В регулярном чемпионате 25-летний канадец с запасом выиграл гонку бомбардиров. В плей-офф капитан «Ойлерз» набрал шесть очков в трёх играх – пока команде достаточно этого, чтобы держаться на равных с «Лос-Анджелесом» и надеяться на первый за четыре года выход во второй раунд.

«МакИесус!» Макдэвид нарисовал фирменный шедевр, оставив в дураках пятёрку соперников «МакИесус!» Макдэвид нарисовал фирменный шедевр, оставив в дураках пятёрку соперников

Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), $ 11 642 857
Уроженец челябинского Коркино уже третий год не расстаётся с ролью главного актёра на хоккейной сцене в Нью-Йорке. Самый богатый российский энхаэловец поражает лигу – мастерством тонкого паса на льду и яркого комментария за его пределами. Правда, проблем у Артемия тоже хватает: партнёры порой не поспевают за его мыслью, да и просто слабее. Так что о Кубке Стэнли форварду пока остаётся лишь мечтать.

Новость по теме
Панарин повторил достижение Ягра 15-летней давности

Остон Мэттьюс («Торонто»), $ 11 640 250
В десятке наиболее обеспеченных игроков лиги – сразу трое представителей «Торонто». Больше всего из одноклубников получает Остон Мэттьюс. В этом сезоне американец выглядит как никогда здорово. В регулярке 24-летний нападающий преодолел фантастическую планку в 60 голов и стал объектом сравнений с Александром Овечкиным.

Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Фото: nhl.com

Во время плей-офф над «Торонто» принято смеяться, но пока «Мэйпл Лифс» отчаянно сопротивляются действующим чемпионам. И Мэттьюс в этом сопротивлении играет важнейшую роль. В четырёх матчах с «Тампой», непобедимой на протяжении двух лет, у Остона шесть очков.

Вложив так много средств в благополучие Эрика Карлссона, селекционеры «Сан-Хосе» наверняка кусают локти. Ни один из четырёх сезонов после перехода из «Оттавы» швед не сыграл полностью. Нынешний исключением не оказался. Из-за операции на предплечье и длительного пребывания в ковид-протоколе защитник пропустил 32 матча. За 50 проведённых игр он успел отметиться привычно высокой результативностью (35 очков) и столь же типичным для себя количеством ошибок («-14»).

Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), $ 11,5 млн
Вложив так много средств в благополучие Эрика Карлссона, селекционеры «Сан-Хосе» наверняка кусают локти. Ни один из четырёх сезонов после перехода из «Оттавы» швед не сыграл полностью. Нынешний исключением не оказался. Из-за операции на предплечье и длительного пребывания в ковид-протоколе защитник пропустил 32 матча. За 50 проведённых игр он успел отметиться привычно высокой результативностью (35 очков) и столь же типичным для себя количеством ошибок («-14»).

Дрю Даути («Лос-Анджелес»), $ 11 млн

В конце января Дрю Даути стал первым защитником в истории «Лос-Анджелеса», который сыграл 1000 матчей за клуб. Достичь этого раньше помешало повреждение связок колена: из-за него канадец пропустил весь ноябрь. Вторую половину сезона для Дрю испортила травма кисти. Последний раз он появлялся на площадке 8 марта, а сейчас – вместо того чтобы сдерживать Макдэвида – проходит постоперационную реабилитацию.

Дрю Даути

Дрю Даути

Фото: nhl.com

Джонатан Тэйвз («Чикаго»), Кэри Прайс («Монреаль»), по $ 10,5 млн

Лучшие годы капитана «Чикаго», по всей видимости, уже позади. 33-летний Тэйвз столкнулся с проблемами на самом старте прошедшей регулярки. Ему потребовалось 26 матчей, чтобы открыть счёт своим голам. Дальше Джонатан немного поднабрал ход и закончил чемпионат в графике 0,52 балла за игру.

Кэри Прайс в настоящий момент переживает, наверное, самый сложный этап карьеры. В октябре стало известно, что голкипер покинул расположение «Монреаля» с целью пройти программу помощи хоккеистам. В ноябре Кэри сообщил, что лечился от наркозависимости. Кроме того, летом Прайс перенёс операцию на колене, и оказалось, что восстановление заняло больше времени, чем планировалось. В итоге вратарь всё же вернулся в состав в этом сезоне – провёл всего пять матчей, четыре из которых проиграл.

