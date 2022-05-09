Что они там забыли? 6 русских хоккеистов, уже уехавших в Америку

Неделю назад в Континентальной хоккейной лиге открылось трансферное окно, что повлекло за собой традиционную массовую миграцию игроков между российскими клубами. Однако уже шесть российских хоккеистов выбрали для себя другой путь развития, связав себя контрактами с клубами Национальной хоккейной лиги. В их число вошли два голкипера Ярослав Аскаров и Иван Федотов, защитник Даниил Журавлёв, а также форварды Кирилл Марченко, Иван Морозов и Богдан Тринеев. Сразу оговоримся, что Александр Пашин из системы «Салавата» вынесен за скобки, так как он не играл в КХЛ в минувшем сезоне. Изучаем, с какими перспективами на попадание в основной состав своих новых клубов россияне из КХЛ отправились покорять Северную Америку.

в. Иван Федотов (ЦСКА — «Филадельфия»), 25 лет

К голкиперу Федотову нет ровным счётом никаких вопросов по выбору момента для его отъезда в НХЛ, ведь минувший сезон стал настоящим прорывом для 25-летнего вратаря. Ещё год назад Федотов претендовал на попадание в состав сборной России на чемпионат мира, но в последний момент оказался за чертой заявки национальной команды, так как тренерский штаб сделал выбор в пользу Ивана Бочарова. Но в сезоне-2021/2022 Федотов совершил грандиозный рывок в карьере.

Для начала он сумел вчистую выиграть конкуренцию за пост основного вратаря ЦСКА, усадив на лавку шведского голкипера Адама Рейдеборна. В начале регулярки Сергей Фёдоров старался поочерёдно использовать своих вратарей, но чем дальше продолжался сезон, тем очевиднее становилось преимущество Федотова над иностранным визави. Затем Иван успешно сыграл на домашнем этапе Евротура, одержав две победы в трёх матчах и оформив шат-аут в игре со сборной Швеции. К слову, побед могло быть и три, если бы в овертайме матча со сборной Финляндии Федотова не заменили на полевого игрока и россияне не получили бы гол в пустые ворота.

Успешная игра в клубе и на Евротуре сделали Федотова первым номером сборной России на Олимпиаде в Пекине. И в столице Китая Иван снова проявил себя отличным образом, став едва ли не лучшим игроком в составе российской команды. Во многом благодаря удачной игре голкипера россияне смогли выстоять в полуфинале со шведами и пробиться в финал олимпийского турнира. А по возвращении в Россию Федотов уже в роли безальтернативного основного вратаря ЦСКА привёл свой клуб к победе в Кубке Гагарина. В финальной серии плей-офф действия Ивана не были абсолютно безгрешными, и старт противостояния с «Магниткой» он провёл неудачно. Но в решающих матчах Федотов собрался и был практически безупречен.

На волне лучшего сезона в карьере голкипер перебирается в Северную Америку, где с ходу оказывается в довольно благоприятной для себя среде. На протяжении последних лет «Филадельфия» испытывает грандиозные проблемы с вратарской линией. На Картера Харта возложили слишком много надежд, оправдать которые канадский голкипер последние два сезона никак не может. Несмотря на это, можно не сомневаться в том, что Харт всё равно останется первым номером «лётчиков» и в новом чемпионате. Однако побороться за пост второго голкипера Ивану точно по силам. Контракт ветерана Мартина Джонса истекает в этом году, и вряд ли своей игрой канадец наиграл на продление соглашения. Нет в системе клуба и очевидного кандидата на подъём в основу, так как шведский вратарь Феликс Сандстрём тоже не выглядит оплотом надёжности. Всё вышесказанное позволяет Федотову претендовать на моментальное попадание в основной состав «Флайерз».

в. Ярослав Аскаров (СКА — «Нэшвилл»), 19 лет

В иной ситуации отправился покорять Северную Америку молодой вратарь Аскаров. 19-летний голкипер совершенно точно не может занести себе в актив прошедший сезон, но в этом есть не только его вина. Российский вратарь в определённой степени стал жертвой огромного состава армейского клуба. Свои шесть матчей на уровне КХЛ Аскаров провёл достойно, но закрепиться в основе, обыграв иностранца Ларса Юханссона, было практически невозможно. В отличие от Рейдеборна, этот швед не оставлял шансов усомниться в своём классе.

