Звёзды НХЛ и толпа классной молодёжи. Канада едет на ЧМ-2022, чтобы снова забрать золото?

В прошлом году канадцы удивили всех командой, которую оплевали до старта турнира, которая проиграла три матча на старте и могла пропустить плей-офф, если бы Германия и Латвия решили расписать договорнячок в последнем матче группового этапа. Однако прошло лишь несколько месяцев, и многие члены этой сборной стали играть солидную роль в НХЛ — Брэндон Хагель и Ник Пол стали опорой нового третьего звена «Тампы», Эндрю Манджапане стал одним из джокеров «Калгари» в регулярке, Майкл Бантинг — фаворит «Колдер Трофи».

В сборной этого года знакомых лиц куда больше, но общая концепция Hockey Canada в последние годы не меняется: костяк команды — лучшие молодые игроки до 25 лет. В зависимости от видения тренерского штаба и менеджмента детали комплектации могут меняться, но сама стратегия остаётся такой же. Например, в сборной этого года ощутимо влияние агрессивного тренерского стиля Клода Жюльена: средний рост команды — 189,2 см, это самая высокая Канада в истории. А теперь к деталям.

Вратари

Логан Томпсон («Вегас Голден Найтс»), Крис Дриджер («Сиэтл Кракен»), Мэтт Томкинс («Фрёлунда», Швеция).

Год назад Криса Дриджера многие журналисты включали и в потенциальные списки олимпийской команды Пекина. Взлёт вратаря был фантастическим: за один год он прорвался из ECHL на место фактически основного кипера «Флориды». Это был период чудовищных игровых проблем Бобровского, Дриджера поднимали из фарма просто из-за безысходности — и вдруг ставка сыграла.

За два сезона Дриджер сыграл лишь 35 матчей, но для некоторых этого было уже достаточно, чтобы рисовать из Криса новую вратарскую надежду страны. «Сиэтл», выбравший его на драфте расширения, сразу же выдал довольно солидную зарпату в $ 3,5 млн в год. «Кракен» стали одним из худших клубов по разнице допущенных моментов и действительно пропущенных голов, но большая часть вины на этом лежит на Филиппе Грубауэре (-31 гол, пропущенный сверх xG).У Дриджера этот показатель равен -4,95.

Крис Дриджер на игре бейсбольных «Маринерс» Фото: Alika Jenner/Getty Images

Вторым вратарём, скорее всего, будет Логан Томпсон из «Вегаса». Этот кипер во многом повторяет судьбу Дриджера — не был даже задрафтован, ещё два года назад играл в ECHL, но в этом году на фоне вратарских проблем клуба поднялся в основу и показал статистику лучше, чем более опытные и высокооплачиваемые Ленер и Броссуа. Третьим будет Томкинс из олимпийской сборной, который на турнире смог переиграть Эдди Паскуале и вроде бы уже договаривался с «Динамо» на следующий сезон.

Пожалуй, вряд ли Канада могла прислать на турнир бригаду лучше. Картер Харт травмирован, Кэри Прайс пропустил почти весь сезон, да и вряд ли бы поехал. Из вратарей с именем свободен Джеймс Раймер, неплохо отыгравший в «Сан-Хосе» — но канадцы редко берут на ЧМ 34-летних.

Защитники

Зак Уайтклауд («Вегас»), Ник Холден, Тома Шабо (оба — «Оттава Сенаторз»), Трэвис Санхайм («Филадельфия Флайерз»), Дэймон Сиверсон, Райан Грейвз (оба — «Нью-Джерси Дэвилз»), Дайсин Мэйо («Аризона Койотс»).

Минимум один потенциальный олимпионик в этой команде есть — Тома Шабо. Молодому франкофону очень не повезло с командой в НХЛ — «Оттава» долгое время управлялась одним из самых скупых владельцев лиги и её перестройка идёт долго и мучительно. Недавно генменеджер команды вообще заявил: пока клуб не собирает полный дворец, «Оттава» не будет тратить зарплатный бюджет на потолочный максимум.

Тома Шабо и Брайан Гиббонс (сборная США) на ЧМ-2018 Фото: Marco Leipold/Getty Images

Шабо, несмотря на эти проблемы, стал одним из лучших атакующих защитников лиги, играл по 26 минут за матч уже в 23 — и его игровое время после этого не падает. Показательно, что концовку сезона он пропускал из-за травмы, а канадские игроки обычно щепетильно относятся даже к микротравмам, когда речь идёт о поездках на ЧМ. Однако Шабо готов играть, только-только восстановившись после повреждения, что делает ему честь.

Кроме Шабо, поддерживать атаку в этой команде могут и Сиверсон, и Санхайм. Первый вроде бы уже сто лет играет за «Дэвилз», но так и не вышел на околозвёздный уровень, несмотря на то что провёл лучший год в карьере по набранным очкам (46) и неплохо добавил в чисто защитных метриках. Человек с именем, которое отлично подходит дьявольской команде, смог стать лидером обороны клуба после травмы Хэмилтона. Однако сейчас он называется претендентом на обмен — не из-за того, что плохо играет — просто, возможно, Дэймон уже вышел на свой пик.

Второй даже в немощной «Филадельфии» смог закончить сезон с положительным показателем полезности. По версии The Athletic, никто в клубе не провёл сезон на отлично, но Санхайм получил «4+». Издание пишет о защитнике: «Трэвис — единственный игрок команды, который провёл хороший во всех отношениях сезон. Он испытывал проблемы в октябре, но затем его пара с Ристолайненом стала единственной надёжной в клубе».

