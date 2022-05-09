«Худшее решение в истории франшизы». Клуб НХЛ уволил своего лучшего тренера в XXI веке

Кульминация сезона НХЛ в самом разгаре: 16 лучших команд регулярного чемпионата борются за право поднять над головой главный хоккейный клубный трофей в мире – Кубок Стэнли. Другие 16 команд, для которых сезон уже закончен, потихоньку подводят итоги прошедшего сезона и строят планы на следующий. Где-то уже предприняты шаги по изменению ситуации – к примеру, «Детройт» сразу же после заключительного матча объявил о расставании с главным тренером Джеффом Блэшиллом, при котором «крылья» не выходили в плей-офф на протяжении шести последних лет.

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Уверен, многие болельщики «Ред Уингз» этому искренне обрадовались – некогда один из самых сильных клубов НХЛ в 2010-х деградировал до одного из главных неудачников лиги, и Блэшилл очень сильно этому поспособствовал.

Спустя некоторое время решение расстаться с главными тренерами приняли ещё два неудачника Востока. И если уход Майка Йео из «Филадельфии» был ожидаемым, то объявление «Айлендерс» об «освобождении от обязанностей» Барри Тротца, проработавшего в клубе четыре года, стало настоящей сенсацией.

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59-летний специалист возглавил островитян накануне сезона-2018/2019, перебравшись на Лонг-Айленд в качестве действующего обладателя Кубка Стэнли – всего за полторы недели до переезда в Нью-Йорк он привёл «Вашингтон» к первому чемпионскому титулу в истории франшизы. Такой ход канадца иначе как шокирующим не назовёшь – Тротц, не сумев договориться с «Кэпиталз» об условиях нового контракта, пришёл не в «Рейнджерс», месяцем ранее поторопившихся подписать соглашение с Дэвидом Куинном, а в клуб, который после четырёх Кубков Стэнли в начале 1980-х постоянно находился в тени более именитых соседей с Манхэттена.

Тротцу потребовалось меньше года, чтобы изменить «Айлендерс» до неузнаваемости – уже в первом сезоне у руля «островитян» Барри выиграл второй в карьере приз лучшему тренеру по итогам регулярного сезона и с четвёртого места вывел команду в первый за три года плей-офф, в то время как заклятые друзья из «Рейнджерс» продолжили своё крутое пике.

Несмотря на «сухой» вылет от «Каролины» уже во втором раунде, в будущее с Тротцем на Лонг-Айленде смотрели с оптимизмом, который был сполна оправдан: в следующей регулярке «островитяне» под руководством канадца установили лучший результат в XXI веке, впервые с 1993 года добравшись до финала Восточной конференции. Для «Айлендерс» это действительно достижение: после ухода Джона Тавареса в клубе попросту не осталось крупнокалиберных звёзд – Мэтью Барзал, несмотря на большие авансы, до сих пор не дотянул до этого статуса, а остальные игроки никогда на него и не претендовали. Однако система Тротца позволила рабоче-крестьянскому составу «островитян» и в следующем году попасть в топ-4 команд НХЛ, хотя их заранее «хоронили» ещё на первом этапе плей-офф с «Питтсбургом», а уж «Бостон» и вовсе должен был проходить без проблем.

Перед началом этого сезона мы предполагали, что у нью-йоркцев будут все шансы вновь побороться за Кубок Стэнли, при этом уже в числе главных фаворитов. Казалось, что «островитяне», малой кровью сохранившие нескольких лидеров, вновь проведут регулярку в слегка экономном режиме и наберут проектную мощность непосредственно в плей-офф. Но этому не суждено было сбыться – трудности на старте, вызванные затяжной выездной серией из-за переезда на новую арену, а также вспышкой коронавирусной инфекции, испортили «Айлендерс» большую часть сезона.

В результате команда на 16 очков отстала от зоны плей-офф и впервые за четыре года не смогла преодолеть порог регулярки. И даже при этом решение руководства «островитян» расстаться с Тротцем выглядит странным и поспешным – вряд ли кто-то мог исправить кризис, в котором оказался клуб с Лонг-Айленда.

Таким образом, свой последний год по пятилетнему контракту канадец уже не отработает – в соцсетях многие болельщики уже ругают за это генерального менеджера команды Лу Ламорелло и называют «освобождение» Тротца от обязанностей «худшим решением в истории франшизы». Так это или нет, покажет только время, а пока Барри может заняться поиском новой работы – в тех же «Детройте» и «Филадельфии» для него наверняка найдётся место. Возможно, и в качестве руководителя.