Казалось, что в такой ситуации Ярослав должен был получить больше времени в низших лигах, но и тут всё было не так гладко. В системе СКА собрано практически бесконечное количество вратарей, и на всех игрового времени было просто не напастись. Отсутствие большой практики в клубе привело к тому, что Аскаров выглядел очень бледно на старте МЧМ-2022, а отмена турнира не дала голкиперу набрать форму через игры. А после того, как в руководстве СКА узнали об окончательном решении Аскарова отправляться за океан, наигрывать молодого вратаря для них пропал всякий стимул. В итоге 19-летний вратарь в минувшем сезоне в общей сложности отыграл всего 18 матчей в КХЛ и ВХЛ. Неудивительно, что, как только истёк российский контракт голкипера, он сразу же подписал соглашение до конца сезона с фарм-клубом «Нэшвилл» и отправился знакомиться с системой «хищников».

«Милуоки Эдмиралс» сейчас играет в первом раунде плей-офф АХЛ и на данный момент ведёт в серии до трёх побед со счётом 2-0. Молодой россиянин сразу же оказался в основном составе команды и сейчас исполняет роль второго голкипера в «адмиралах». Благоприятная ситуация для Ярослава складывается и в плей-офф НХЛ, где «Нэшвилл» горит (0-3) в серии с «Колорадо». Травма основного голкипера «хищников» Юусе Сароса вынудила «Предаторз» бросить в бой второго вратаря Давида Риттиха и третьего номера Коннора Ингрэма. Чех провалился сразу же, пропустив пять шайб за 15 минут, тогда как Ингрэм сыграл удачно в одном матче, но в другом выступил столь же неудачно, как и Риттих.

Таким образом, в руководстве «Нэшвилла» наглядно убедились в том, что за спиной Сароса нет никакой поддержки, и наверняка сделают активную ставку на Аскарова в будущем. Тем более что Ярослав был выбрал клубом под очень высоким номером на драфте НХЛ, что накладывает определённые обязательства на стремление развить вратаря до уровня основы клуба. Иначе возникнут вопросы о том, как был потрачен высокий 11-й выбор на драфте. Теперь всё в руках Аскарова. Пора наконец подтверждать те сумасшедшие авансы, которые ему выдавались, когда Ярослав только начинал свою карьеру.

н. Кирилл Марченко (СКА — «Коламбус»), 21 год

Рваный сезон получился в СКА и у нападающего Марченко. 21-летний форвард начинал год в основном составе армейской команды, и на первых порах всё складывалось довольно успешно. Кирилл получал много игрового времени и оправдывал его результативными действиями. В 18 матчах на старте регулярки Кирилл набрал 13 баллов, идя по отличному графику (0,72 очка за встречу). Но постепенно игра Марченко пошла на спад, что привело к переводу игрока в ВХЛ.

«С конца октября – начала ноября моя статистика упала. Я не забиваю, меня отправляют в ВХЛ или убирают в неиграющий состав. В октябре я ещё приболел, физически немного не выдержал», – сказал Марченко в интервью Sport24.

Отыграв несколько матчей в ВХЛ, Марченко сумел вернуться в состав СКА и даже получил вызов в сборную России на Олимпиаду. Однако в Пекине Кирилл провёл всё время в запасном составе, не сыграв в итоге ни одного матча. Не принял участия Марченко и в плей-офф КХЛ, снова оказавшись сосланным в ВХЛ, где и завершил сезон.

Кирилл Марченко Фото: photo.khl.ru

Вполне возможно, что вывод Кирилла из состава СКА стал следствием его решения продолжать карьеру в Северной Америке. По крайней мере, зная политику армейского клуба по удержанию игроков в России, это никого бы не удивило. Игровое время в розыгрыше Кубка Гагарина получали те молодые хоккеисты СКА, которые приняли решение остаться в Санкт-Петербурге, а Марченко решил строить карьеру в Америке.

«В любом случае я понимал, что у меня действующий контракт со СКА, мне надо проявить себя максимально и отработать его до конца. Не всё получилось, но я старался и работал. Так скажу: когда я подписывал второй контракт со СКА на два года, держал в голове, что хочу после этого двигаться дальше. Так и произошло» – сказал Марченко в интервью.

