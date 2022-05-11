Русское шоу в Америке! Капризов вновь переписал историю, но его затмил хет-трик Тарасенко!

Серия «Миннесоты» и «Сент-Луиса» должна была стать самым российским противостоянием первого раунда. С одной стороны – Кирилл Капризов, который весь сезон сносил рекорды клуба и закончил регулярку лучшим бомбардиром, ассистентом и снайпером команды. С другой – Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашёв, первый, третий и пятый бомбардиры «блюзменов».

Однако в то время как Капризов начал зажигать уже со второго матча и забивал с невероятной эффективностью, русские «блюзмены» поначалу оставались в тени, а тон задавали другие – Дэвид Перрон, Джордан Кайру, Райан О’Райлли. Сегодняшний матч подарил то, что мы все так ждали – русское супершоу! «Музыканты» ударно начали сегодняшний матч, заработали удаление, которое довольно быстро реализовал Райан О’Райлли, подкараулив отскок в хаосе на пятачке.

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Во второй половине периода Капризов втопил пятую передачу и превратил 0:1 в 2:1 в пользу хозяев, реализовав два большинства подряд, причём второе сам же и заработал для своей команды. Россиянин расчехлил свой убийственный бросок на 14-й минуте, пальнув из круга вбрасывания через трафик. Этот гол позволил Кириллу установить рекорд «Миннесоты» по голам в одной серии, обойдя Мариана Габорика и Уэса Уолза, которые в 2003 году забили по пять голов в серии с «Ванкувером».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В концовке периода Кирилл вывел «Миннесоту» вперёд, и в этом голе было прекрасно всё. Обокрал Колтона Парэйко, который уже был готов выбросить шайбу из зоны, бросил один раз – шайба просвистела мимо дальней девятки. Переместился на другую сторону, занял хорошую позицию, получил передачу и неотразимо пальнул в ближний угол в окружении двух соперников!

Кирилл вышел на второе место по количеству голов в истории «Миннесоты» за один плей-офф. Впереди него только Мариан Габорик, который забросил девять шайб в 2003 году. Плюс Капризов вырвался в единоличные лидеры снайперской гонки этого плей-офф, но его усилий всё равно не хватило до победы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Сент-Луису» удалось сравнять счёт – шайба отскочила от Брэндона Саада на пятачке после броска Джордана Кайру. В третьем наконец выстрелили россияне «Сент-Луиса», от которых давно ждали подвигов. У Владимира Тарасенко было только два очка во втором матче, у Бучневича – две передачи в серии, Барбашёв вообще очков не набирал. Сегодня ребят прорвало – Тарасенко оформил дубль за 88 секунд! На второй минуте периода Бучневич под прессингом выдал идеальную передачу из-за ворот на Володю, его бросок застал Флёри врасплох.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через полторы минуты Тарасенко оформил дубль, на сей раз ему ассистировал Иван Барбашёв. Это второй самый быстрый дубль в истории клуба (в 1995 году Брендан Шенахан забил дважды за 85 секунд), а также рекорд команды по самому быстрому дублю со старта периода (2.31), который перекрыл достижение Берни Федерко (4.06 в 1981 году).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом Тарасенко не остановился и оформил натуральный хет-трик, поразив пустые ворота. Это второй хет-трик в этой серии – первый был у Капризова во второй игре. «Что ж, один русский (Капризов) заставил трибуны вскакивать со своих мест в начале игры. Тарасенко сказал – подержите моё пиво», — пошутил обозреватель «Сент-Луиса» Лу Корак.

«Сент-Луис» поставил «Миннесоту» на грань вылета, после игры у Тарасенко спросили, не дубль ли Капризова вдохновил его на хет-трик в третьем периоде? Володя ответил скромно: «Нет, я вдохновлён сегодняшней победой. В это время года только это имеет значение».