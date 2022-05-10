Драма в конце матча НХЛ! Бобровский сделал важнейший сейв и поднял «Флориду» на камбэк

«Вашингтон» был в двух минутах от того, чтобы выйти 3-1 в серии с «Флоридой», но не смог удержать победный счёт в концовке и в итоге проиграл в овертайме. Противостояние возвращается в Санрайз, и всё начинается заново. «Теперь это серия до двух побед. Мы не паникуем. У нас по-прежнему хорошие шансы», — заявил Евгений Кузнецов.

Спецбригады «Вашингтона» в первом раунде действуют великолепно. Они ещё ни разу не позволили «пантерам» реализовать лишнего, а таких попыток было уже 13. Сами «столичные» стабильно забивают в большинстве в каждом матче. Именно так сегодня они и открыли счёт – бросок Джона Карлсона срикошетил от ноги Ти Джея Оши и прошил Сергея Бобровского.

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Но «Флорида» смогла довольно быстро отыграться – Аарон Экблад и Картер Вераге убежали два в одного. Аарон Экблад сделал подкидку через клюшку Мартина Фегервары на Картера Вераге. Нападающий едва не потерял шайбу, но всё-таки укротил её и разобрался с Ильёй Самсоновым в ближнем бою.

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Следующего гола пришлось ждать почти 40 минут. Второй период прошёл за преимуществом «Флориды» (12-4 по броскам), которая три раза подряд получала большинство, но Самсонов был на высоте, отражая один град бросков за другим.

Он продолжил стоять на голове в третьем периоде и в итоге отразил 29 из 32 бросков, а в пропущенных шайбах его вины не было, просто «Вашингтон» не дотерпел. За 10 минут до конца Александр Овечкин и Евгений Кузнецов соорудили гол, который мог бы стать победным. Капитан «столичных» послал партнёра в отрыв, и Кузя красиво разобрался с Сергеем Бобровским.

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Голевой эпизод начался с неоднозначного хита Ти Джея Оши. Он вырубил Сэма Беннетта, разбив ему лицо до крови, но судейский свисток промолчал, а шайба отскочила к Овечкину, и через несколько секунд «столичные» праздновали гол. «Мне не понравился этот хит. Считаю, Оши целился в голову», — заявил после игры главный тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт.

«Вашингтон» продолжал героически обороняться, минуты таяли, и «Флорида» готовилась снять вратаря. Бобровский уже даже сделал несколько шагов в сторону скамейки, когда за три минуты до конца «кэпс» выбросили шайбу из своей зоны, и к ней устремился Маркус Юханссон.

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Забей он в этот момент, и всё было бы решено. Но Бобровский сделал важнейший сейв, который в итоге поднял «Флориду» на камбэк. «Это был наш лучший матч. Мы были похожи на себя. Бобровский сделал очень важный сейв, когда я уже хотел его поменять. Слава богу, я этого не сделал. Я ничего не знаю. Просто рискнул и это сработало», — отметил Брюнетт. Когда Боба всё-таки заменили на шестого полевого, Гарнет Хэтуэй попал в штангу пустых ворот. «Пантеры» устроили финальный штурм, и в этом хаосе Сэм Райнхайрт смог сравнять счёт.

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В овертайме «Флориде» для победы хватило двух бросков и ещё одного спорного судейского решения. Вераге нанёс первый бросок, который Самсонов отбил, и следом первым успел на собственное добивание. Ему помешали Ларс Эллер и Джонатан Юбердо, которые на всей скорости влетели в ворота, но военная комната решила, что помехи вратарю в данном случае не было.

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«Не уверен, что это было. Они сказали, что Ларс завёз Юбердо в ворота. Мне казалось, Ларс, наоборот, пытался его из ворот вытащить. Вратарь должен иметь возможность отражать броски», — заявил после игры Питер Лавиолетт.

«Как я и говорил, это будет тяжёлая и длинная серия, так что двигаемся дальше. Забыли об этом, идём дальше», — заключил Овечкин.