Трэвис Санхайм и Вильям Нюландер Фото: nhl.com

Вторая половина этой обороны — жёсткие силовики-домоседы, которые будут органично дополнять своих партнёров, чаще играющих с шайбой. Грейвз заработал себе репутацию после выдающегося сезона в «Колорадо» с «+40», Уайтклауд же, напротив, запомнился многим, скорее, ненужными силовыми, приводившими к потере игрока. Самое неизвестное имя в списке — дебютировавший в НХЛ Мэйо, который своими силовыми как-то скрашивал матчи «Койотов».

Возможно, к этой семёрке после окончания первого раунда присоединится ещё кто-то, учитывая то, что 14 форвардов у этой сборной уже заявлено. Учитывая нынешнее положение дел и счёт в серии, скорее всего, это будут Данте Фаббро или Александр Каррье из «Нэшвилла».

Нападающие

Николя Руа («Вегас»), Мэтью Барзал («Айлендерс»), Адам Лаури, Пьер-Люк Дюбуа (оба — «Виннипег Джетс»), Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), Дрейк Батерсон («Оттава»), Эрик О'Делл («Динамо» Москва), Дилан Козенс («Баффало Сэйбрз»), Коул Силлинджер, Кент Джонсон (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Макс Комтуа («Анахайм Дакс»), Морган Гики («Сиэтл»), Ноа Грегор («Сан-Хосе Шаркс»), Джош Андерсон («Монреаль Канадиенс»).

Две главные звезды этой сборной играли в одной молодёжке. Перед МЧМ-2017 Пьер-Люк Дюбуа и Мэтт Барзал наигрывались в одном звене, но тренерский штаб в итоге всё-таки решил их развести. Вполне возможно, сейчас Клод Жюльен всё-таки создаст ударную тройку, подобную прошлогоднему звену Адама Хенрика.

Дюбуа, бывший центр Артемия Панарина, стал очередным человеком, которому в голову ударили невидимые флюиды Коламбуса — вы вряд ли забыли его откровенный саботаж в одной из игр прошлого сезона. Правда, из одного из худших рынков НХЛ Дюбуа отправился чуть ли не в худший — но, в отличие от многих игроков, которые стараются никогда не приезжать играть в Манитобу, у Пьер-Люка в системе клуба работает отец (ассистентом главного тренера фарм-клуба).

Несмотря на разочаровывающий сезон, где от усилившихся летом «Джетс» ждали многого, ПЛД — один из поводов для оптимизма фанатов, которые считали, что тренерский штаб даёт ему мало времени и шансов по сравнению с устоявшимися лидерами команды типа Шайфли. Но не факт, что Дюбуа останется в Манитобе — он едет на ЧМ без контракта на новый сезон (что редкость), и на финальной пресс-конференции сезона заявлял, что хочет понять, куда движется команда, прежде чем подписывать долгосрочное соглашение.

Про Барзала мы вроде более-менее всё знаем — человек, который принял знамя первого центра из рук сбежавшего Джона Тавареса, один из самых быстрых игроков в лиге, которого в фэнтези-составах Канады постоянно отправляют на фланг к Макдэвиду. В этом сезоне по «Айлс» ударил ковид, отдельно по Мэттью – ещё и травмы, плюс форварды в системе Барри Тротца редко фонтанируют очками: 59 баллов — хороший результат для такого года.

Мэтт Барзал Фото: Marco Leipold/Getty Images

У двух звёзд будет интересная группа поддержки. В первую категорию идут новички — Мерсер, Силлинджер и играющий второй сезон в лиге Козенс. Силлинджеру в Огайо неожиданно для многих доверились сразу же после драфта — в результате 18-летний центр провёл полный сезон в НХЛ, сразу же едет в сборную, пропуская молодёжку. Козенсу в «Баффало» пока не хватает стабильности, но он заявляет о себе как о центре для второго звена. Мерсер же — редкий для Канады чистый вингер, который провёл первую часть сезона на уровне одного из фаворитов на «Колдер», раскидывая чужих защитников.

Ожидаемо в этой сборной будет достаточно силовиков. Джош Андерсон получил огромный контракт после сезона с одним голом за сезон, но ценят его не за это, а за стиль электровеника и умение лезть под кожу. Какие провокаторские штучки может проворачивать Комтуа, вы наверняка помните по МЧМ — этот сезон чисто с точки зрения набора очков (6+10 в 52 матчах) юный силовик провалил и постарается отыграться в сборной. Наконец Лаури — просто здоровый центр для четвёртого звена, меньшинства и «точки».

Ну и, конечно, любопытно будет посмотреть на Эрика О'Делла. За год бородатый канадец из травмата, который не был нужен «Сибири», дорос сразу до двух сборных страны. Возможно, тренеры и менеджеры оценили его крышесносящий силовой в матче с Германией — Эрик стал одним из двух полевых игроков олимпийского состава. Второй — умнейший центр Кент Джонсон, который провёл сезон в NCAA, но успел дебютировать и в основе «Коламбуса».

Эрик О'Делл на Олимпиаде в Пекине Фото: Fred Lee/Getty Images)

В целом эта Канада, как всегда, будет неприятной, быстрой, жёсткой командой — но если в Пекине Жюльен вынужден был ставить фирменный стиль с возрастным составом с кучей недостатков, то эта команда действительно собрана под него. Возможно, это не самая громкая по именам Канада — но она собрана концептуально, что на ЧМ обычно важнее. И эти парни, скорее всего, выйдут в третий финал ЧМ подряд.

Ориентировочный состав по звеньям:



Дриджер (Томпсон, Томкинс)

Шабо — Уайтклауд, Грейвз — Сиверсон, Санхайм — Мэйо, Холден

Дюбуа — Барзал — Мерсер, Комтуа — Козенс — Батерсон, Джонсон — Силлинджер — Руа, Андерсон — Лаури — Гики, О'Делл, Грегор