В минувшем сезоне «Коламбус» задействовал в основном составе большое количество молодых игроков, особенно в конце регулярки, когда «мундиры» уже распрощались с шансами на попадание в плей-офф. Говорить о том, что Кирилл с ходу должен пробиться в основной состав команды, было бы большим преувеличением. Но сильный тренировочный лагерь может повысить его шансы.

н. Иван Морозов (СКА/«Сочи» — «Вегас»), 22 года

А вот другой экс-форвард армейской системы Морозов оказался в своего рода логическом тупике. Ещё год назад Иван был железным игроком основного состава СКА, но уже летом 2021 года отношения игрока с клубом безнадёжно испортились. У Морозова возникли недопонимания с тренерским штабом команды, и он выпал из состава. В начале октября молодой нападающий вернулся в состав СКА, сыграл 17 матчей и набрал 8 очков, но разбитую чашку уже было не склеить.

Иван Морозов Фото: photo.khl.ru

Завершал сезон нападающий в «Сочи», куда он и был обменян из СКА. При этом армейский клуб не собирался расставаться с правами на талантливого игрока, и было понятно, что после завершения сезона состоится обратный обмен, что вряд ли добавляло позитива Морозову. Но и как он собирается пробиваться в состав «Вегаса», тоже не очень понятно. Непопадание «рыцарей» в розыгрыш Кубка Стэнли стало главным сюрпризом регулярного чемпионата НХЛ. В «Голден Найтс» нет никаких проблем с подбором игроков во всех линиях (за исключением вратарской), и молодому россиянину необходимо прыгнуть выше головы, чтобы получить возможность в новом сезоне хотя бы дебютировать в НХЛ. Пока же Иван доигрывает год в АХЛ, выступая в плей-офф за «Хендерсон Силвер Найтс».

н. Богдан Тринеев («Динамо» М — «Вашингтон»), 20 лет

Неоднозначный шаг в карьере совершил 20-летний форвард Тринеев, принявший решение подписать контракт новичка с «Вашингтоном». В это межсезонье московское «Динамо» в очередной раз переживает революционные изменения в клубе, и уже публично было объявлено о новом векторе развития. Финансовые проблемы у основного спонсора привели к снижению бюджета, за чем последовал отказ от дорогостоящих игроков. Всё это открывало место в составе для молодых игроков команды, и Тринеев был в числе хоккеистов, которые бы это место получили.

Уже в плей-офф Богдан получал по 10 минут игрового времени в серии с ЦСКА, и тренерский штаб «Динамо» очень лестно отзывался о стараниях воспитанника клуба. В новом сезоне Богдан мог претендовать на место даже в третьем звене бело-голубых, но вместо этого подписал контракт с «Вашингтоном», где в основе уже забиты абсолютно все позиции и ещё есть огромная очередь из перспективных игроков АХЛ. Наверное, лучшим шагом для Тринеева стала бы аренда в «Динамо» на один сезон, который ему ещё точно следовало провести в России.

з. Даниил Журавлёв («Ак Барс» — «Колорадо»), 22 года

Не самый очевидный вариант продолжения карьеры выбрал и 22-летний защитник Журавлёв. Он уже был основным игроком в «Ак Барсе» и совершенно точно не мог жаловаться на недостаток игрового времени в казанском клубе. Возможность поработать в новом сезоне с Олегом Знарком наверняка не стала бы плохим шагом для молодого хоккеиста. Тот же Александр Никишин недавно рассказывал о том, сколько полезного он взял для себя из периода карьеры, проведённого под руководством Знарка.

Даниил Журавлёв Фото: photo.khl.ru

Вместо этого Журавлёв рискует и подписывает контракт с «Колорадо», который прямо сейчас является одним из главных фаворитов на Кубок Стэнли. В топ-4 обороны «лавин» собраны такие люди, как Кейл Макар, Девон Тэйвз, Самуэль Жирар и выменянный из «Анахайма» Джош Мэнсон. В третьей паре выходят молодой талант Боуэн Байрэм и мегаопытный Эрик Джонсон. За их спинами есть ещё несколько защитников, способных претендовать на роль в третьей паре. В этой ситуации было бы очень смело надеяться на то, что Даниил сумеет с ходу пробиться в основной состав клуба НХЛ. Разумеется, есть вариант пробиться в АХЛ и рассчитывать на подъём в главную команду в будущем, но сейчас «лавины» не выглядят той командой, которая сильно нуждается в молодых защитниках со стороны. Своих-то девать уже некуда.