Сергей Бобровский («Флорида»), Джек Айкел («Вегас»), по $ 10 млн
Сергей Бобровский в течение двух предыдущих лет мог служить другим доказательством того, что щедрые контракты голкиперам лучше не выписывать. Россиянин с трудом искал себя во «Флориде» после отъезда из «Коламбуса». В этом году адаптация Бобровского, судя по всему, завершилась: вратарь одержал 39 побед и помог «Флориде» выиграть регулярку. Впрочем, дальнейшие перспективы Сергея и его партнёров туманны – под давлением «Вашингтона» «пантеры» теряются.

Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

Фото: nhl.com

Джек Айкел в ноябре прошлого года пережил обмен из «Баффало» и операцию по замене позвоночного диска. Несмотря на долгое отсутствие практики, нападающий запросто вернулся в колею: в 34 матчах он набрал 25 (14+11) очков – неплохо после 10-месячного перерыва.

Новость по теме
Бобровский прокомментировал поведение Овечкина в первых двух матчах серии

Тайлер Сегин («Даллас»), $ 9,85 млн

Форвард «Далласа» едва ли может занести этот сезон себе в актив. Сегин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, а остальные цифры не радуют: «-21» и всего 50 баллов за результативность – в интервале с 2013 по 2019 год он не уходил в отпуск с суммой меньше 72.

Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров («Тампа»), Джейми Бенн («Даллас»), Марк Стоун («Вегас»), все по $ 9,5 млн

Самая массовая финансовая прослойка среди богатеев НХЛ – группа хоккеистов, зарабатывающих по $ 9,5 млн. Таких в лиге шестеро, и большинство из них – россияне. Евгений Малкин, восстановившись после операции на колене, великолепно прошёл остаток регулярки и успел отличиться в плей-офф: оформил победный гол в ворота «Рейнджерс», завершив один из самых длительных матчей в истории НХЛ.

Александр Овечкин вступил в стадию второй молодости – выбил гроссмейстерский полтинник в гладком первенстве, а теперь ведёт «Вашингтон» к победе над «Флоридой». Неувядающий с годами Великая Восьмёрка без преувеличения пишет новую историю всего хоккея.

Малкин идёт за 4-м титулом, Капризов — за новыми подвигами. Все русские в плей-офф НХЛ Малкин идёт за 4-м титулом, Капризов — за новыми подвигами. Все русские в плей-офф НХЛ

Двукратные обладатели Кубка Стэнли из «Тампы» сейчас ощущают угрозу вылета довольно близко. «Лайтнинг» уже дважды приходилось догонять «Торонто» в серии первого раунда. Обе погони были бы немыслимы без талантов Никиты Кучерова и Андрея Василевского.

Микко Рантанен («Колорадо»), $ 9,25 млн

Пожалуй, никто не удивится, если этим летом заветная серебряная чашка перейдёт в руки Микко Рантанена. «Колорадо» давно уже числится среди претендентов на трофей, в том числе благодаря тому, что располагает финским нападающим. В регулярке Рантанен набрал 92 очка: по 1,23 в среднем за матч – это звёздный уровень.

Роман Йози («Нэшвилл»), $ 9,059 млн

Роман Йози, несмотря на амплуа защитника, обладает даже более роскошной статистикой: на его персональном счету, помимо солидной зарплаты, ещё и 96 баллов – больше, чем у кого бы то ни было в лиге из коллег по цеху.

Джефф Скиннер («Баффало»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Даги Хэмилтон и Пи Кей Суббэн («Нью-Джерси»), все по $ 9 млн

Ещё одна популярная финансовая категория – игроки, чей средний доход составляет $ 9 млн. Бесспорно, самая заметная фигура в этой группе – Кирилл Капризов. Россиянин стал настоящим героем хоккейной Миннесоты, переписав на своё имя почти все значимые рекорды франшизы. В межсезонье, когда Капризов до последнего торговался с «Уайлд», его требования могли выглядеть завышенными, но из сегодняшнего дня кажется, что он заслуживает ещё большего.

