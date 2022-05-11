Огромные канадцы и загадочная Швейцария. С кем могла играть Россия в группе А на ЧМ-2022

Планировалось, что в группе А чемпионата мира сыграет Россия. Групповой этап должен был закрывать матч с Канадой — в группе, а не на вылет, мы не играли с «кленовыми» аж с 2003-го. Но политические события сорвали всё это — даже если бы ИИХФ не отстранила Россию и Беларусь от турнира, финны, как сообщалось, не приняли бы две наши сборные на своей земле.

Хотя Сергей Светлов (и наверняка не он один) считает, что без России чемпионат мира — «неполноценный и странный турнир», официальный статус турнира никуда не девается. Даже без нашей сборной турнир будут показывать в России — и наверняка даже так он соберёт неплохие рейтинги. Так что сегодня поговорим о наших несостоявшихся соперниках по группе А.

Франция

Пик местного хоккея — начало 2010-х, когда французы обыграли Россию и Канаду в групповых этапах, а на минском турнире вышли в четвертьфинал. Поколение Да Косты, Белльмара и Русселя карьеру не завершило, но уже ощутимо постарело. Кроме того, первый в сборной давно не показывался, а Белльмар занят в плей-офф. Смена поколений тяжело ударила по стране, которая в своё время стояла у истоков ИИХФ.

Александр Тексье Фото: Getty Images

Французы из восьми товарняков перед ЧМ проиграли шесть и суммарно наскребли всего девять шайб — и это против соперников типа Норвегии и Италии. Единственный, кто в этой сборной может делать результат в одиночку — Александр Тексье из «Коламбуса», этот внезапный росток на выжженной земле. Из-за срыва турниров ЧМ в низших дивизионах из-за коронавируса мы даже близко не можем понять реальную силу этой команды — в элиту их вернули административно. Так что пока всё выглядит весьма грустно для «трёхцветных».

Италия

«Адзурри» — новый лифт международного хоккея. Итальянцы — довольно странная команда, которая может спокойно выигрывать на уровне дивизиона 1А, но при этом на элитном уровне всегда выглядит намного менее конкурентоспособной, чем обыгрываемые ими словенцы или венгры. Несмотря на то что итальянский «Больцано» — один из самых успешных клубов австрийской лиги, половина обороны Италии представляет второй австрийский дивизион. В принципе, это уже достаточный факт для понимания уровня сборной.

Даже к итальянцам не смогли приехать все их лучшие игроки — например, более-менее помелькавший в КХЛ Ник Пластино. Из знакомых людей в составе — уже кажущийся вечным в воротах, хотя ему всего лишь 31 год, Андреас Бернард, который сильно сдал в последних сезонах. Самый известный форвард этой команды — Диего Костнер из швейцарской лиги. В этой команде есть ещё один Костнер, но они не братья — зато сестрой Симона Костнера является знаменитая фигуристка.

Казахстан

Скорее всего, именно за эту сборную предпочтут болеть нейтральные зрители из России: всё-таки традиционной «второй опции» в лице Беларуси на турнире тоже не будет. При этом казахская сборная может быть самой хорошо изученной из всех: хотя окончательный состав команды пока неизвестен, под творческим псевдонимом «сборная» в Финляндию поедет всё тот же «Барыс» с небольшими вкраплениями игроков, ушедших в прошлое межсезонье.

«Барыс» последних сезонов окончательно перешёл на полную легионерозависимость: после парочки провалов стало понятно, что одной пятёрки иностранцев мало, нужно две. Из-за необходимости совмещения, которое в последние годы заканчивалось неизменным провалом, клуб так и не смог найти топового иностранного тренера и положился на Юрия Михайлиса. Злые языки говорят, что одно из его главных достоинств — помощь в удержании сына в клубе, но после суперсезона Никиты уже и это вряд ли поможет.

Никита Михайлис Фото: photo.khl.ru

Относительные успехи прошлого ЧМ были связаны во многом с отличной формой неизвестного доселе Никиты Бояркина из казахского чемпионата — но в этом году в сборной его нет. Без хорошего вратаря Казахстан будет «Барысом»-2 — довольно бессистемной командой, полагающейся на индивидуальное мастерство парней типа Старченко, Михайлиса и Волка. Для укрощения двух указанных выше сборных, впрочем, этого хватить должно. Дальше — вряд ли.

Дания

Главная сенсация Олимпиады едет в Хельсинки практически тем же составом, фактически добавив только двух игроков из-за океана: свою главную звезду Николая Элерса и Йоахима Блихфельда из системы «Сан-Хосе». Все остальные герои Пекина на месте, остаётся тренерский штаб и почти наверняка та же тактика.

Правда, пекинский успех не гарантирует этой команде вообще ничего. Формула олимпийского турнира с её групповым турниром, где никто не вылетает, крайне сильно помогает аутсайдерам, которым не надо очень сильно напрягаться и нужно концентрироваться на один матч квалификации. Здесь же вместо трёхматчевой стометровки будет более длительный забег с банально более классными командами — не факт, что на ЧМ продолжат работать ловушки в средней зоне.

Если вы забыли, что это была за команда, то датчане плотно играли в средней зоне, постоянно отплёвывались контратаками и максимально вкладывались в реализацию своих шансов, порой выходя играть как будто на 0:0. Небольшой энхаэловский десант наверняка позволит исполнять это более эффективно.

