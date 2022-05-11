Широкова в «Автомобилисте» завалили деньгами? Главные инсайды КХЛ

Клубы КХЛ продолжают активно комплектовать свои составы после открытия трансферного окна. Рассказываем о главных новостях и инсайдах, а также о ситуации с главным тренером «Витязя» (его по-прежнему нет) и рассуждаем об уходе капитана Сергея Широкова из «Спартака».

«Спартак» и Широков не договорились по деньгам

Капитану «Спартака» Сергею Широкову, пополнившему состав «Автомобилиста», в столичной команде тоже предлагали двухлетнее соглашение. Но главный вопрос в том, что красно-белые закладывают солидные суммы в бонусную часть, то бишь в деньги, которые нужно дополнительно заработать по ходу сезона. В «Автомобилисте» же Широкову сразу дали солидное двухлетнее жалованье, поэтому теперь уже бывший капитан москвичей принял решение переехать из родного города в клуб, который в прошлом сезоне не попал в плей-офф.

Важное решение Кошечкина

Василий Кошечкин после нынешнего сезона вполне мог закончить карьеру, пойдя по стопам динамовца Александра Ерёменко. 39-летний страж ворот «Металлурга» пропустил много матчей в регулярном чемпионате из-за проблем со здоровьем, однако в нужный момент, после ухода финна Олкинуоры, собрался и показал свой лучший хоккей в плей-офф. Теперь перед Василием лежит однолетнее соглашение, которое он в скором времени подпишет. Принципиальное решение на сей счёт принято после совещания Кошечкина с семьёй. Это очень важный шаг самого вратаря и однозначный плюс для «Магнитки».

Василий Кошечкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тамбиева, Заварухина, Светлова и Кравеца в «Витязе» не будет

В последнее время участились слухи относительно нового главного тренера «Витязя», имя которого должны объявить в ближайшие дни. Каких только фамилий ни называли! Уже точно можно сказать, что ни Леонида Тамбиева, ни Сергея Светлова, ни Николая Заварухина, ни Михаила Кравеца, покинувшего «Амур», в подмосковной команде не будет. Генменеджеру «витязей» Игорю Варицкому не позавидуешь: сейчас ему приходится заниматься комплектованием команды без полноценного тренерского штаба. Кто же знал, что Юрий Бабенко и Александр Бойков неожиданно уйдут в «Ак Барс»?

Педана в «Ак Барсе» не будет

Защитник московского «Динамо» Андрей Педан точно не отправится вслед за Вячеславом Войновым и Вадимом Шипачёвым в «Ак Барс», про эти слухи можно забыть. На сегодняшний день Андрей является хоккеистом московского клуба, никаких переходов с его участием не планируется. Хотя в перспективе от нынешнего «Динамо» можно ожидать всего чего угодно.

Светлаков встретится с ЦСКА в ближайшее время

Нападающий Андрей Светлаков, являющийся ограниченно свободным агентом, на следующей неделе должен заключить новый контракт с армейским клубом. Нет почти никаких сомнений, что удачно сыгравший в плей-офф Светлаков примет решение остаться в ЦСКА. Москвичи заинтересованы сохранить своего форварда в своих рядах, а сам Андрей не против остаться.

Андрей Светлаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Салават» интересовался Жафяровым, но предметного разговора не было

Никакой конкретики по возможному переходу нападающего Дамира Жафярова в «Салават Юлаев» не было и нет. По нашей информации, определённый интерес у уфимцев к Дамиру действительно присутствовал (и он по-прежнему есть), но сделка с большой долей вероятности не состоится. До предметных переговоров дело так и не дошло. Жафяров – лакомый кусочек на трансферном рынке. Предложения у Дамира есть, пора бы уже определиться.