«Один кириллион долларов!» Бурная реакция Америки на новое достижение Капризова «Один кириллион долларов!» Бурная реакция Америки на новое достижение Капризова

Себастьян Ахо («Каролина»), $ 8,46 млн

«Каролина» в своей молодой звезде вряд ли разочарована – у 24-летнего финна 81 балл в регулярке.

Брэди Ткачук («Оттава»), $ 8,33 млн

Ткачук отработал первый год по новому контракту вполне успешно: побил личный рекорд результативности и в целом роли лидера соответствовал в полной мере. Смущать может лишь то, что нападающий получил 117 минут штрафа – даже при его взрывном характере эти цифры могут показаться избыточными.

Оливер Экман-Ларссон («Ванкувер»), Якуб Ворачек («Коламбус»), Блейк Уилер («Виннипег»), $ 8,25 млн

Защитник Экман-Ларссон сумел завершить регулярный чемпионат в плюсовой зоне по показателю полезности – большое дело в депрессивном «Ванкувере». Ворачек и Уилер ушли в отрицательные значения, хотя и набрали чуть более 60 очков. При этом у нападающего «Коламбуса» всего пять заброшенных шайб.

Фил Кессел («Аризона»), $ 8 млн

Для Фила Кессела этот сезон стал последним по действующему контракту. Следующий вряд ли будет настолько же большим. Хотя в подавленной «Аризоне» 33-летний ветеран делал всё, что мог – не пропустил ни одной игры и сделал 44 голевые передачи.

Фил Кессел

Фил Кессел

Фото: nhl.com

Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), $ 7,8 млн

Летом поклонники Владимира Тарасенко переживали упаднические настроения: нападающий ссорился с руководством «Блюз» и возвращался к игре после неудачных операций. Но, не найдя вариантов для продолжения карьеры за пределами Сент-Луиса, Тарасенко открыл в себе второе дыхание и в регулярке превзошёл личный рекорд по очкам. В плей-офф всё сложнее: под напором капризовской «Миннесоты» Владимиру и его одноклубникам приходится несладко.

Кевин Хейз («Филадельфия»), $ 7,142 млн

Кевин Хейз – имя не самое знакомое в современной НХЛ. В нынешнем сезоне повысить свою узнаваемость самому дорогому хоккеисту «Филадельфии» помешали проблемы со здоровьем, в том числе операция. Из-за неё он пропустил почти половину чемпионата.

Мэттью Ткачук («Калгари»), Андерс Ли («Нью-Йорк Айлендерс»), по $ 7 млн

Ткачук получает меньше брата, но забивает и отдаёт больше. В этом сезоне он переступил через отметку в сто очков. А вот Ли явно недобрал: у нападающего только 46 баллов.

Патрис Бержерон («Бостон»), $ 6,875 млн

Один из самых эффективных хоккеистов лиги – Патрис Бержерон – зарабатывает сравнительно немного. В общем рейтинге зарплат он занимает только 76-е место, но в «Бостоне» ценнее игрока нет. В прошедшей регулярке у Бержерона 65 очков и выдающийся показатель полезности – «+26», а в плей-офф его кубковый опыт по-прежнему незаменим.

Патрис Бержерон

Патрис Бержерон

Фото: nhl.com

Райан Кеслер («Анахайм»), $ 6,4 млн

В «Анахайме» больше всего тратят на услуги хоккеиста, который не играет. 37-летний Райан Кеслер полностью пропустил текущий сезон – он всё ещё не отошёл от травмы левого бедра. «У меня тело как у 80-летнего старика. В последние годы я ненавидел хоккей», – признался Кеслер в сентябре.

Дилан Ларкин («Детройт»), $ 6,1 млн

Дилан Ларкин – капитан и главная надежда стагнирующего «Детройта». Но уровень звезды лиги форвард вытягивает с трудом (69 очков), а вход в следующий сезон ему осложнит операция, которую Дилан перенёс в апреле.

Филипп Грубауэр («Сиэтл»), $ 5,9 млн

Самый дешёвый дорогой игрок – у «Сиэтла». Средняя зарплата Филиппа Грубауэра недотягивает даже до $ 6 млн. В нынешнем сезоне у него 18 побед при 88,9% отражённых бросков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022