Словакия

После бронзовой Олимпиады словацкая хоккейная общественность смогла выдохнуть — для неё это уже было равно золоту. После него на ЧМ можно было не то что забить, но по максимуму проверить новое словацкое поколение, которое в стране растёт неплохим. Если в Риге в плей-офф вышла самая молодая сборная в истории (средний возраст — 24,7 лет), то эта будет ещё моложе — 24,5.

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи Фото: Getty Images

Совсем беззвёздной эта команда не будет. В Хельсинки приедет Томаш Татар, который логично получит и капитанскую нашивку. Слафковски после отличной Олимпиады воспрял и в финской лиге и продолжит свой путь на ЧМ. Кроме уже заявивших о себе Слафковски и защитника Немеца, здесь сыграет ещё один игрок 2004 г.р. — форвард Адам Сикора. Другая потенциальная словацкая суперзвезда Далибор Дворски к такому уровню пока не готов.

Мы видели стиль Крэйга Рэмзи на Олимпиаде — быстрый, агрессивный и вертикальный хоккей. Для такой тактики набирать молодёжь, конечно, логичнее и удобнее, чем возить уже сошедших со сцены ветеранчиков с кахаэловским опытом. Главное здесь — не ошибиться с вратарём: медленный старт Олимпиады во многом был связан с тем, что сменщики Патрика Рыбара пускали бабочки при игровом преимуществе Словакии.

Германия

После мегауспешных последних МЧМ во взрослую сборную снова едут Мориц Зайдер и Тим Штюцле, но уже в другом статусе. Причём Зайдер показал, что он не просто распиаренный парень, а уже в первом энхаловском сезоне смотрелся взрослым не по паспорту защитником и провёл год, достойный «Колдер Трофи». К этой парочке могли присоединиться и молодые ахаэловцы Петерка, Райхел и Гаванке, но вместо сборной клубы отправили их играть в абсолютно бессмысленном плей-офф АХЛ.

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В остальном состав Германии может показаться малознакомым — после сравнительно неуспешной Олимпиады вы не увидите там более-менее знакомых Кагуна, Ридера или Хагера. Здесь девять новичков ЧМ, включая этнического белоруса Александра Карачуна. Эта сборная уже показывала, что ставит скорее на физику и работу, чем на талант — поэтому её беззвёздность не должна смущать.

Смущать же должен приезд Филиппа Грубауэра. В обычный сезон это был бы отличный джокер, но в этом году Груби чуть ли не единолично утопил клуб-новичок НХЛ «Сиэтл»: его 31 гол, пропущенный сверх xG — это не только худший результат сезона, но и шестой худший в постлокаутной НХЛ. Впрочем, если в сборную приедет Грубауэр образца «Сиэтла», его может заменить свежеиспечённый чемпион Германии Нидербергер, в прошлом году укравший пару игр для немцев в одно лицо.

Швейцария

Главный вопрос, связанный с «командой белого креста» — приедет ли Йози или нет? Если нет, то сборная Патрика Фишера остаётся в своём привычном статусе лучшей команды среднего класса, способной покусать соперников. Если да — это реальный претендент на медали и фаворит на второе место в группе.

Роман Йози Фото: Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи

Даже без одного из лучших защитников НХЛ североамериканский десант у швейцарцев почти максимальный — Хишир, Майер, Сутер, Курашев, Кукан на месте. В прошлом году, правда, всё это не помогло — но и немцы спаслись от вылета в четвертьфинале за минуту до конца. На Олимпиаде Швейцария стала вторым главным разочарованием после Чехии, которую сама и выбила — после этого Фишер чуть омолодил состав и не побоялся исключить из сборной звёздного Грегори Хофмана, провалившего Пекин.

Впрочем, без звёздных дедов этой команде всё равно никуда. На свой 17-й ЧМ едет швейцарский Александр Попов — Андрес Амбюль, который в 38 сохраняет скорость и физическую форму юниора. В воротах никуда без Леонардо Дженони — несмотря на общий прогресс местного хоккея последних лет, новых больших вратарей в стране не выросло. Пока хватает и старых, в общем-то.

Канада

Полный состав Канады мы разбирали совсем недавно — можете открыть статью ниже. Ну а если у вас нет времени, то пробежимся по «кленовым» кратенько. Это привычно молодая сборная, где, в отличие от американской команды, случайных людей фактически нет (даже беззвёздный 34-летний Ник Холден — защитник с огромным опытом в НХЛ).

Босс этой Канады — легендарный Клод Жюльен. Своей последней большой победы в НХЛ он добился в ковидном «пузыре», где его «Монреаль» с 24-го посева натурально загрыз «Питтсбург» за счёт прессинга, энергии, движения и злости. Олимпийская Канада пыталась играть так же, но со средним возрастом под 30 лет так гонять сложно, из-за чего в четвертьфинале эта сборная запуталась в шведском заборчике.

Здесь же всё концептуально: пока Дюбуа и Барзал будут креативить и забивать, коллективный Джош Андерсон (кстати, он играл в том самом «Монреале»-2020) будет лезть под кожу, яростно давить и не давать поднимать головы. Единственное, что смущает — некоторый перекос в сторону работяг, возможно, не помешала бы ещё парочка громких имён. Но на ЧМ Канада, собранная только за счёт красивого портфолио, побеждала очень редко.